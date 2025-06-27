По всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К, - Воздушные Силы

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область рф)", - говорится в сообщении.

Читайте: ПВО обезвредила 24 вражеских БпЛА из 41, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА