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Новости Помощь Украине
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Австралия направит в Польшу самолет радиолокационного обнаружения для защиты путей доставки помощи Украине

E-7A Wedgetail перебросят в Польшу

Австралия в августе направит в Польшу самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7A Wedgetail и около 100 военнослужащих для поддержки Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на австралийский новостной портал news.com.au.

"По просьбе НАТО и правительства Польши в августе в Европу будет передислоцирован самолет Королевских ВВС Австралии E-7A Wedgetail, задачей которого будет защита путей доставки в Украину международной гуманитарной и военной помощи для ее борьбы и сопротивления России", - отметил вице-премьер-министр, министр обороны страны Ричард Марлз после саммита НАТО в Гааге.

Также в составе этой ротации будет около 100 австралийских военнослужащих. Отмечается, что самолет и команда обеспечения будут базироваться на одной из военных баз в Польше, и будут работать в координации с воздушными силами стран-союзников.

По словам министра, направление австралийского военного контингента в Польшу состоится во исполнение подписанного с НАТО соглашения.

"Австралия остается непоколебимой в своей поддержке Украины", - отметил в соцсети Х Марлз.

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Австралия (440) Польша (8541) самолет (3657)


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Он будет выявлять польских фермеров на границе? Вроде бы логистике из Польши в Украину ничего не угрожает другого.
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26.06.2025 13:24 Ответить
Дякую!!!
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26.06.2025 13:26 Ответить
Австралія НЕ в НАТО

де-хто патякає про смерть НАТО

.
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26.06.2025 13:39 Ответить
Дякуємо Австралії, за безкоштовну допомогу Українцям, в часи московської війни проти Мирної України! Спостерігаймо, як московитів повилазило, в мережу гадити…
Слава Україні!
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26.06.2025 13:55 Ответить
 
 