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Новости Санкции против России
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Страны, выступающие против санкций в отношении РФ, не понимают, с чем они играют, – премьер-министр Латвии Силиня

Силиня о санкциях против РФ

Латвия будет продолжать просить о введении новых санкций против России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

Она отметила, что "очень важно отстранить Россию от финансовых ресурсов", которые финансируют войну в Украине.

"Мы не прекратим просить о новых санкциях. Я говорила с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, мы все подготовили. Посмотрим, будут ли страны-члены, которые не будут готовы присоединиться к санкциям, но для нас это очень важно иметь этот пакет санкций и продемонстрировать единство между государствами-членами", - отметила Силиня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия и Словакия заблокируют 18-й пакет санкций ЕС против России, - Сийярто

Она подчеркнула, что единство означает силу ЕС.

"А те страны, которые думают, что могут демонстрировать отличный подход, я не думаю, что они действительно понимают, с чем они играют", - добавила премьер Латвии.

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Автор: 

Латвия (1356) санкции (11580)


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Вони граються в дир - дир
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26.06.2025 17:20 Ответить
А ви щене зрозуміли, в що вони граються!
В повні чемонданчики, наповнені Євриками!
Які ви наівні!
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26.06.2025 17:25 Ответить
я думаю знають і розуміють вони більше чим кажуть,і повірте навіть слова на камеру не є тим про що думають.

правда не в тому що хочуть показати,правда в тому що стараються приховати.
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26.06.2025 17:28 Ответить
Та всё они понимают, но мани-мани по кармани... просто их надо смести с политической доски.
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26.06.2025 17:29 Ответить
Кого ?? "Країни, що виступають проти санкцій щодо РФ"

Це Іспанія, Італія, Угорщина, Словаччина ... хто там ще ?
Вони з іншого боку Європи, або у центрі - їм не загрожує, насправді. От вони і бодаються.
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26.06.2025 18:10 Ответить
Они получают деньгу от ***********!!!!Что тут не понять!?
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26.06.2025 18:14 Ответить
Це Сіліня не розуміє про які суми керівникам країн йде мова.
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26.06.2025 18:16 Ответить
 
 