Рашисти вивезли чотирьох жителів окупованої Костянтинівки на Сумщині до РФ

Російській загарбники вивезли чотирьох жителів окупованого села Костянтинівка Хотінської громади Сумської області в Росію.

Про це розповів голова громади Микола Торяник у коментарі місцевому виданню "Кордон.Медіа", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, одного із місцевих шукала донька, бо із ним не було зв'язку.

Згодом їй подзвонила родичка із Воронезької області РФ і сказала, що батько в Росії. А з ним –– ще троє жителів села.

Відтак, у Костянтинівці вже немає цивільного населення, зазначають місцеві журналісти. Напередодні медіа розповідали, що в цьому селі та ще кількох населених пунктах громади перебувають росіяни.

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Зазначимо, що це перше подібне повідомлення про вивезення українців з окупованих Росією сіл на Сумщині. Офіційно Генштаб досі не визнав втрату частину території області на північний схід від Сум.

За даними видання УП, станом на зараз в районі захоплених окупантами сіл продовжуються штурмові дії українських військ. Зокрема, ЗСУ просуваються в Кіндратівці та Юнаківці.

Водночас важка ситуація залишається південніше Юнаківки, у районі села Садки та навколишніх лісах. Найімовірніше, росіяни намагаються зберегти за собою захоплену територію як "буферну зону", а не просунутися до Сум. Натомість Сили оборони хочуть витіснити їх до кордону.

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