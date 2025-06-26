УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7738 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
1 584 4

Австралія направить до Польщі літак радіолокаційного виявлення для захисту шляхів доставки допомоги Україні

E-7A Wedgetail перекинуть до Польщі

Австралія в серпні направить до Польщі літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління E-7A Wedgetail і близько 100 військовослужбовців для підтримки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на австралійський новинний портал news.com.au.

"На прохання НАТО та уряду Польщі у серпні в Європу буде передислоковано літак Королівських ВПС Австралії E-7A Wedgetail, завданням якого буде захист шляхів доставки в Україну міжнародної гуманітарної та військової допомоги для її боротьби та спротиву Росії", - зазначив віцепрем’єр-міністр, міністр оборони країни Річард Марлз після саміту НАТО в Гаазі.

Також у складі цієї ротації буде близько 100 австралійських військовослужбовців. Зазначається,  що літак та команда забезпечення базуватимуться на одній з військових баз у Польщі, та працюватимуть у координації з повітряними силами країн-союзників.

За словами міністра, направлення австралійського військового контингенту до Польщі відбудеться на виконання підписаної з НАТО угоди.

"Австралія залишається непохитною у своїй підтримці України", - зазначив у соцмережі Х Марлз.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Австралія вперше ввела санкції проти російського "тіньового" флоту

Автор: 

Австралія (440) Польща (8663) літак (2981)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Он будет выявлять польских фермеров на границе? Вроде бы логистике из Польши в Украину ничего не угрожает другого.
показати весь коментар
26.06.2025 13:24 Відповісти
Дякую!!!
показати весь коментар
26.06.2025 13:26 Відповісти
Австралія НЕ в НАТО

де-хто патякає про смерть НАТО

.
показати весь коментар
26.06.2025 13:39 Відповісти
Дякуємо Австралії, за безкоштовну допомогу Українцям, в часи московської війни проти Мирної України! Спостерігаймо, як московитів повилазило, в мережу гадити…
Слава Україні!
показати весь коментар
26.06.2025 13:55 Відповісти
 
 