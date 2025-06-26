Во время сегодняшнего обмена в Украину вернулись военные в возрасте до 25 лет, в частности - защитники Мариуполя, - Коордштаб

В четверг, 26 июня, состоялся очередной этап большого обмена пленными согласно договоренностям в Стамбуле. На Родину возвращена группа защитников в возрасте до 25 лет, а также защитников, которые получили ранения и имеют проблемы со здоровьем.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

На родную землю вернулись военнослужащие ВСУ, в частности, представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ДШВ, Сил ТрО, а также бойцы Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы.

Подавляющее большинство освобожденных сегодня Защитников содержалась в неволе более трех лет. Значительная часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя.

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"Специфика сегодняшнего этапа обмена - удалось вернуть домой молодых воинов. Самому молодому Защитнику - 24 года, и он попал в плен во время обороны Мариуполя в апреле 2022 года в возрасте 21 года. Также удалось освободить из неволи нацгвардейцев, охранявших ЧАЭС. Самому старшему Защитнику, которого удалось вернуть на Родину - 62 года", - рассказали в Координационном штабе.

Среди освобожденных сегодня украинских защитников есть офицеры.

Всего домой возвращаются украинцы, которые обороняли страну на Донецком, Харьковском, Луганском, Херсонском, Киевском и Сумском направлениях.

Там добавили, что освобожденные из плена защитники пройдут необходимый медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все положенные выплаты за все время пребывания в неволе.

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