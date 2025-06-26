Австралія направить до Польщі літак радіолокаційного виявлення для захисту шляхів доставки допомоги Україні

Австралія в серпні направить до Польщі літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління E-7A Wedgetail і близько 100 військовослужбовців для підтримки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на австралійський новинний портал news.com.au.

"На прохання НАТО та уряду Польщі у серпні в Європу буде передислоковано літак Королівських ВПС Австралії E-7A Wedgetail, завданням якого буде захист шляхів доставки в Україну міжнародної гуманітарної та військової допомоги для її боротьби та спротиву Росії", - зазначив віцепрем’єр-міністр, міністр оборони країни Річард Марлз після саміту НАТО в Гаазі.

Також у складі цієї ротації буде близько 100 австралійських військовослужбовців. Зазначається, що літак та команда забезпечення базуватимуться на одній з військових баз у Польщі, та працюватимуть у координації з повітряними силами країн-союзників.

За словами міністра, направлення австралійського військового контингенту до Польщі відбудеться на виконання підписаної з НАТО угоди.

"Австралія залишається непохитною у своїй підтримці України", - зазначив у соцмережі Х Марлз.

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