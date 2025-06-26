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Новини Санкції проти Росії
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Країни, що виступають проти санкцій щодо РФ, не розуміють, з чим вони граються, - прем’єрка Латвії Сіліня

Сіліня про санкції проти РФ

Латвія продовжуватиме просити про запровадження нових санкцій проти Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявила прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня після прибуття на саміт ЄС у Брюсселі.

Вона зауважила, що "дуже важливо відсторонити Росію від фінансових ресурсів", які фінансують війну в Україні.

"Ми не припинимо просити про нові санкції. Я говорила з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, ми все підготували. Подивимося, чи будуть країни-члени, які не будуть готові приєднатися до санкцій, але для нас це дуже важливо мати цей пакет санкцій і продемонструвати єдність між державами-членами", – зазначила Сіліня.

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Вона наголосила, що єдність означає силу ЄС.

"А ті країни, які гадають, що можуть демонструвати відмінний підхід, я не думаю, що вони справді розуміють, з чим вони граються", – додала прем’єрка Латвії.

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Автор: 

Латвія (1373) санкції (12273)


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Вони граються в дир - дир
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26.06.2025 17:20 Відповісти
А ви щене зрозуміли, в що вони граються!
В повні чемонданчики, наповнені Євриками!
Які ви наівні!
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26.06.2025 17:25 Відповісти
я думаю знають і розуміють вони більше чим кажуть,і повірте навіть слова на камеру не є тим про що думають.

правда не в тому що хочуть показати,правда в тому що стараються приховати.
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26.06.2025 17:28 Відповісти
Та всё они понимают, но мани-мани по кармани... просто их надо смести с политической доски.
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26.06.2025 17:29 Відповісти
Кого ?? "Країни, що виступають проти санкцій щодо РФ"

Це Іспанія, Італія, Угорщина, Словаччина ... хто там ще ?
Вони з іншого боку Європи, або у центрі - їм не загрожує, насправді. От вони і бодаються.
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26.06.2025 18:10 Відповісти
Они получают деньгу от ***********!!!!Что тут не понять!?
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26.06.2025 18:14 Відповісти
Це Сіліня не розуміє про які суми керівникам країн йде мова.
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26.06.2025 18:16 Відповісти
 
 