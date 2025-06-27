Силы обороны удерживают участок на территории агрегатного завода в Волчанске, - ОТГ "Харків"

Войска РФ прилагают все усилия, чтобы вытеснить украинские подразделения за естественный рубеж реки Волчья, но успеха не имеют, Силы обороны продолжают удерживать участок на северном берегу реки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в телеэфире сказал представитель ОТГ "Харків" Павел Шамшин.

"Если говорить о боях в самом городе, то Силы обороны Украины продолжают удерживать участок на северном берегу реки Волчья, в частности на территории агрегатного завода. Сейчас россияне прилагают все усилия, чтобы вытеснить наши подразделения за естественный рубеж реки Волчья, но успеха ... не имеют", - рассказал спикер.

Шамшин отмечает, что россияне продолжают обстреливать город из различных видов артиллерии, ситуация в районе Волчанска и в окрестных населенных пунктах остается напряженной.

"Там, фактически. ежедневно происходят штурмовые действия противника. Оккупанты атакуют преимущественно малыми пехотными группами - от 3 до 5, до 10 человек под прикрытием дронов", - добавил он.

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Относительно того, практикуют ли украинские военные установку сеток как метод противодействия дронам на дорогах на подходах к линии боевого соприкосновения, спикер отметил, что без эффективной логистики не может воевать ни одна армия мира.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы защитить наши логистические маршруты от вражеских дронов. Это сейчас в условиях современной войны, в условиях войны дронов, которые фактически контролируют дороги 24 на 7, одно из главных условий", - отметил спикер.

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