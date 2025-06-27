УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10666 відвідувачів онлайн
Новини Спроби окупантів переправитися через Оскіл
516 3

Ворог не має переправ через Оскіл, але намагається утримувати плацдарм, - ОТУ "Харків"

Ворог намагається форсувати річку Оскіл

Російські війська не мають переправ через річку Оскіл, однак намагаються утримувати плацдарм на її західному березі та продовжують штурми поблизу Куп’янська.

Про це повідомив речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Переправ через Оскіл у росіян немає, але їхні плани щодо Куп’янська нікуди не поділися. Проте ми тримаємо під контролем водну поверхню Осколу 24 на 7, і я впевнений, що принаймні найближчим часом жодних переправ навести через Оскіл ворогу не вдасться", - зазначив Шамшин.

Він пояснив, що основною метою таких переправ для росіян є перекидання бронетехніки та транспорту. Водночас легку техніку - квадроцикли, мототехніку - окупанти переправляють на плотах або човнах, використовуючи мотузки з одного берега на інший. Такими способами їм вдається частково утримувати позиції на західному березі Осколу.

За словами Шамшина, ситуація залишається напруженою, зокрема в районах населених пунктів Дворічна, Кам’янка, Строївка, Красноперше, Фиголівка, а також Кіндрашівка - на північ від Куп’янська. Там росіяни активно штурмують українські позиції, намагаючись створити загрозу місту й підготувати умови для його оточення або штурму.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія щодня атакує Вовчанськ, але безуспішно, - ОТУ "Харків"

Автор: 

ОТУ Харків (66) Оскіл річка (34)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Допустили на правий берег - тепер починають битися
показати весь коментар
27.06.2025 11:02 Відповісти
😢
показати весь коментар
27.06.2025 11:07 Відповісти
Від Куп'янська по річці до підаростану 38 км.
Від "плацдарму" до підаростану 17 км. Підари до "плацдарму" лазять пішки вздовж Осколу - навіщо їм переправлятись? Навіщо взагалі подавати отакі нікчемні зведення з фронту, які ніякої внятної інфи не несуть? Чи може ще є люди, які в наш час не користуються мапами і інтернетом?
Ну а для любітєлєй плацдармів - ЗСУ у вересні-жовтня 22-го захопили великий плацдарм за Осколом від Куп'янська аж до Ямполя і з перемінним успіхом обороняють його уже майже 3 роки. Якось так...
показати весь коментар
27.06.2025 12:27 Відповісти
 
 