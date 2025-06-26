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Новости Мирные переговоры
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Песков: Дата новых переговоров с Украиной зависит от завершения обменов пленными

пєсков

Дата третьего раунда переговоров между Россией и Украиной будет определена только после завершения процедур обмена пленными.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По словам Пескова, обе стороны сейчас сосредоточены на выполнении гуманитарных договоренностей, достигнутых во время предыдущей встречи в Стамбуле.

"После того, как будут завершены все процедуры, о которых было договорено, обменные, наступит очередь определиться с датами проведения третьего тура", - отметил представитель Кремля.

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Автор: 

Песков Дмитрий (1955) переговоры с Россией (1204)


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Нет, просто ***** ждёт пинок в зад от Трампона...
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26.06.2025 16:54 Ответить
Обмін - міняйте всіх на всіх - тягнуть
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26.06.2025 16:55 Ответить
Пясочєк!
У тебе пика воділи, що дослужився до начальника автоколони.
Політика - то не твоє!
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26.06.2025 16:56 Ответить
піскнява юшка рижому на морду,
а чого б не сцяти як він ведеться?
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26.06.2025 17:03 Ответить
that was wonderful deal - more, please..
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26.06.2025 17:07 Ответить
Пєсков: Дата нових переговорів з Україною залежить від завершення ху...лом справ з валізою, після чого я теж звільнюся і зможу далі перекладати його висери
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26.06.2025 17:32 Ответить
Твоі таргани, які мешкають в твоіх підвусах вже дістали весь світ! То що в тебе мозоку немає, уже весь світ переконався.
Може твоі таргани будуть вже віщати з палати №6 ?
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26.06.2025 17:48 Ответить
Тривалість війни залежить від кількості ударів по москві і від кількості трупів "дарагіх масквічей", яких там відкопають після розбору завалів будинків.
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26.06.2025 17:51 Ответить
 
 