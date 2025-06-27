Міноборони Канади розглядає можливість спільного виробництва зброї з Україною, - міністр Макгінті

Канада розглядає можливість виробляти озброєння спільно з Україною.

Про це заявив міністр оборони Канади Девід Макгінті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міністерство оборони та Збройні сили Канади це активно розглядають", - відповів він на запитання про можливу участь канадських компаній у спільному з Україною військовому виробництві.

Міністр також додав, що українці досягли значного прогресу у технологіях дронів, "до чого ми уважно придивляємося".

За його словами, розглядається можливість співпраці за так званою "данською моделлю", коли військове обладнання вироблятиметься в Україні за канадські кошти. Також може йтися про відкриття спільних підприємств на території України та Канади.

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"Це може принести значну користь канадській промисловості, саме тому ми вивчаємо, який з підходів є найкращим", - резюмував Макгінті.