Россияне нанесли артиллерийский удар по Константиновке: ранены два мирных жителя, повреждена аптека

Сегодня, 26 июня, около 12 часов российские войска обстреляли с применением ствольной артиллерии город Константиновка в Донецкой области.

Об этом сообщил начальник ГВА Сергей Горбунов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате этого обстрела пострадали двое мирных жителей, которые находились в помещении аптеки.

"Пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь на месте полицейские парамедики, после чего они были доставлены в больницу города", - рассказал он.

Сообщается, что в результате обстрела получил повреждения фасад аптеки.

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"Этот обстрел является очередным актом агрессии против мирного населения. Призываем всех жителей беречь себя и своих близких! Не игнорируйте угрозу - своевременно эвакуируйтесь в более безопасные регионы", - добавил начальник ГВА.