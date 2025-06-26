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Новини Мирні перемовини
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Пєсков: Дата нових переговорів з Україною залежить від завершення обмінів полоненими

пєсков

Дата третього раунду переговорів між Росією та Україною буде визначена лише після завершення процедур обміну полоненими.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

За словами Пєскова, обидві сторони наразі зосереджені на виконанні гуманітарних домовленостей, досягнутих під час попередньої зустрічі в Стамбулі.

"Після того, як будуть завершені всі процедури, про які було домовлено, обмінні, настане черга визначитися з датами проведення третього туру", - зазначив представник Кремля.

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Автор: 

Пєсков Дмитро (1707) переговори з Росією (1320)


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Нет, просто ***** ждёт пинок в зад от Трампона...
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26.06.2025 16:54 Відповісти
Обмін - міняйте всіх на всіх - тягнуть
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26.06.2025 16:55 Відповісти
Пясочєк!
У тебе пика воділи, що дослужився до начальника автоколони.
Політика - то не твоє!
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26.06.2025 16:56 Відповісти
піскнява юшка рижому на морду,
а чого б не сцяти як він ведеться?
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26.06.2025 17:03 Відповісти
that was wonderful deal - more, please..
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26.06.2025 17:07 Відповісти
Пєсков: Дата нових переговорів з Україною залежить від завершення ху...лом справ з валізою, після чого я теж звільнюся і зможу далі перекладати його висери
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26.06.2025 17:32 Відповісти
Твоі таргани, які мешкають в твоіх підвусах вже дістали весь світ! То що в тебе мозоку немає, уже весь світ переконався.
Може твоі таргани будуть вже віщати з палати №6 ?
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26.06.2025 17:48 Відповісти
Тривалість війни залежить від кількості ударів по москві і від кількості трупів "дарагіх масквічей", яких там відкопають після розбору завалів будинків.
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26.06.2025 17:51 Відповісти
 
 