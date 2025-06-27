Минобороны Канады рассматривает возможность совместного производства оружия с Украиной, - министр Макгинти
Канада рассматривает возможность производить вооружение совместно с Украиной.
Об этом заявил министр обороны Канады Дэвид Макгинти, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Министерство обороны и Вооруженные силы Канады это активно рассматривают", - ответил он на вопрос о возможном участии канадских компаний в совместном с Украиной военном производстве.
Министр также добавил, что украинцы достигли значительного прогресса в технологиях дронов, "к чему мы внимательно присматриваемся".
По его словам, рассматривается возможность сотрудничества по так называемой "датской модели", когда военное оборудование будет производиться в Украине за канадские средства. Также речь может идти об открытии совместных предприятий на территории Украины и Канады.
"Это может принести значительную пользу канадской промышленности, поэтому мы изучаем, какой из подходов является лучшим", - резюмировал Макгинти.
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