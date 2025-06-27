РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10296 посетителей онлайн
Новости Общее производство оружия с Канадой
707 3

Минобороны Канады рассматривает возможность совместного производства оружия с Украиной, - министр Макгинти

Канада рассматривает возможность производства оружия с Украиной

Канада рассматривает возможность производить вооружение совместно с Украиной.

Об этом заявил министр обороны Канады Дэвид Макгинти, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Министерство обороны и Вооруженные силы Канады это активно рассматривают", - ответил он на вопрос о возможном участии канадских компаний в совместном с Украиной военном производстве.

Министр также добавил, что украинцы достигли значительного прогресса в технологиях дронов, "к чему мы внимательно присматриваемся".

По его словам, рассматривается возможность сотрудничества по так называемой "датской модели", когда военное оборудование будет производиться в Украине за канадские средства. Также речь может идти об открытии совместных предприятий на территории Украины и Канады.

Читайте: Канада и ЕС подписали соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны

"Это может принести значительную пользу канадской промышленности, поэтому мы изучаем, какой из подходов является лучшим", - резюмировал Макгинти.

Автор: 

Канада (2111) оружие (10281) Украина (45038) украинское оружие (175)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Канаді така бюрократія, що й нафтопровід із Західної Канади (Альберта) на схід (Квебек) вже років з 40 не можуть побудувати.

Поки щось зроблять для виробництва озброєння спільно з Україною, то і війна закінчиться.
показать весь комментарий
27.06.2025 01:13 Ответить
Зверніть увагу на формулювання: "розглядає можливість". Розглядати можна стільки часу, що можна сходити за море посрать.
показать весь комментарий
27.06.2025 07:45 Ответить
Поки будуть розглядати, вже й 51-м штатом стали.
показать весь комментарий
27.06.2025 09:25 Ответить
 
 