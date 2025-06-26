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Новости Санкции ЕС против России
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Канцлер Австрии Штокер о 18-м пакете санкций против РФ: Сигнал России заключается в том, что ЕС не позволит себя разъединить

Штокер о Путине

Федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что поддерживает предложенный 18-й пакет санкций ЕС против России в связи с ее войной против Украины.

Об этом он сказал журналистам перед началом заседания Европейского совета в Брюсселе 27 июня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сигнал России должен заключаться в том, что Австрия солидарна в Европе, и мы, европейцы, не позволим себя разъединить. Поэтому я поддерживаю этот пакет в том виде, в котором он есть", - заявил Штокер.

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Канцлер также выразил уверенность, что лидеры стран-членов ЕС достигнут консенсуса относительно санкционного пакета.

Кроме того, он подчеркнул, что Австрия четко поддерживает Украину и ожидает, что президент РФ Владимир Путин наконец начнет серьезные мирные переговоры.

"Мы считаем, что давно пришло время, чтобы Россия, в частности Путин, серьезно вела мирные переговоры и вообще начала эти переговоры. Я считаю, что готовность к этому появится только тогда, когда Путин поймет, что за столом переговоров он может достичь большего, чем на поле боя", - подчеркнул глава австрийского правительства.

По его словам, война в Украине будет одной из ключевых тем обсуждения на саммите Европейского совета.

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Автор: 

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ЄС, як завше, мєлко, но очєнь грозно попуківаєт.
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26.06.2025 14:58 Ответить
Вже аж 18-й сигнал. А скільки ще їх буде...
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26.06.2025 15:00 Ответить
А в Орбана спитали? Орбан "дал добро"! "18-й пакет санкцій проти РФ: Сигнал Росії полягає в тому, що ЄС не дозволить себе роз'єднати" - це як рішення почепити плакат "Не курити" в місці, де курили і будуть курити.
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26.06.2025 15:01 Ответить
В реале дОлбана нужно убрать с пути и этим всех поставить на место!проголосуйте за отмену вето от дОлбана!!!или проголосуйте минимум 75%за всё ок закон принят!
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26.06.2025 17:00 Ответить
Словаки і мадяри вже сказали , що вони проти ! А враховуючи те , що всі санкції вводять консенсусно - буде черговий пшик ... як і 17 попередніх !
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26.06.2025 15:03 Ответить
Молодец Шпокер так и Шпокай этих долбодятлов типа орбана!
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26.06.2025 16:56 Ответить
 
 