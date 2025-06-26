Страны, выступающие против санкций в отношении РФ, не понимают, с чем они играют, – премьер-министр Латвии Силиня

Латвия будет продолжать просить о введении новых санкций против России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

Она отметила, что "очень важно отстранить Россию от финансовых ресурсов", которые финансируют войну в Украине.

"Мы не прекратим просить о новых санкциях. Я говорила с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, мы все подготовили. Посмотрим, будут ли страны-члены, которые не будут готовы присоединиться к санкциям, но для нас это очень важно иметь этот пакет санкций и продемонстрировать единство между государствами-членами", - отметила Силиня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия и Словакия заблокируют 18-й пакет санкций ЕС против России, - Сийярто

Она подчеркнула, что единство означает силу ЕС.

"А те страны, которые думают, что могут демонстрировать отличный подход, я не думаю, что они действительно понимают, с чем они играют", - добавила премьер Латвии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Канцлер Австрии Штокер о 18-м пакете санкций против РФ: Сигнал России заключается в том, что ЕС не позволит себя разъединить