Міноборони Канади розглядає можливість спільного виробництва зброї з Україною, - міністр Макгінті
Канада розглядає можливість виробляти озброєння спільно з Україною.
Про це заявив міністр оборони Канади Девід Макгінті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Міністерство оборони та Збройні сили Канади це активно розглядають", - відповів він на запитання про можливу участь канадських компаній у спільному з Україною військовому виробництві.
Міністр також додав, що українці досягли значного прогресу у технологіях дронів, "до чого ми уважно придивляємося".
За його словами, розглядається можливість співпраці за так званою "данською моделлю", коли військове обладнання вироблятиметься в Україні за канадські кошти. Також може йтися про відкриття спільних підприємств на території України та Канади.
"Це може принести значну користь канадській промисловості, саме тому ми вивчаємо, який з підходів є найкращим", - резюмував Макгінті.
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Поки щось зроблять для виробництва озброєння спільно з Україною, то і війна закінчиться.