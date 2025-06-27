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По всій території України оголошена повітряна тривога через зліт Міг-31К, - Повітряні Сили

міг31,міг31к

По всій території України оголошено повітряну тривогу через зліт Міг-31К.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

"Вся Україна - ракетна небезпека!  Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область рф)", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Повітряні сили (2808) повітряна тривога (944)


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