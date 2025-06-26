Країни, що виступають проти санкцій щодо РФ, не розуміють, з чим вони граються, - прем’єрка Латвії Сіліня

Латвія продовжуватиме просити про запровадження нових санкцій проти Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявила прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня після прибуття на саміт ЄС у Брюсселі.

Вона зауважила, що "дуже важливо відсторонити Росію від фінансових ресурсів", які фінансують війну в Україні.

"Ми не припинимо просити про нові санкції. Я говорила з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, ми все підготували. Подивимося, чи будуть країни-члени, які не будуть готові приєднатися до санкцій, але для нас це дуже важливо мати цей пакет санкцій і продемонструвати єдність між державами-членами", – зазначила Сіліня.

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Вона наголосила, що єдність означає силу ЄС.

"А ті країни, які гадають, що можуть демонструвати відмінний підхід, я не думаю, що вони справді розуміють, з чим вони граються", – додала прем’єрка Латвії.

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