РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10811 посетитель онлайн
Новости Модернизация украинской ПВО
649 9

Продолжается работа над созданием эффективной модели противодействия "шахедам". Уже есть десятки технологических решений, которые применяются в боевых условиях, - Умеров

Эволюция украинской ПВО

В течение трех лет продолжается непрерывная работа над поиском эффективных решений против дронов-камикадзе.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров на встрече с журналистами, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это была постоянная интеллектуальная борьба - враг регулярно менял алгоритмы, а Украина адаптировала тактику в ответ. На сегодня найдены десятки технологических решений, десятки изделий, которые уже применяются в боевых условиях", - отметил Умеров.

Он отметил, что в последнее время враг увеличил комбинированные удары. Может использовать до 500 "шахедов" за ночь, комбинируя с ударами баллистическими и крылатыми ракетами. Это делается для истощения украинской ПВО, просчета ее эшеланированности и психологического давления на страну.

"Несмотря на это, Украина находит решение и адаптирует оборону. И антишахетное решение уже есть - одно из этих изделий показало очень большую эффективность, мы даже сами не ожидали", - подчеркнул Умеров.

Он отметил, что решения, которые в начале войны показывали высокую эффективность, со временем теряли ее, когда враг менял тактику. В частности, группы МВГ были полезными определенный период, но теперь их эффективность начинает снижаться.

"Украина вводит новые разработки - "дроны-перехватчики", а также другие инструменты, о которых сознательно не разглашается. Вся работа над противодронными системами - это непрерывный цикл инноваций и совершенствования", - сказал министр обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За счет замороженных активов РФ: Украина получит 350 ракет британского производства для усиления ПВО

Автор: 

беспилотник (3847) ПВО (2884) Умеров Рустем (590)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це з серії про фортефікації??вже навіть не смішно,заїджений гумор від кварталу визиває ненависть та огиду
показать весь комментарий
27.06.2025 12:49 Ответить
Тут вже результаттпотрібен,аине лиш заява(Рішення є проти 500? А якщо далі буде тисячами?((
показать весь комментарий
27.06.2025 12:49 Ответить
Треба мати не десятки технологічних рішень а одне ДІЄВЕ
показать весь комментарий
27.06.2025 12:49 Ответить
Одне дієве - це воронка замість москви.
А от боротьба з шахєдами - це змагання меча та щита. Одного технічно-тактичного рішення не існує
показать весь комментарий
27.06.2025 13:21 Ответить
Ця дешева болтовня викликає тільки роздратування
показать весь комментарий
27.06.2025 12:54 Ответить
Саме так! Якщо є чим кошмарити кацапію, то робіть, а не відосики та заяви про можливості, постити! 🤬
показать весь комментарий
27.06.2025 14:41 Ответить
Ну якщо це сказав сам пан міністр Умеров то віримо, беззаперечно віримо. Ну як не вірити словам такої поважної людини.
показать весь комментарий
27.06.2025 13:02 Ответить
"Протягом трьох років триває безперервна робота над пошуком ефективних рішень проти дронів-камікадзе"

не хочу никого обидеть, но здесь одно из двух: либо эту работу делают не одаренные умом (или вообще не делают), либо иран является передовой и недостижимой светочью в дроновых технологиях. как еще по-другому объяснить трехгодовую работу без результата...
показать весь комментарий
27.06.2025 13:10 Ответить
-"Протягом трьох років триває безперервна робота над пошуком ефективних рішень проти дронів-камікадзе."...а за цей час кацаби наростили скажені об'єми дронів...а МО все ще " шукає"...балаболи...
показать весь комментарий
27.06.2025 13:10 Ответить
 
 