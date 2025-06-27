41% украинцев считают, что страна движется к авторитаризму, 50% - к развитию демократии, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
По результатам опроса относительно того, движется ли Украина к авторитаризму или демократии, мнения украинцев разделились, в частности 50% считают, что страна скорее движется к развитию демократии, в то же время 41% чувствуют, что страна скорее движется к авторитаризму.
Об этом говорится в результатах опроса "Киевского международного института социологии"(КМИС), проведенного 2 мая - 3 июня 2025 года, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, еще 9% украинцев ответили "затрудняюсь сказать" на вопрос "Украина скорее движется к развитию демократии и большей демократичности или к уменьшению демократии и развитию авторитаризма".
Как Вы считаете, в своем развитии Украина скорее движется...?
Социологи отметили, что не имеют данных за другие периоды (в частности, до 2022 года), и не могут сказать, сейчас больше / меньше людей видят движение к демократии / авторитаризму, чем раньше. Однако по их наблюдениям и опыту маловероятно, что раньше меньше людей говорили о движении к авторитаризму (в частности, из-за корреляции с отношением к власти.
"Скорее всего, ситуация была или подобной текущей, или даже хуже (учитывая корреляцию этого взгляда с отношением к власти)", - добавили в КМИС.
Также в КМИС привели данные, как оценивают направление развития страны те, кто не доверяет/доверяет президенту Владимиру Зеленскому.
Так, среди тех, кто не доверяет президенту, абсолютное большинство (82% в случае тех, кто совсем не доверяет, и 84% в случае тех, кто скорее не доверяет) считают, что страна движется к авторитаризму.
В то же время те, кто доверяют президенту, более оптимистично смотрят на развитие ситуации, однако среди них есть дифференциация. Так, среди тех, кто полностью доверяет президенту, 76% говорят о движении к большей демократичности и только 7% видят развитие авторитаризма. В то же время среди тех, кто скорее доверяет Президенту, уже 50% видят движение к демократии, а доля тех, кто видит движение к авторитаризму достигает 41%.
Украина скорее идет к большей демократичности/развитию авторитаризма в разрезе доверия президенту
"Такие результаты дают основания предполагать, что ощущение движения к авторитаризму в значительной степени отражает неудовлетворенность действиями власти. То есть ответ респондента о "развитии авторитаризма" не всегда означает, что он видит уменьшение демократии", - отметили в КМИС.
КМИС провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус" в течение 28 мая - 3 июня 2025 года, к которому по собственной инициативе добавил вопрос о направлении движения Украины - к развитию демократии или к развитию авторитаризма. Методом телефонных интервью (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) во всех регионах Украины (подконтрольная Правительству Украины территория) было опрошено 1092 респондента. Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась Правительством Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов - это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.
Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 3,9% для показателей, близких к 50%, 3,4% для показателей, близких к 25%, 2,4% - для показателей, близких к 10%, 1,7% - для показателей, близких к 5%.
Пожалуйста, подождите...
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Так про то й мова, придурку. Але ж до таких, як ти, то ніяк не дійде...
Але ти, головне, очі бережи
Але дуже важливо, щоб:
це було тимчасовим станом, чітко обумовленим у Конституції або законі після перемоги була відбудова демократичних інститутів, не імітація.
Ризик і користь авторитаризму у війні:
+ Переваги:
Швидке прийняття рішень Жорстка відповідальність за саботаж Мобілізація ресурсів і дисципліна Відсутність "розмивання влади" в критичні момент
лише якщо має межі, мораль, і план повернення до свободи.
І тільки якщо в основі - не страх, а відповідальність.
Перепрошую, це може про зелене шапіто?
В нас реально дві держави, що живуть у паралельних світах. Одна воює, гине, проливає кров, а друга, квартальна тупо грабує і пхає в три горла.
Фінляндія під час Зимової війни (1939-40)
Радянський Союз напав на Фінляндію. Країна ввела військове управління, всю владу зосередив президент і головнокомандувач Маннергейм. Заборонили страйки, всю економіку перевели на оборонні рейки. Народ підтримав, бо все було чесно, без зловживань. Після війни демократію повернули, без репресі
Ну і рівняти бойових офіцерів Черчіля та Манергейма - з 4 разовим блазнем -ухилянтом - це як рівняти палець з ізвєсним органом
Просто потрібно співставити факти.
Авторитаризм, як політичний режим, характеризується зосередженням влади в руках однієї особи або групи, обмеженням політичних свобод, пригніченням опозиції та контролем над суспільством. Важливі ознаки авторитаризму включають: обмеження свободи слова та зібрань, відсутність вільних та чесних виборів, контроль над ЗМІ та використання репресій для придушення інакомислення.
А тепер порівняємо,що ми маємо:
1.Обмеження свободи слова та зібран,що включає -Єдиний телемарафон "Єдині новини".Вплив на редакційну політику.Регулювання медіа-простору.Переслідування журналістів-розслідувачів.Пряма заборона мирних зібрань.
2 Відсутність вільних та чесних виборів.Наступні президентські та парламентські вибори по Конституції мали б відбутися у березні 2024 року, але через повномасштабну війну вони були відкладені на невизначений строк.
3.Використання репресій для придушення інакомислення.Кримінальні провадження щодо критиків влади.Тиск на громадських активістів та журналістів.
A X U E T Ь !?
A X U E T Ь !?
А що то за 59% дятлів і дятлих!? Ви їпанулися!? Що то за зоопарк !? А може, - то КМІС з іншого мідгактичного простору !?
Відверто кажучи, України - це навіть на ссср !? Україна - це, навіть не північна корея !? Навіть на рашка!? Україна - суміш всього найгіршого з усіх трьох перелічених недодержав...
Вялікій кормчій кім-чен-валда-Ім-Ір - це не просто лідор - це сонцесяйне світло , яке з незійшло з третього виміру, чи божество ,- це людина -бог, яке рухає нас до світлого досі невиданого майбутнього... Україна - це країна мрії -благополуччя, комунізм скоро настануть!!! Ми вже живем всоіалізмі, завтра - комунізм, а післізавта Україна пережене в розвитку північну корею!!
О, великий кім-чен-валда-Ім-Ір, веде нас у світле майбутня!!! Ти наше сонце! Ти наше - все... Ми приклоняємось перед Тобою! О, великий кім-чен-валда-Ім-Ір !!!
P.S. ****** !!!
На президентських, парламентських та місцевих виборах!
Й що тепер не подобається?!
А тепер, всі у окопи, від жінок до старців!
Всі у окопи!
всі інші Президенти мали або комуністичний або ригівський парламент, тай самі були такими ж
чому демократія їснувала тільки в парламенті ? тому що вся виконавча влада (судді, прокурори, мери) покупалася і продавалася - а це вже ринок а не демократія