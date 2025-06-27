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Новости Опрос про Зеленского Опрос о власти КМИС
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41% украинцев считают, что страна движется к авторитаризму, 50% - к развитию демократии, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

опрос КМИС об авторитаризме и демократии

По результатам опроса относительно того, движется ли Украина к авторитаризму или демократии, мнения украинцев разделились, в частности 50% считают, что страна скорее движется к развитию демократии, в то же время 41% чувствуют, что страна скорее движется к авторитаризму.

Об этом говорится в результатах опроса "Киевского международного института социологии"(КМИС), проведенного 2 мая - 3 июня 2025 года, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, еще 9% украинцев ответили "затрудняюсь сказать" на вопрос "Украина скорее движется к развитию демократии и большей демократичности или к уменьшению демократии и развитию авторитаризма".

Как Вы считаете, в своем развитии Украина скорее движется...?

Опрос КМИС о движении Украины к авторитаризму или демократии

Социологи отметили, что не имеют данных за другие периоды (в частности, до 2022 года), и не могут сказать, сейчас больше / меньше людей видят движение к демократии / авторитаризму, чем раньше. Однако по их наблюдениям и опыту маловероятно, что раньше меньше людей говорили о движении к авторитаризму (в частности, из-за корреляции с отношением к власти.

"Скорее всего, ситуация была или подобной текущей, или даже хуже (учитывая корреляцию этого взгляда с отношением к власти)", - добавили в КМИС.

Также читайте: Рейтинг доверия к Зеленскому снизился до 65% после стабильного роста, - опрос КМИС

Также в КМИС привели данные, как оценивают направление развития страны те, кто не доверяет/доверяет президенту Владимиру Зеленскому.

Так, среди тех, кто не доверяет президенту, абсолютное большинство (82% в случае тех, кто совсем не доверяет, и 84% в случае тех, кто скорее не доверяет) считают, что страна движется к авторитаризму.

В то же время те, кто доверяют президенту, более оптимистично смотрят на развитие ситуации, однако среди них есть дифференциация. Так, среди тех, кто полностью доверяет президенту, 76% говорят о движении к большей демократичности и только 7% видят развитие авторитаризма. В то же время среди тех, кто скорее доверяет Президенту, уже 50% видят движение к демократии, а доля тех, кто видит движение к авторитаризму достигает 41%.

Читайте: 52% украинцев выступает против любых территориальных уступок, - опрос КМИС

Украина скорее идет к большей демократичности/развитию авторитаризма в разрезе доверия президенту

Опрос КМИС о движении Украины к авторитаризму или демократии

"Такие результаты дают основания предполагать, что ощущение движения к авторитаризму в значительной степени отражает неудовлетворенность действиями власти. То есть ответ респондента о "развитии авторитаризма" не всегда означает, что он видит уменьшение демократии", - отметили в КМИС.

КМИС провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус" в течение 28 мая - 3 июня 2025 года, к которому по собственной инициативе добавил вопрос о направлении движения Украины - к развитию демократии или к развитию авторитаризма. Методом телефонных интервью (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) во всех регионах Украины (подконтрольная Правительству Украины территория) было опрошено 1092 респондента. Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась Правительством Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов - это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 3,9% для показателей, близких к 50%, 3,4% для показателей, близких к 25%, 2,4% - для показателей, близких к 10%, 1,7% - для показателей, близких к 5%.

Автор: 

авторитаризм (62) демократия (491) опрос (2869) КМИС (343)


