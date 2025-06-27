Продолжается работа над созданием эффективной модели противодействия "шахедам". Уже есть десятки технологических решений, которые применяются в боевых условиях, - Умеров
В течение трех лет продолжается непрерывная работа над поиском эффективных решений против дронов-камикадзе.
Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров на встрече с журналистами, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Это была постоянная интеллектуальная борьба - враг регулярно менял алгоритмы, а Украина адаптировала тактику в ответ. На сегодня найдены десятки технологических решений, десятки изделий, которые уже применяются в боевых условиях", - отметил Умеров.
Он отметил, что в последнее время враг увеличил комбинированные удары. Может использовать до 500 "шахедов" за ночь, комбинируя с ударами баллистическими и крылатыми ракетами. Это делается для истощения украинской ПВО, просчета ее эшеланированности и психологического давления на страну.
"Несмотря на это, Украина находит решение и адаптирует оборону. И антишахетное решение уже есть - одно из этих изделий показало очень большую эффективность, мы даже сами не ожидали", - подчеркнул Умеров.
Он отметил, что решения, которые в начале войны показывали высокую эффективность, со временем теряли ее, когда враг менял тактику. В частности, группы МВГ были полезными определенный период, но теперь их эффективность начинает снижаться.
"Украина вводит новые разработки - "дроны-перехватчики", а также другие инструменты, о которых сознательно не разглашается. Вся работа над противодронными системами - это непрерывный цикл инноваций и совершенствования", - сказал министр обороны.
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А от боротьба з шахєдами - це змагання меча та щита. Одного технічно-тактичного рішення не існує
не хочу никого обидеть, но здесь одно из двух: либо эту работу делают не одаренные умом (или вообще не делают), либо иран является передовой и недостижимой светочью в дроновых технологиях. как еще по-другому объяснить трехгодовую работу без результата...