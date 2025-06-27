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Новини Торгівельні угоди США
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США підписали торгівельну угоду з Китаєм, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати підписали торгівельну угоду з Китаєм. Також планується укласти з Індією аналогічний договір.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп заявив під час свого виступу у Білому домі.

"Ми щойно підписали угоду з Китаєм", - сказав американський лідер

Трамп також наголосив, що Америка планує підписати таку ж угоду з Індією. При цьому, він додав, що Америка не обов'язково домовлятиметься зі всіма державами. Деяким країнам будуть надіслані повідомлення, що "тепер ви платите мита 25-45%".

"Це простий спосіб зробити це. Однак мої люди не хочуть діяти так. Вони прагнуть укласти більше угод, ніж я б зробив", - резюмував Трамп.

Як відомо, країни до 10 серпня повинні були погодити повноцінну угоду. Інакше митні ставки знову злетять: США можуть підвищити їх до 145%, Китай - до 125%.

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Автор: 

Китай (4737) США (23598) Трамп Дональд (6303)


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Топ коментарі
+4
Тарифи не допомоможуть. Наприклад, Китай має більший виробничий потенціал: у цивільному суднобудуванні китайські суднобудівники залишили американців далеко позаду.
Сьогодні приблизно 0,2% суден у світі будуються в США, тоді як на частку Китаю припадає 74%. Лише у 2024 році китайці побудували більше суден, ніж уся американська суднобудівна промисловість з часів Другої світової війни, йдеться в дослідженні Центру міжнародних стратегічних досліджень.
Причини відставання США від КНР - хронічне недофінансування суднобудівної індустрії, що сягає корінням у 1980-ті роки, брак кваліфікованих робітників, відсутність програм кораблебудування і, понад усе, загальне нерозуміння американською владою потреби у флоті.
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27.06.2025 08:11 Відповісти
+2
BBC

Протягом останніх 40 років США поступово зосереджувалися на будівництві бойових кораблів, приділяючи дедалі менше уваги цивільним. Однак це не зміцнило американські військово-морські сили, а навпаки - послабило їх.

Це почалося у 1980-х роках, коли адміністрація Рональда Рейгана вирішила, що правила вільного ринку суднобудування та морських перевезень позитивно впливатимуть на економіку, а домашнім корабельням краще зосередитися на військових замовленнях.

Держпідтримка галузі скоротилася, і поступово суднобудування у США почало програвати в конкуренції японським та південнокорейським компаніям.

Натомість Китай у 1990-х і 2000-х роках активно підтримував суднобудівну галузь, яка росла як на дріжджах завдяки державним субсидіям та дешевій робочій силі.

У морській індустрії військове та цивільне кораблебудування тісно пов'язані між собою. Їх об'єднують технології, виробнича база та персонал.

Технології в суднобудуванні, як правило, подвійного призначення, і будувати цивільні судна часто не простіше, ніж військові - вони так само наповнені цифровою електронікою. У рибальських траулерів апаратура не гірша, ніж у фрегата, а корпуси танкерів набагато складніші, ніж у есмінців.

Саме тому те, що США значно відстають від Китаю одночасно і в цивільному, і у військовому суднобудуванні, не випадковість.
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27.06.2025 08:12 Відповісти
+2
здувся іржавий.....
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27.06.2025 08:15 Відповісти
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Дамскій угоднік.
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27.06.2025 07:58 Відповісти
чоловічий угоднік...
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27.06.2025 08:09 Відповісти
.цикло, як i пиня, .цить Китаю. Та тiльки Китай ворогуе з Iндiею. На двох стiльцях Трампу - не всидiти.
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27.06.2025 08:23 Відповісти
то що як ворогує, але обоє торгують з США, а ці угоди щодо торгівлі з США,
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27.06.2025 10:20 Відповісти
гав гав
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27.06.2025 08:07 Відповісти
Куди подівся заклик - ми прищучим Китай!
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27.06.2025 08:09 Відповісти
Тарифи не допомоможуть. Наприклад, Китай має більший виробничий потенціал: у цивільному суднобудуванні китайські суднобудівники залишили американців далеко позаду.
Сьогодні приблизно 0,2% суден у світі будуються в США, тоді як на частку Китаю припадає 74%. Лише у 2024 році китайці побудували більше суден, ніж уся американська суднобудівна промисловість з часів Другої світової війни, йдеться в дослідженні Центру міжнародних стратегічних досліджень.
Причини відставання США від КНР - хронічне недофінансування суднобудівної індустрії, що сягає корінням у 1980-ті роки, брак кваліфікованих робітників, відсутність програм кораблебудування і, понад усе, загальне нерозуміння американською владою потреби у флоті.
показати весь коментар
27.06.2025 08:11 Відповісти
BBC

