США подписали торговое соглашение с Китаем, - Трамп

Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты подписали торговое соглашение с Китаем. Также планируется заключить с Индией аналогичный договор.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Трамп заявил во время своего выступления в Белом доме.

"Мы только что подписали соглашение с Китаем", - сказал американский лидер

Трамп также подчеркнул, что Америка планирует подписать такое же соглашение с Индией. При этом он добавил, что Америка не обязательно будет договариваться со всеми государствами. Некоторым странам будут направлены сообщения, что "теперь вы платите пошлины 25-45%".

"Это простой способ сделать это. Однако мои люди не хотят действовать так. Они стремятся заключить больше соглашений, чем я бы сделал", - резюмировал Трамп.

Как известно, страны до 10 августа должны были согласовать полноценное соглашение. Иначе таможенные ставки снова взлетят: США могут повысить их до 145%, Китай - до 125%.

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