По всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К, - Воздушные Силы
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.
"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область рф)", - говорится в сообщении.
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