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Топ комментарии
+26
Просто слів немає. Тут вже міні-паРаша з незмінним Лідором, який внаглу узурпував владу, а 50% імбецилів сліпи залили.
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27.06.2025 12:54 Ответить
+21
50% це броньовані, чиновники, судді, прокурори, поліція, тцк і т.д. - коротше кажучи усі, що навічно заброньовані і їм подобається цей "розклад життя" - де можна безбожно *******, вбивати і тобі нічого не буде....
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27.06.2025 13:00 Ответить
+13
Ну куди вже далі до авторитаризму????
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27.06.2025 12:51 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Україна будує демократію крок за кроком. То два вперед, то три назад.
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27.06.2025 12:50 Ответить
Ну куди вже далі до авторитаризму????
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27.06.2025 12:51 Ответить
покажіть мені цих 50%,лайкніть ті хто підтримує факт існування в країні демократії,чи вкиньте смайл подивлюся на щасливих цих людей
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27.06.2025 12:51 Ответить
Ну, вот, один из них-Vad Vad
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27.06.2025 13:00 Ответить
Зебіл - це діагноз, просто його спамте.
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27.06.2025 13:02 Ответить
"Я ваш вирок" - заявив на стадіоні тупий клоун і натовп радісно заверещав та заплескав у долоні. Ці ідіоти навіть не здогадувалися, що цей покидьок говорить про них.
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27.06.2025 13:28 Ответить
зелебобою ясно все було як почали транслювати гівносеріал а попереду вибори,мізки плебсу промили з гарантією,всіх хто приймав участь можна з чистою совістю розвісити по алеях міст
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27.06.2025 13:31 Ответить
абсолютно здогадуюсь хто такі 41% - мразота що ховається від мобілізації, "ждуни" та невелика секта маргіналів із фанклубу одного колишнього президента!
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27.06.2025 12:53 Ответить
Ти хоча б коми нормально розставив...
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27.06.2025 13:01 Ответить
Більшої мразоти,тупорилих маргиналів,ждунів, чим таких як ти зебаранів не існує,бо саме ви превели до влади ригозелених покидьків,та і 1000% що ти чуче..ло сидиш дома обісцяне,і боїшся щоб тебе " бусифікували".
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27.06.2025 13:23 Ответить
Ти довбень?!
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27.06.2025 13:51 Ответить
Просто слів немає. Тут вже міні-паРаша з незмінним Лідором, який внаглу узурпував владу, а 50% імбецилів сліпи залили.
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27.06.2025 12:54 Ответить
50% це броньовані, чиновники, судді, прокурори, поліція, тцк і т.д. - коротше кажучи усі, що навічно заброньовані і їм подобається цей "розклад життя" - де можна безбожно *******, вбивати і тобі нічого не буде....
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27.06.2025 13:00 Ответить
і це меньше ніж 50%
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27.06.2025 13:33 Ответить
Нагадаю, що за Конституцією замість зєлі має бути Стефанчук, а на посаду голови ВРУ призначає сама ВРУ. Хочете замість зєлі бєзумную? Або Дмитрука? Його ж, попри санкції, депутатського мандату не позбавили. Отже, технічно це можливо.
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27.06.2025 15:15 Ответить
Демократія - монобільшість впливає на населення за допомогою 12 телеканалів, а у опозиції телеканали закриті.
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27.06.2025 12:59 Ответить
опозиції??а це в загалі хто?хто ці золоті герої глибокого підпілля та глибокого занурення??і хоч один факт їхньої діяльності не в особистих цілях??
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27.06.2025 13:36 Ответить
А що, на ******* марахфоні тобі не розказують?
Так про то й мова, придурку. Але ж до таких, як ти, то ніяк не дійде...
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27.06.2025 13:58 Ответить
для особливо обдарованих,я навіть небуду тебе тикати пальцем в око,то був сарказм,хоча чому я тобі щось розповідаю...
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27.06.2025 14:07 Ответить
Ну то від дзеркала відійди, а то ще штиркнеш ненароком.
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27.06.2025 14:09 Ответить
бережи себе,миру тобі....
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27.06.2025 14:12 Ответить
Дякую, навзаєм.
Але ти, головне, очі бережи
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27.06.2025 14:19 Ответить
з моїми очима все добре,а ось твоя кукуха вже видає підозрілі сигнали.звернися до лікарів бо раптом воно вірусне,ти сам по собі нічого не вартий, а ось люди можут постраждати.бувай...
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27.06.2025 14:29 Ответить
До будь якої влади завжди був оппонентом.З владою зелених Україна преречина до (комунізму) через совковий устрій..З зеленим, Україні неможливо бути жити з державними демократичними інститутами,даже незважаючі на те,що здобудемо юридично бути в ЄС.Вибори 2019р. показали леше на зріз нашого суспільства.
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27.06.2025 15:11 Ответить
Історія не знає жодного прикладу коли країна під час жорстокої навали купалася б в демократії. Хто грається у демократію під час війни, зникає з мапи світу.
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27.06.2025 13:05 Ответить
Іспанцям нагадаю чим авторитаризм Франко завершився, чому ж самі там відсиджуєтесь а не їдете сюди?
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27.06.2025 13:07 Ответить
у критичній фазі війни країні потрібна жорстка централізація влади - з елементами військової дисципліни й обмеження деяких свобод (наприклад, ворожої пропаганди, корупції, зради).

