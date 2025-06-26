Песков: Дата новых переговоров с Украиной зависит от завершения обменов пленными

Дата третьего раунда переговоров между Россией и Украиной будет определена только после завершения процедур обмена пленными.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По словам Пескова, обе стороны сейчас сосредоточены на выполнении гуманитарных договоренностей, достигнутых во время предыдущей встречи в Стамбуле.

"После того, как будут завершены все процедуры, о которых было договорено, обменные, наступит очередь определиться с датами проведения третьего тура", - отметил представитель Кремля.

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