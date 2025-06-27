Рашисти вночі атакували 363 ударними БпЛА та 8 ракетами. ППО знешкодила 365 цілей, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 27 червня армія РФ атакувала Україну 363 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 2 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал" із Рязанської області та 6 крилатими ракетами "Калібр" із акваторії Каспійського моря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ

Основний напрямок удару – місто Старокостянтинів, Хмельницької області. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09.30, протиповітряною обороною знешкоджено 365 засобів повітряного нападу противника – 217 збито вогневими засобами, 148 – локаційно втрачені:

211 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито, 148 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

6 крилатих ракет "Калібр" – збито", - зазначили у Повітряних силах.

Зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу противника у 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

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