Але дуже важливо, щоб:

це було тимчасовим станом, чітко обумовленим у Конституції або законі після перемоги була відбудова демократичних інститутів, не імітація.

Ризик і користь авторитаризму у війні:

+ Переваги:

Швидке прийняття рішень Жорстка відповідальність за саботаж Мобілізація ресурсів і дисципліна Відсутність "розмивання влади" в критичні момент
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27.06.2025 13:22 Ответить
Авторитаризм патріота, нажаль, докорінно відрізняється від авторитаризму клоуна.
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27.06.2025 13:32 Ответить
Ви пишите маячню: тиранія для чорноробів, а якщо ти "хазяїн життя" - тобі навіть військові будуть військове вітання віддавати. У нас неофеодалізм
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27.06.2025 13:38 Ответить
Тимчасове жорстке управління рятує країну,

лише якщо має межі, мораль, і план повернення до свободи.

І тільки якщо в основі - не страх, а відповідальність.
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27.06.2025 13:44 Ответить
Ще раз: якщо у мене є гроші - мені будуть шаркати ножкою навіть військові. Країну ще є шанс врятувати, але технлогією та озброєнням, а не вибірковим ГУЛАГ-ом
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27.06.2025 13:57 Ответить
Жорстке УПРАВЛІННЯ державою в час війни, то коли економіка і все житя країни переходить на воєнні рейки. Коли ВСІ працюють лише на захист і перемогу.
Перепрошую, це може про зелене шапіто?
В нас реально дві держави, що живуть у паралельних світах. Одна воює, гине, проливає кров, а друга, квартальна тупо грабує і пхає в три горла.
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27.06.2025 14:02 Ответить
Нагадайте мені хоч один випадок, де диктатор потім повернув владу після війни, один був Піночет але через 27 років.
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27.06.2025 15:31 Ответить
Гарна відмазка ,щоб виправдати тиранію. США і Британія демократії - які виграли 2 світову війну. Але совок мріє про сильну сралінську руку ,бараки та вертухаїв
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27.06.2025 13:08 Ответить
Совок ще й втратив десятки міліонів людей, та половину економіки, через диктатутуру, в результаті якої повсюду були сраколизи, що лиш брехню одну на верх доповідали.
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27.06.2025 13:12 Ответить
Уряд Черчилля діяв жорстко: цензура, обмеження свободи слова, введення нормування, трудової повинності. Але все це - з підтримкою парламенту і суспільства. Після перемоги країна без проблем повернулася до вільних виборів і прав людини.

Фінляндія під час Зимової війни (1939-40)

