Росіяни вдарили з артилерії по Костянтинівці: поранено двох цивільних, пошкоджено аптеку
Сьогодні, 26 червня, близько 12 години російські війська обстріляли із застосуванням ствольної артилерії місто Костянтинівка на Донеччині.
Про це повідомив начальник МВА Сергій Горбунов, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у результаті цього обстрілу постраждали двоє мирних мешканців, які перебували в приміщенні аптеки.
"Потерпілим оперативно надали медичну допомогу на місці поліцейські парамедики, після чого їх було доставлено до лікарні міста", - розповів він.
Повідомляється, що внаслідок обстрілу зазнав пошкодження фасад аптеки.
"Цей обстріл є черговим актом агресії проти мирного населення. Закликаємо всіх жителів берегти себе та своїх близьких! Не ігноруйте загрозу - своєчасно евакуюйтеся до безпечніших регіонів", - додав начальник МВА.
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