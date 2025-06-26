Австралія запровадила нові санкції проти 37 громадян і семи компаній РФ.

У новий санкційний список Австралії потрапили російські журналісти, керівники великих підприємств, а також співак Shaman.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Австралії.

"Міністр закордонних справ законодавчим актом визначив осіб та організації для цільових фінансових санкцій, щодо яких поширюється заборона на поїздки відповідно до Правил автономних санкцій 2011 року", - йдеться у повідомленні.

До санкційного списку Австралія додала проти 37 осіб та 7 організацій Росії.

Як пишуть росЗМІ, під санкції Австралії потрапив російський співак Ярослав Дронов, відомий під псевдонімом Shaman. До санкційного списку, серед інших, було внесено членів правлінь компаній "Газпром нефть", Газпромбанку (ГПБ), енергетичної компанії "Русгідро" і групи компаній "Совкомфлот", а також генерального директора компанії "Татавтодор" Айрата Шаймієва і главу Татарстану Рустама Мінніханова.

Крім того, було введено засновника проєкту Life і гендиректора видавничого дому News Media Арама Габрелянова, актора В'ячеслава Манучарова, заступника генерального директора Всеросійської державної телевізійної та радіомовної компанії (ВДТРК) Антона Златопольського та генерального директора АНО "Институт развития интернета" (ІРІ) Олексія Гореславського.

Серед компаній, проти яких було запроваджено санкції, російська страхова компанія "Согласие", АТ "Мікрон", виробник процесорів "Байкал електронікс" і низка інших організацій.

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