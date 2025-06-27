Латвии и региону важно, чтобы не был смещен фокус с Украины, - премьер Силиня
В начатой Россией войне Украина защищает не только свою свободу, но и безопасность Латвии и региона, и общие ценности.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня.
"Очень важно для нашего региона и Латвии, чтобы не сместился фокус с Украины", - подчеркнула премьер-министр.
Она отметила, что необходимо продолжать поддержку Украины.
"Для меня важно, что мы в Европе едины и оказываем реальную поддержку Украине. Необходимо четко показать России, что давление не ослабнет, пока не будет достигнут справедливый и длительный мир", - заявила Силиня.
Кроме того, она особо подчеркнула, что укрепление восточной границы является одним из ее приоритетов на переговорах с европейскими лидерами в Брюсселе. Латвия вместе с Эстонией, Литвой и Польшей уже подготовила совместное письмо, чтобы решить проблемы безопасности на внешних границах.
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