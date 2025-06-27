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Новости Результат работы ПВО
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Рашисты ночью атаковали 363 ударными БПЛА и 8 ракетами. ПВО обезвредила 365 целей, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 27 июня армия РФ атаковала Украину 363 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, 2 аэробаллистическими ракетами Х-47 М2 "Кинжал" из Рязанской области и 6 крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Каспийского моря.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ

Основное направление удара - город Староконстантинов, Хмельницкой области. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 09.30, противовоздушной обороной обезврежено 365 средств воздушного нападения противника - 217 сбиты огневыми средствами, 148 - локально потеряны:

  • 211 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбито, 148 - локально потеряны/подавлены РЭБ;
  • 6 крылатых ракет "Калибр" - сбиты", - отметили в Воздушных силах.

Зафиксированы прямые попадания средств воздушного нападения противника в 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украину с нескольких направлений атакуют российские БпЛА, - Воздушные Силы (обновлено)

Инфографика

Автор: 

беспилотник (3847) ракеты (3633) Воздушные силы (2468)


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ППО💪
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27.06.2025 10:27 Ответить
слава ЗСУ!
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27.06.2025 10:37 Ответить
Well done!)
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27.06.2025 10:52 Ответить
Дуже добрі показники хотілось вірити що ППО в нас досить непогана.
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27.06.2025 11:05 Ответить
а де наші мільйони дронів ало зелені г....ди
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27.06.2025 12:34 Ответить
 
 