Протягом останніх 40 років США поступово зосереджувалися на будівництві бойових кораблів, приділяючи дедалі менше уваги цивільним. Однак це не зміцнило американські військово-морські сили, а навпаки - послабило їх.

Це почалося у 1980-х роках, коли адміністрація Рональда Рейгана вирішила, що правила вільного ринку суднобудування та морських перевезень позитивно впливатимуть на економіку, а домашнім корабельням краще зосередитися на військових замовленнях.

Держпідтримка галузі скоротилася, і поступово суднобудування у США почало програвати в конкуренції японським та південнокорейським компаніям.

Натомість Китай у 1990-х і 2000-х роках активно підтримував суднобудівну галузь, яка росла як на дріжджах завдяки державним субсидіям та дешевій робочій силі.

У морській індустрії військове та цивільне кораблебудування тісно пов'язані між собою. Їх об'єднують технології, виробнича база та персонал.

Технології в суднобудуванні, як правило, подвійного призначення, і будувати цивільні судна часто не простіше, ніж військові - вони так само наповнені цифровою електронікою. У рибальських траулерів апаратура не гірша, ніж у фрегата, а корпуси танкерів набагато складніші, ніж у есмінців.

Саме тому те, що США значно відстають від Китаю одночасно і в цивільному, і у військовому суднобудуванні, не випадковість.
показати весь коментар
27.06.2025 08:12 Відповісти
Через нестачу висококваліфікованих робітників одразу кілька американських кораблебудівних програм затримуються на термін від року до трьох.

Наприклад, головний стратегічний атомний підводний човен-ракетоносець нового покоління проєкту "Коламбія" запізнюється на 12-16 місяців, будівництво авіаносця "Ентерпрайз" відстає від графіка на 18-26 місяців, головний корабель великої серії фрегатів "Констелейшн" на 36 місяців.

Хоча американська промисловість і випускає технологічно досконалі кораблі, будуються вони на досить застарілих верфях.

Американські верфі (як державні, так і приватні) стикаються з серйозними проблемами старіння інфраструктури. Ці труднощі включають зношені сухі доки, застаріле обладнання, нестачу виробничих площ,писала Рахункова палата США ще у 2017 році.

Через вісім років, за оцінкою цього ж відомства, ситуація не покращилася.
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27.06.2025 08:16 Відповісти
"Попри майже подвоєння свого кораблебудівного бюджету за два десятиліття, ВМС не збільшили кількість кораблів. А нові плавзасоби постійно затримувалися і мали вищу вартість та менші можливості, ніж планувалося", - констатувала Рахункова палата США.
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27.06.2025 08:24 Відповісти
The New York Times пише, що на будівництво кораблів у США йде значно більше часу, ніж, наприклад, у Південній Кореї, а коштують вони майже в п'ять разів дорожче. Поки одна корабельня у Філадельфії будує півтора судна на рік - у Південній Кореї випускають до одного на тиждень.
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27.06.2025 08:27 Відповісти
Хоча американський флот і виглядає загрозливо навіть для Китаю, на прикладі війни Росії проти України видно, що кинути виклик на морі й навіть здобути перемогу може країна, яка взагалі не має великих ВМС.

Україна змогла за рахунок безекіпажних катерів, крилатих ракет та розвідки змусити великий і потужний російський Чорноморський флот покинути Крим та перебазуватися в Новоросійськ.

Водночас Сполучені Штати зосереджуються на безпілотних або дистанційно керованих кораблях, активно розробляючи ці системи для операцій у прибережних зонах та у складі великих морських угруповань.
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27.06.2025 08:30 Відповісти
12 листопада 1942 року в США спустили на воду транспортне судно "Роберт Пірі" класу "Ліберті".

