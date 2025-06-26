Канцлер Австрії Штокер про 18-й пакет санкцій проти РФ: Сигнал Росії полягає в тому, що ЄС не дозволить себе роз’єднати
Федеральний канцлер Австрії Крістіан Штокер заявив, що підтримує запропонований 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії у зв’язку з її війною проти України.
Про це він сказав журналістам перед початком засідання Європейської ради в Брюсселі 27 червня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Сигнал Росії має полягати в тому, що Австрія солідарна в Європі, і ми, європейці, не дозволимо себе роз’єднати. Тому я підтримую цей пакет у тому вигляді, в якому він є", - заявив Штокер.
Канцлер також висловив впевненість, що лідери країн-членів ЄС досягнуть консенсусу щодо санкційного пакета.
Крім того, він наголосив, що Австрія чітко підтримує Україну і очікує, що президент РФ Володимир Путін нарешті почне серйозні мирні переговори.
"Ми вважаємо, що давно настав час, щоб Росія, зокрема Путін, серйозно вела мирні переговори й взагалі розпочала ці переговори. Я вважаю, що готовність до цього з’явиться лише тоді, коли Путін зрозуміє, що за столом переговорів він може досягти більшого, ніж на полі бою", - підкреслив глава австрійського уряду.
За його словами, війна в Україні буде однією з ключових тем обговорення на саміті Європейської ради.
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