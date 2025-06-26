Австралия направит в Польшу самолет радиолокационного обнаружения для защиты путей доставки помощи Украине

Австралия в августе направит в Польшу самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7A Wedgetail и около 100 военнослужащих для поддержки Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на австралийский новостной портал news.com.au.

"По просьбе НАТО и правительства Польши в августе в Европу будет передислоцирован самолет Королевских ВВС Австралии E-7A Wedgetail, задачей которого будет защита путей доставки в Украину международной гуманитарной и военной помощи для ее борьбы и сопротивления России", - отметил вице-премьер-министр, министр обороны страны Ричард Марлз после саммита НАТО в Гааге.

Также в составе этой ротации будет около 100 австралийских военнослужащих. Отмечается, что самолет и команда обеспечения будут базироваться на одной из военных баз в Польше, и будут работать в координации с воздушными силами стран-союзников.

По словам министра, направление австралийского военного контингента в Польшу состоится во исполнение подписанного с НАТО соглашения.

"Австралия остается непоколебимой в своей поддержке Украины", - отметил в соцсети Х Марлз.

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