Під час сьогоднішнього обміну в Україну повернулися військові віком до 25 років, зокрема оборонці Маріуполя, - Коордштаб

У четвер, 26 червня, відбувся черговий етап великого обміну полоненими згідно з домовленостями у Стамбулі. На Батьківщину повернуто групу захисників, віком до 25 років, а також оборонців, які дістали поранення та мають проблеми зі здоров’ям.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.

На рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ДШВ, Сил ТрО, а також бійці Національної гвардії України та Державної прикордонної служби.

Переважна більшість звільнених сьогодні Захисників утримувалася в неволі понад три роки. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя.

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"Специфіка сьогоднішнього етапу обміну - вдалося повернути додому молодих воїнів. Наймолодшому Захиснику - 24 роки й він потрапив в полон під час оборони Маріуполя у квітні 2022 року, у віці 21 року. Також вдалося визволити з неволі нацгвардійців, що охороняли ЧАЕС. Найстаршому Оборонцю, якого вдалося повернути на Батьківщину - 62 роки", - розповіли у Координаційному штабі.

Серед звільнених сьогодні українських захисників є офіцери.

Загалом додому повертаються українці, що обороняли країну на Донецькому, Харківському, Луганському, Херсонському, Київському та Сумському напрямках.

Там додали, що звільнені з полону захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.

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