Латвії та регіону важливо, щоб не був зміщений фокус з України, - прем’єрка Сіліня

У розпочатій Росією війні Україна захищає не тільки свою свободу, а й безпеку Латвії та регіону, і спільні цінності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це заявила прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня.

"Дуже важливо для нашого регіону і Латвії, щоб не змістився фокус з України", - наголосила прем'єр-міністр.

Вона зазначила, що необхідно продовжувати підтримку України.

"Для мене важливо, що ми в Європі єдині і надаємо реальну підтримку Україні. Необхідно чітко показати Росії, що тиск не ослабне, доки не буде досягнуто справедливого і тривалого миру", - заявила Силиня.

Крім того, вона особливо наголосила, що зміцнення східного кордону є одним з її пріоритетів на переговорах з європейськими лідерами в Брюсселі. Латвія разом з Естонією, Литвою та Польщею вже підготувала спільний лист, щоб вирішити проблеми безпеки на зовнішніх кордонах.

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