Триває робота над створенням ефективної моделі протидії "шахедам". Вже є десятки технологічних рішень, які застосовуються у бойових умовах,- Умєров

Протягом трьох років триває безперервна робота над пошуком ефективних рішень проти дронів-камікадзе.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров на зустрічі з журналістами, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Це була постійна інтелектуальна боротьба - ворог регулярно змінював алгоритми, а Україна адаптувала тактику у відповідь.На сьогодні знайдено десятки технологічних рішень, десятки виробів, які вже застосовуються у бойових умовах", - зазначив Умєров.

Він наголосив, що останнім часом ворог збільшив комбіновані удари. Може використати до 500 "шахедів" за ніч, комбінуючи з ударами балістичними та крилатими ракетами. Це робиться для виснаження української ППО, прорахунку її ешеланованості та психологічного тиску на країнців.

"Попри це, Україна знаходить рішення й адаптує оборону. І антишахедне рішення вже є - один з цих виробів показав дуже велику ефективність, ми навіть самі не очікували", - наголосив Умєров.

Він зазначив, що рішення, які на початку війни показували високу ефективність, з часом втрачали її, коли ворог змінював тактику. Зокрема, групи МВГ були корисними певний період, але тепер їхня ефективність починає знижуватись.

"Україна запроваджує нові розробки - "дрони-перехоплювачі", а також інші інструменти, про які свідомо не розголошується. Вся робота над протидроновими системами - це безперервний цикл інновацій і вдосконалення", - сказав міністр оборони.

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