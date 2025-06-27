Ворог не має переправ через Оскіл, але намагається утримувати плацдарм, - ОТУ "Харків"
Російські війська не мають переправ через річку Оскіл, однак намагаються утримувати плацдарм на її західному березі та продовжують штурми поблизу Куп’янська.
Про це повідомив речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Переправ через Оскіл у росіян немає, але їхні плани щодо Куп’янська нікуди не поділися. Проте ми тримаємо під контролем водну поверхню Осколу 24 на 7, і я впевнений, що принаймні найближчим часом жодних переправ навести через Оскіл ворогу не вдасться", - зазначив Шамшин.
Він пояснив, що основною метою таких переправ для росіян є перекидання бронетехніки та транспорту. Водночас легку техніку - квадроцикли, мототехніку - окупанти переправляють на плотах або човнах, використовуючи мотузки з одного берега на інший. Такими способами їм вдається частково утримувати позиції на західному березі Осколу.
За словами Шамшина, ситуація залишається напруженою, зокрема в районах населених пунктів Дворічна, Кам’янка, Строївка, Красноперше, Фиголівка, а також Кіндрашівка - на північ від Куп’янська. Там росіяни активно штурмують українські позиції, намагаючись створити загрозу місту й підготувати умови для його оточення або штурму.
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Від "плацдарму" до підаростану 17 км. Підари до "плацдарму" лазять пішки вздовж Осколу - навіщо їм переправлятись? Навіщо взагалі подавати отакі нікчемні зведення з фронту, які ніякої внятної інфи не несуть? Чи може ще є люди, які в наш час не користуються мапами і інтернетом?
Ну а для любітєлєй плацдармів - ЗСУ у вересні-жовтня 22-го захопили великий плацдарм за Осколом від Куп'янська аж до Ямполя і з перемінним успіхом обороняють його уже майже 3 роки. Якось так...