Рашисты вывезли четырех жителей оккупированной Константиновки на Сумщине в РФ

Российские захватчики вывезли четырех жителей оккупированного села Константиновка Хотинской громады Сумской области в Россию.

Об этом рассказал председатель общины Николай Торяник в комментарии местному изданию "Кордон.Медиа", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, одного из местных искала дочь, потому что с ним не было связи.

Впоследствии ей позвонила родственница из Воронежской области РФ и сказала, что отец - в России. А с ним - еще трое жителей села.

Следовательно, в Константиновке уже нет гражданского населения, отмечают местные журналисты. Накануне медиа рассказывали, что в этом селе и еще нескольких населенных пунктах громады находятся россияне.

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Отметим, что это - первое подобное сообщение о вывозе украинцев из оккупированных Россией сел на Сумщине. Официально Генштаб до сих пор не признал потерю часть территории области к северо-востоку от Сум.

По данным издания УП, по состоянию на данный момент в районе захваченных оккупантами сел продолжаются штурмовые действия украинских войск. В частности, ВСУ продвигаются в Кондратовке и Юнаковке.

В то же время тяжелая ситуация остается южнее Юнаковки, в районе села Садки и окружающих лесах. Скорее всего, россияне пытаются сохранить за собой захваченную территорию как "буферную зону", а не продвинуться к Сумам. Но Силы обороны хотят вытеснить их к границе.

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