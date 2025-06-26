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Пєсков: Дата нових переговорів з Україною залежить від завершення обмінів полоненими
Дата третього раунду переговорів між Росією та Україною буде визначена лише після завершення процедур обміну полоненими.
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
За словами Пєскова, обидві сторони наразі зосереджені на виконанні гуманітарних домовленостей, досягнутих під час попередньої зустрічі в Стамбулі.
"Після того, як будуть завершені всі процедури, про які було домовлено, обмінні, настане черга визначитися з датами проведення третього туру", - зазначив представник Кремля.
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У тебе пика воділи, що дослужився до начальника автоколони.
Політика - то не твоє!
а чого б не сцяти як він ведеться?
Може твоі таргани будуть вже віщати з палати №6 ?