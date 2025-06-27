США подписали торговое соглашение с Китаем, - Трамп
Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты подписали торговое соглашение с Китаем. Также планируется заключить с Индией аналогичный договор.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Трамп заявил во время своего выступления в Белом доме.
"Мы только что подписали соглашение с Китаем", - сказал американский лидер
Трамп также подчеркнул, что Америка планирует подписать такое же соглашение с Индией. При этом он добавил, что Америка не обязательно будет договариваться со всеми государствами. Некоторым странам будут направлены сообщения, что "теперь вы платите пошлины 25-45%".
"Это простой способ сделать это. Однако мои люди не хотят действовать так. Они стремятся заключить больше соглашений, чем я бы сделал", - резюмировал Трамп.
Как известно, страны до 10 августа должны были согласовать полноценное соглашение. Иначе таможенные ставки снова взлетят: США могут повысить их до 145%, Китай - до 125%.
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Сьогодні приблизно 0,2% суден у світі будуються в США, тоді як на частку Китаю припадає 74%. Лише у 2024 році китайці побудували більше суден, ніж уся американська суднобудівна промисловість з часів Другої світової війни, йдеться в дослідженні Центру міжнародних стратегічних досліджень.
Причини відставання США від КНР - хронічне недофінансування суднобудівної індустрії, що сягає корінням у 1980-ті роки, брак кваліфікованих робітників, відсутність програм кораблебудування і, понад усе, загальне нерозуміння американською владою потреби у флоті.
Протягом останніх 40 років США поступово зосереджувалися на будівництві бойових кораблів, приділяючи дедалі менше уваги цивільним. Однак це не зміцнило американські військово-морські сили, а навпаки - послабило їх.
Це почалося у 1980-х роках, коли адміністрація Рональда Рейгана вирішила, що правила вільного ринку суднобудування та морських перевезень позитивно впливатимуть на економіку, а домашнім корабельням краще зосередитися на військових замовленнях.
Держпідтримка галузі скоротилася, і поступово суднобудування у США почало програвати в конкуренції японським та південнокорейським компаніям.
Натомість Китай у 1990-х і 2000-х роках активно підтримував суднобудівну галузь, яка росла як на дріжджах завдяки державним субсидіям та дешевій робочій силі.
У морській індустрії військове та цивільне кораблебудування тісно пов'язані між собою. Їх об'єднують технології, виробнича база та персонал.
Технології в суднобудуванні, як правило, подвійного призначення, і будувати цивільні судна часто не простіше, ніж військові - вони так само наповнені цифровою електронікою. У рибальських траулерів апаратура не гірша, ніж у фрегата, а корпуси танкерів набагато складніші, ніж у есмінців.
Саме тому те, що США значно відстають від Китаю одночасно і в цивільному, і у військовому суднобудуванні, не випадковість.
Наприклад, головний стратегічний атомний підводний човен-ракетоносець нового покоління проєкту "Коламбія" запізнюється на 12-16 місяців, будівництво авіаносця "Ентерпрайз" відстає від графіка на 18-26 місяців, головний корабель великої серії фрегатів "Констелейшн" на 36 місяців.
Хоча американська промисловість і випускає технологічно досконалі кораблі, будуються вони на досить застарілих верфях.
Американські верфі (як державні, так і приватні) стикаються з серйозними проблемами старіння інфраструктури. Ці труднощі включають зношені сухі доки, застаріле обладнання, нестачу виробничих площ,писала Рахункова палата США ще у 2017 році.
Через вісім років, за оцінкою цього ж відомства, ситуація не покращилася.
Україна змогла за рахунок безекіпажних катерів, крилатих ракет та розвідки змусити великий і потужний російський Чорноморський флот покинути Крим та перебазуватися в Новоросійськ.
Водночас Сполучені Штати зосереджуються на безпілотних або дистанційно керованих кораблях, активно розробляючи ці системи для операцій у прибережних зонах та у складі великих морських угруповань.
Його побудували за чотири дні, 15 годин і 29 хвилин - це був рекорд. Швидкість будівництва таких суден у США на піку виробництва становила три одиниці на день.
За час війни американці побудували їх дві тисячі сімсот десять одиниць, а всього вони збудували 8812 кораблів і суден.
Зараз такий обсяг виробництва для американської промисловості здається просто фантастикою. І вражає тут не лише кінцева швидкість, а й розгін - у 1941 році США побудували 544 кораблі, через рік - 1854, а в 1943 - 2654.
Це тим більш дивно, що в 1920-х роках суднобудування в США переживало найтяжчу кризу, яку наприкінці десятиліття посилила Велика депресія.
Тоді США продемонстрували здатність розкрутити маховик промислового виробництва до дуже великих обертів. Щоправда, тоді для цього знадобилася світова війна - виклик набагато серйозніший, ніж нинішнє протистояння з Китаєм.
трудности перевода? судно в неделю априори невозможно
Амінь.
як і було раніше,
до вибриків трампона