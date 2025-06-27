США підписали торгівельну угоду з Китаєм, - Трамп

Президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати підписали торгівельну угоду з Китаєм. Також планується укласти з Індією аналогічний договір.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп заявив під час свого виступу у Білому домі.

"Ми щойно підписали угоду з Китаєм", - сказав американський лідер

Трамп також наголосив, що Америка планує підписати таку ж угоду з Індією. При цьому, він додав, що Америка не обов'язково домовлятиметься зі всіма державами. Деяким країнам будуть надіслані повідомлення, що "тепер ви платите мита 25-45%".

"Це простий спосіб зробити це. Однак мої люди не хочуть діяти так. Вони прагнуть укласти більше угод, ніж я б зробив", - резюмував Трамп.

Як відомо, країни до 10 серпня повинні були погодити повноцінну угоду. Інакше митні ставки знову злетять: США можуть підвищити їх до 145%, Китай - до 125%.

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