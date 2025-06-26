Россияне нанесли артиллерийский удар по Константиновке: ранены два мирных жителя, повреждена аптека
Сегодня, 26 июня, около 12 часов российские войска обстреляли с применением ствольной артиллерии город Константиновка в Донецкой области.
Об этом сообщил начальник ГВА Сергей Горбунов, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате этого обстрела пострадали двое мирных жителей, которые находились в помещении аптеки.
"Пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь на месте полицейские парамедики, после чего они были доставлены в больницу города", - рассказал он.
Сообщается, что в результате обстрела получил повреждения фасад аптеки.
"Этот обстрел является очередным актом агрессии против мирного населения. Призываем всех жителей беречь себя и своих близких! Не игнорируйте угрозу - своевременно эвакуируйтесь в более безопасные регионы", - добавил начальник ГВА.
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