Страны, выступающие против санкций в отношении РФ, не понимают, с чем они играют, – премьер-министр Латвии Силиня
Латвия будет продолжать просить о введении новых санкций против России.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.
Она отметила, что "очень важно отстранить Россию от финансовых ресурсов", которые финансируют войну в Украине.
"Мы не прекратим просить о новых санкциях. Я говорила с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, мы все подготовили. Посмотрим, будут ли страны-члены, которые не будут готовы присоединиться к санкциям, но для нас это очень важно иметь этот пакет санкций и продемонстрировать единство между государствами-членами", - отметила Силиня.
Она подчеркнула, что единство означает силу ЕС.
"А те страны, которые думают, что могут демонстрировать отличный подход, я не думаю, что они действительно понимают, с чем они играют", - добавила премьер Латвии.
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В повні чемонданчики, наповнені Євриками!
Які ви наівні!
правда не в тому що хочуть показати,правда в тому що стараються приховати.
Це Іспанія, Італія, Угорщина, Словаччина ... хто там ще ?
Вони з іншого боку Європи, або у центрі - їм не загрожує, насправді. От вони і бодаються.