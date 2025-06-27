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Новини Модернізація української ППО
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Триває робота над створенням ефективної моделі протидії "шахедам". Вже є десятки технологічних рішень, які застосовуються у бойових умовах,- Умєров

Еволюція української ППО

Протягом трьох років триває безперервна робота над пошуком ефективних рішень проти дронів-камікадзе.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров на зустрічі з журналістами, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Це була постійна інтелектуальна боротьба - ворог регулярно змінював алгоритми, а Україна адаптувала тактику у відповідь.На сьогодні знайдено десятки технологічних рішень, десятки виробів, які вже застосовуються у бойових умовах", - зазначив Умєров.

Він наголосив, що останнім часом ворог збільшив комбіновані удари. Може використати до 500 "шахедів" за ніч, комбінуючи з ударами балістичними та крилатими ракетами. Це робиться для виснаження української ППО, прорахунку її ешеланованості та психологічного тиску на країнців.

"Попри це, Україна знаходить рішення й адаптує оборону. І антишахедне рішення вже є - один з цих виробів показав дуже велику ефективність, ми навіть самі не очікували", - наголосив Умєров.

Він зазначив, що рішення, які на початку війни показували високу ефективність, з часом втрачали її, коли ворог змінював тактику. Зокрема, групи МВГ були корисними певний період, але тепер їхня ефективність починає знижуватись.

"Україна запроваджує нові розробки - "дрони-перехоплювачі", а також інші інструменти, про які свідомо не розголошується. Вся робота над протидроновими системами - це безперервний цикл інновацій і вдосконалення", - сказав міністр оборони.

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Автор: 

безпілотник (4430) ППО (3329) Умєров Рустем (673)


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це з серії про фортефікації??вже навіть не смішно,заїджений гумор від кварталу визиває ненависть та огиду
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27.06.2025 12:49 Відповісти
Тут вже результаттпотрібен,аине лиш заява(Рішення є проти 500? А якщо далі буде тисячами?((
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27.06.2025 12:49 Відповісти
Треба мати не десятки технологічних рішень а одне ДІЄВЕ
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27.06.2025 12:49 Відповісти
Одне дієве - це воронка замість москви.
А от боротьба з шахєдами - це змагання меча та щита. Одного технічно-тактичного рішення не існує
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27.06.2025 13:21 Відповісти
Ця дешева болтовня викликає тільки роздратування
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27.06.2025 12:54 Відповісти
Саме так! Якщо є чим кошмарити кацапію, то робіть, а не відосики та заяви про можливості, постити! 🤬
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27.06.2025 14:41 Відповісти
Ну якщо це сказав сам пан міністр Умеров то віримо, беззаперечно віримо. Ну як не вірити словам такої поважної людини.
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27.06.2025 13:02 Відповісти
"Протягом трьох років триває безперервна робота над пошуком ефективних рішень проти дронів-камікадзе"

не хочу никого обидеть, но здесь одно из двух: либо эту работу делают не одаренные умом (или вообще не делают), либо иран является передовой и недостижимой светочью в дроновых технологиях. как еще по-другому объяснить трехгодовую работу без результата...
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27.06.2025 13:10 Відповісти
-"Протягом трьох років триває безперервна робота над пошуком ефективних рішень проти дронів-камікадзе."...а за цей час кацаби наростили скажені об'єми дронів...а МО все ще " шукає"...балаболи...
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27.06.2025 13:10 Відповісти
 
 