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По всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К, - Воздушные Силы

миг31, миг31к

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область рф)", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Воздушные силы (2468) воздушная тревога (815)


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