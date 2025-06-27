Враг не имеет переправ через Оскол, но пытается удерживать плацдарм, - ОТГ "Харків"

Российские войска не имеют переправ через реку Оскол, однако пытаются удерживать плацдарм на ее западном берегу и продолжают штурмы вблизи Купянска.

Об этом сообщил спикер ОТГ "Харків" Павел Шамшин в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Переправ через Оскол у россиян нет, но их планы относительно Купянска никуда не делись. Однако мы держим под контролем водную поверхность Оскола 24 на 7, и я уверен, что по крайней мере в ближайшее время никаких переправ навести через Оскол врагу не удастся", - отметил Шамшин.

Он пояснил, что основной целью таких переправ для россиян является переброска бронетехники и транспорта. В то же время легкую технику - квадроциклы, мототехнику - оккупанты переправляют на плотах или лодках, используя веревки с одного берега на другой. Такими способами им удается частично удерживать позиции на западном берегу Оскола.

По словам Шамшина, ситуация остается напряженной, в частности в районах населенных пунктов Двуречная, Каменка, Строевка, Краснопервое, Фиголевка, а также Кондрашовка - к северу от Купянска. Там россияне активно штурмуют украинские позиции, пытаясь создать угрозу городу и подготовить условия для его окружения или штурма.

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