Його побудували за чотири дні, 15 годин і 29 хвилин - це був рекорд. Швидкість будівництва таких суден у США на піку виробництва становила три одиниці на день.

За час війни американці побудували їх дві тисячі сімсот десять одиниць, а всього вони збудували 8812 кораблів і суден.

Зараз такий обсяг виробництва для американської промисловості здається просто фантастикою. І вражає тут не лише кінцева швидкість, а й розгін - у 1941 році США побудували 544 кораблі, через рік - 1854, а в 1943 - 2654.

Це тим більш дивно, що в 1920-х роках суднобудування в США переживало найтяжчу кризу, яку наприкінці десятиліття посилила Велика депресія.

Тоді США продемонстрували здатність розкрутити маховик промислового виробництва до дуже великих обертів. Щоправда, тоді для цього знадобилася світова війна - виклик набагато серйозніший, ніж нинішнє протистояння з Китаєм.
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27.06.2025 08:37 Відповісти
угоди для підтирання дупи ! укладайте більше угод через три роки вони будуть нічого не варті .
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27.06.2025 08:13 Відповісти
здувся іржавий.....
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27.06.2025 08:15 Відповісти
"...Вони(люди вiд уряду США) прагнуть укласти більше угод, ніж я б зробив", - резюмував Трамп... - I скажiть тепер, що Трамп - не шлепер-2, бо ляпае шо попало... На кшталт, мовляв, якби я не був президентом, США мало б бiльше экономiчних угод з iншими краiнами.
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27.06.2025 08:17 Відповісти
Трамп думає, шо він гєній угод, але його знову нає..ли 🤣
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27.06.2025 08:43 Відповісти
"ТРАМПОН" - світовий аферист,з роду Юди.котрий за три білоруських зайчики .рідну матір продав би куйлу і ше сам би її етапом погнав в Колиму...
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27.06.2025 08:43 Відповісти
Буде китайцям чим підтертися.
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27.06.2025 08:48 Відповісти
угода чудова?
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27.06.2025 08:52 Відповісти
така у вас, неворогів, важка доля, і до кінця свого жалюгідного життя ви все більше будете стикатись з нелюдями, бо для вас їх буде ставати все більше і більше. І вони будуть вас судити протягом вашого життя на Землі. А потім вас просто спалять, або зжеруть черви. У народі про таких кажуть - прожив як під пеньком висрався.
Амінь.
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27.06.2025 10:14 Відповісти
А то! MACA -- Make China Great Again! 😁
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27.06.2025 10:17 Відповісти
Це все що потрібно знати про Тампона. Тампон стає раком перед тими хто його не боїтьсяі не відступає нінакрок і називає його гарним хлопцем. Якщо ж ти проявив слабкість і скорився то Тампон зачмирить слабака в саме болото
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27.06.2025 09:04 Відповісти
Як завжди, диванний спецназ з тарифів зїхав чомусь на кораблебудування, далі полізе ще кудись, тільки не в тему. Як віслюки за морквою.
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27.06.2025 09:05 Відповісти
Короче говоря, "затычка" сдулась, что было предсказуемо. Думаю, это следует считать позитивным явлением.
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27.06.2025 09:28 Відповісти
не зрозуміло, чому дописувачі критикують Трампа. підписання угоди й було метою введення атрифів. Умов угоди ніхто ще не знає
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27.06.2025 10:21 Відповісти
тобто все повернулось
як і було раніше,
до вибриків трампона
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27.06.2025 10:28 Відповісти
всі коментарі однакові. плюралізм як при кпрс, альтернативної думки немає. ніхто не знає що в угоді і чи було б краще без неї, якби наприклад байден залишився презом. Писаки, зупиніться ! подумайте, гляньте на питання з різних сторін. не треба думати, що ви розумніші за сотні економістів і політиків сша, які готували цю угоду. тут якийсь канадець писав про катастрофу в суднобудуванні, так можливо якраз це хоче виправити трамп? можливо навіть він це робить правильно? і можливо ми в цьому переконаємось ще в цьому житті ?
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27.06.2025 10:43 Відповісти
 
 