По всій території України оголошена повітряна тривога через зліт Міг-31К, - Повітряні Сили
По всій території України оголошено повітряну тривогу через зліт Міг-31К.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область рф)", - йдеться в повідомленні.
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