Рашисты ночью атаковали 363 ударными БПЛА и 8 ракетами. ПВО обезвредила 365 целей, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 27 июня армия РФ атаковала Украину 363 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, 2 аэробаллистическими ракетами Х-47 М2 "Кинжал" из Рязанской области и 6 крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Каспийского моря.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ

Основное направление удара - город Староконстантинов, Хмельницкой области. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 09.30, противовоздушной обороной обезврежено 365 средств воздушного нападения противника - 217 сбиты огневыми средствами, 148 - локально потеряны:

211 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбито, 148 - локально потеряны/подавлены РЭБ;

6 крылатых ракет "Калибр" - сбиты", - отметили в Воздушных силах.

Зафиксированы прямые попадания средств воздушного нападения противника в 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

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