УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7378 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
458 3

Австралія запровадила нові санкції проти 37 громадян і семи компаній РФ.

Санкції США виснажують економіку Росії

У новий санкційний список Австралії потрапили російські журналісти, керівники великих підприємств, а також співак Shaman.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Австралії.

"Міністр закордонних справ законодавчим актом визначив осіб та організації для цільових фінансових санкцій, щодо яких поширюється заборона на поїздки відповідно до Правил автономних санкцій 2011 року", - йдеться у повідомленні.

До санкційного списку Австралія додала проти 37 осіб та 7 організацій Росії.

Як пишуть росЗМІ, під санкції Австралії потрапив російський співак Ярослав Дронов, відомий під псевдонімом Shaman. До санкційного списку, серед інших, було внесено членів правлінь компаній "Газпром нефть", Газпромбанку (ГПБ), енергетичної компанії "Русгідро" і групи компаній "Совкомфлот", а також генерального директора компанії "Татавтодор" Айрата Шаймієва і главу Татарстану Рустама Мінніханова.

Крім того, було введено засновника проєкту Life і гендиректора видавничого дому News Media Арама Габрелянова, актора В'ячеслава Манучарова, заступника генерального директора Всеросійської державної телевізійної та радіомовної компанії (ВДТРК) Антона Златопольського та генерального директора АНО "Институт развития интернета" (ІРІ) Олексія Гореславського.

Серед компаній, проти яких було запроваджено санкції, російська страхова компанія "Согласие", АТ "Мікрон", виробник процесорів "Байкал електронікс" і низка інших організацій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рубіо: Трамп "знатиме правильний час і місце" для запровадження санкцій проти РФ

Автор: 

Австралія (440) росія (66461) санкції (12261)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дуже жорсткі санкції, аж страшно.
показати весь коментар
26.06.2025 08:23 Відповісти
Потужно🤣🤣🤣кацапи ржуть
показати весь коментар
26.06.2025 09:08 Відповісти
Треба тотальний залізний занавіс з московією; санкції на зараз вже не ефективні.
показати весь коментар
26.06.2025 09:32 Відповісти
 
 