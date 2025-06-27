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Новости Агрессия России против Украины
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Латвии и региону важно, чтобы не был смещен фокус с Украины, - премьер Силиня

эвика,силиня

В начатой Россией войне Украина защищает не только свою свободу, но и безопасность Латвии и региона, и общие ценности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

"Очень важно для нашего региона и Латвии, чтобы не сместился фокус с Украины", - подчеркнула премьер-министр.

Она отметила, что необходимо продолжать поддержку Украины.

"Для меня важно, что мы в Европе едины и оказываем реальную поддержку Украине. Необходимо четко показать России, что давление не ослабнет, пока не будет достигнут справедливый и длительный мир", - заявила Силиня.

Кроме того, она особо подчеркнула, что укрепление восточной границы является одним из ее приоритетов на переговорах с европейскими лидерами в Брюсселе. Латвия вместе с Эстонией, Литвой и Польшей уже подготовила совместное письмо, чтобы решить проблемы безопасности на внешних границах.

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Автор: 

Латвия (1355) война в Украине (4942)


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Заголовок перекреслює зміст статті. Імовірно, москалі йому доплачують
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27.06.2025 08:01 Ответить
Йому, це кому, конкретно?
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27.06.2025 08:34 Ответить
Ця хоч чесно сказала, що їм потрібно продовження війни в Україні на відміну від Неусєди, який розказує про світло в тунелі.
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27.06.2025 08:03 Ответить
Питаннячко: чому красиві люди за Україну, а потвори за *****?
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27.06.2025 08:42 Ответить
логічно. Бо площа цього "фокусу" майже дорівнює площі трьох балтійських країн. А раз колективни Захід не хоче/сцить розвалити цю імперію остаточно, то хай Україна якнайдовше трахається з цим "фокусом".
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27.06.2025 09:03 Ответить
Манєнька поправка: "Щоб фокус росії не змістився з України, а то ще на НАТО може напасти."
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27.06.2025 09:11 Ответить
"Для мене важливо, що ми в Європі єдині і надаємо реальну підтримку Україні "пшеки" і "мадяри із словаками не поділяють реальної допомоги Україні,як загалом і ЄС....
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27.06.2025 09:13 Ответить
 
 