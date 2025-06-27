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Новини Агресія Росії проти України
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Латвії та регіону важливо, щоб не був зміщений фокус з України, - прем’єрка Сіліня

евіка,сіліня

У розпочатій Росією війні Україна захищає не тільки свою свободу, а й безпеку Латвії та регіону, і спільні цінності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це заявила прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня.

"Дуже важливо для нашого регіону і Латвії, щоб не змістився фокус з України", - наголосила прем'єр-міністр.

Вона зазначила, що необхідно продовжувати підтримку України.

 "Для мене важливо, що ми в Європі єдині і надаємо реальну підтримку Україні. Необхідно чітко показати Росії, що тиск не ослабне, доки не буде досягнуто справедливого і тривалого миру", - заявила Силиня.

Крім того, вона особливо наголосила, що зміцнення східного кордону є одним з її пріоритетів на переговорах з європейськими лідерами в Брюсселі. Латвія разом з Естонією, Литвою та Польщею вже підготувала спільний лист, щоб вирішити проблеми безпеки на зовнішніх кордонах.

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Автор: 

Латвія (1370) війна в Україні (4978)


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Заголовок перекреслює зміст статті. Імовірно, москалі йому доплачують
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27.06.2025 08:01 Відповісти
Йому, це кому, конкретно?
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27.06.2025 08:34 Відповісти
Ця хоч чесно сказала, що їм потрібно продовження війни в Україні на відміну від Неусєди, який розказує про світло в тунелі.
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27.06.2025 08:03 Відповісти
Питаннячко: чому красиві люди за Україну, а потвори за *****?
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27.06.2025 08:42 Відповісти
логічно. Бо площа цього "фокусу" майже дорівнює площі трьох балтійських країн. А раз колективни Захід не хоче/сцить розвалити цю імперію остаточно, то хай Україна якнайдовше трахається з цим "фокусом".
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27.06.2025 09:03 Відповісти
Манєнька поправка: "Щоб фокус росії не змістився з України, а то ще на НАТО може напасти."
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27.06.2025 09:11 Відповісти
"Для мене важливо, що ми в Європі єдині і надаємо реальну підтримку Україні "пшеки" і "мадяри із словаками не поділяють реальної допомоги Україні,як загалом і ЄС....
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27.06.2025 09:13 Відповісти
 
 