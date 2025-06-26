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Песков: Дата новых переговоров с Украиной зависит от завершения обменов пленными
Дата третьего раунда переговоров между Россией и Украиной будет определена только после завершения процедур обмена пленными.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
По словам Пескова, обе стороны сейчас сосредоточены на выполнении гуманитарных договоренностей, достигнутых во время предыдущей встречи в Стамбуле.
"После того, как будут завершены все процедуры, о которых было договорено, обменные, наступит очередь определиться с датами проведения третьего тура", - отметил представитель Кремля.
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У тебе пика воділи, що дослужився до начальника автоколони.
Політика - то не твоє!
а чого б не сцяти як він ведеться?
Може твоі таргани будуть вже віщати з палати №6 ?