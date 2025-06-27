Сили оборони утримують ділянку на території агрегатного заводу у Вовчанську, - ОТУ "Харків"

Війська РФ докладають усіх зусиль, щоб витіснити українські підрозділи за природний рубіж ріки Вовча, але успіху не мають, Сили оборони продовжують утримувати ділянку на північному березі ріки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у телеефірі сказав речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин.

"Якщо говорити про бої у самому місті, то Сили оборони України продовжують утримувати ділянку на північному березі ріки Вовча, зокрема на території агрегатного заводу. Зараз росіяни докладають усіх зусиль, щоб витіснити наші підрозділи за природний рубіж ріки Вовча, але успіху ... не мають", - розповів речник.

Шамшин зазначає, що росіяни продовжують обстрілювати місто з різних видів артилерії, ситуація у районі Вовчанська та у навколишніх населених пунктах залишається напруженою.

"Там фактично щодня відбуваються штурмові дії противника. Окупанти атакують переважно малими піхотними групами – від 3 до 5, до 10 людей під прикриттям дронів", - додав він.

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Стосовно того, чи практикують українські військові встановлення сіток як метод протидії дронам на дорогах на підходах до лінії бойового зіткнення, речник зазначив, що без ефективної логістики не може воювати жодна армія світу.

"Ми докладаємо усіх зусиль, щоб захистити наші логістичні маршрути від ворожих дронів. Це зараз в умовах сучасної війни, в умовах війни дронів, які фактично контролюють дороги 24 на 7, одна з головних умов", - зауважив речник.

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