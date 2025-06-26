Рашисти вивезли чотирьох жителів окупованої Костянтинівки на Сумщині до РФ
Російській загарбники вивезли чотирьох жителів окупованого села Костянтинівка Хотінської громади Сумської області в Росію.
Про це розповів голова громади Микола Торяник у коментарі місцевому виданню "Кордон.Медіа", інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, одного із місцевих шукала донька, бо із ним не було зв'язку.
Згодом їй подзвонила родичка із Воронезької області РФ і сказала, що батько в Росії. А з ним –– ще троє жителів села.
Відтак, у Костянтинівці вже немає цивільного населення, зазначають місцеві журналісти. Напередодні медіа розповідали, що в цьому селі та ще кількох населених пунктах громади перебувають росіяни.
Зазначимо, що це перше подібне повідомлення про вивезення українців з окупованих Росією сіл на Сумщині. Офіційно Генштаб досі не визнав втрату частину території області на північний схід від Сум.
За даними видання УП, станом на зараз в районі захоплених окупантами сіл продовжуються штурмові дії українських військ. Зокрема, ЗСУ просуваються в Кіндратівці та Юнаківці.
Водночас важка ситуація залишається південніше Юнаківки, у районі села Садки та навколишніх лісах. Найімовірніше, росіяни намагаються зберегти за собою захоплену територію як "буферну зону", а не просунутися до Сум. Натомість Сили оборони хочуть витіснити їх до кордону.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- 2 місяці й досі не визнав ?
Звільняє територію України??