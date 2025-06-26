Канцлер Австрии Штокер о 18-м пакете санкций против РФ: Сигнал России заключается в том, что ЕС не позволит себя разъединить

Федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что поддерживает предложенный 18-й пакет санкций ЕС против России в связи с ее войной против Украины.

Об этом он сказал журналистам перед началом заседания Европейского совета в Брюсселе 27 июня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сигнал России должен заключаться в том, что Австрия солидарна в Европе, и мы, европейцы, не позволим себя разъединить. Поэтому я поддерживаю этот пакет в том виде, в котором он есть", - заявил Штокер.

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Канцлер также выразил уверенность, что лидеры стран-членов ЕС достигнут консенсуса относительно санкционного пакета.

Кроме того, он подчеркнул, что Австрия четко поддерживает Украину и ожидает, что президент РФ Владимир Путин наконец начнет серьезные мирные переговоры.

"Мы считаем, что давно пришло время, чтобы Россия, в частности Путин, серьезно вела мирные переговоры и вообще начала эти переговоры. Я считаю, что готовность к этому появится только тогда, когда Путин поймет, что за столом переговоров он может достичь большего, чем на поле боя", - подчеркнул глава австрийского правительства.

По его словам, война в Украине будет одной из ключевых тем обсуждения на саммите Европейского совета.

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