Радянський Союз напав на Фінляндію. Країна ввела військове управління, всю владу зосередив президент і головнокомандувач Маннергейм. Заборонили страйки, всю економіку перевели на оборонні рейки. Народ підтримав, бо все було чесно, без зловживань. Після війни демократію повернули, без репресі
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27.06.2025 13:19 Ответить
Не рівняйте корупційну клептократію-диктатуру України в якій чиновники та силовики сидять в тилу , з військовими демократіями Британії та Фінляндії - де воювала політична та керівна еліта.
Ну і рівняти бойових офіцерів Черчіля та Манергейма - з 4 разовим блазнем -ухилянтом - це як рівняти палець з ізвєсним органом
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27.06.2025 13:28 Ответить
Погано ви історію знаєте. На момент нападу совєтів Маннергейм НЕ БУВ президентом Фінляндії. Так, він був верховним головнокомандуючим, але президентом був Рісто Рюті. Тобто якби у нас діяли за аналогією, то в 2022 році варто було видати особливі повноваження Залужному, а Зе мав би займатися виключно зовнішньою політикою, як це робив Рюті в 1940...
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27.06.2025 13:51 Ответить
50% мабуть десь за кордоном? Чи це якісь особливі люди, які живуть у матриці?
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27.06.2025 13:06 Ответить
Ми не рухаємося .Він вже тут. Україна веде війну на два фронти . І якщо ,ще зовнішній фронт тримається - то внутрішній фронт більшість патріотів програли вчисту . Зелена авторитарна влада поставила їх в позу . Але мабуть їх гріє думка - що то не бурят.
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27.06.2025 13:06 Ответить
А де можна побачити чи почути оцих 50% що вважають нинішню ситуацію "розвитком демократії"?
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27.06.2025 13:11 Ответить
Тиловики-військові+чиновники+поліція +прокурори +депутати +митники+медіашльондри + незламні пенсіонери . Думаю назбирається
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27.06.2025 13:16 Ответить
Дивіться Марафон, там вам розтолкують, як у нас будується демократія
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27.06.2025 13:27 Ответить
То таке, мені ось цікаво, що бажає, чи що пропонує, оЦей "41%",
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27.06.2025 13:15 Ответить
Половина населення України - ідіоти...
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27.06.2025 13:18 Ответить
у них множинне громадянство
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27.06.2025 13:38 Ответить
А чого ідіоти? Це всі ті, хто заробляє у концтаборі завдяки зеленому лайну. Всяка чиновничя шваль, судді, прокурори, мусора, тцкуни, псевдоволонтери ....тощо.
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27.06.2025 13:41 Ответить
Не розумі, як дивлячись на результати "соцопитувань" у котрих ви бачите ОДНОЧАСНО "підтримку" Зеленського у 65% і готових за нього голосувати у першому турі на виборах лише 21% Ви ще продовжуєте "довіряти" цим публікаціям даних що явно взяті зі стелі чи є результатом колупання або у носі, або у дупі?!
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27.06.2025 14:20 Ответить
Одна только бусификация процентів 30-35
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27.06.2025 13:31 Ответить
Для повноти картини та оцінки об'єктивності досліджень, необхідно паралельно публікувати інформацію про джерела фінансування організацій, що проводять опитування. Бо, як правило, усі вони діють в інтересах замовника.
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27.06.2025 13:41 Ответить
які там дослідження!? цю хрєнь ермачело на коліні написав коли срав в туалеті... ЗЕбіли хзавають!
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27.06.2025 13:52 Ответить
Звісно - хотілося , щоб вона рухалась до диктатури ... але поки що , якось , ще не виходить ...
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27.06.2025 14:09 Ответить
Дивно що така маленька кількість українців так вважає, бо до авторитаризму Україна почала рухатись з першого ж дня вступу Зеленського на посаду президента коли ми почали чути від його речниці фрази про "найвеличнішого" президента, наступним кроком було коли українці обрали у парламент більшість у складі "слуг народу" що знищило противаги демократичного устрою й Рада почала приймати усе що надавалось з ОПи ЗЕзидентом, а далі почалось по вже протореному )(уйлом (воно ж путін) шляху - приймання законів на кшталт рашистських про відповідальність за критику влади, почались утиски опозиційної преси та переслідування опозиціонерів з використанням прокуратури, СБУ, суддів по брехливим фейковим звинуваченням, ну а з початком повномасштабної війни Московії (т.з. "роССії) військовий стан дозволим владним структурам робити що завгодно без огляду на громадську думку. Тож якщо по завершенню війни українці залишать Зеленського та "слуг" при владі то вони отримають ТЕ САМЕ ЩО Є ЗАРАЗ У РФії та на Білорусі!!!
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27.06.2025 14:12 Ответить
Непотрібне неяке замовне опитування від офісу...Декому зараз дуже зручно під приводом війни вирішувати свої політичні питання.
Просто потрібно співставити факти.
Авторитаризм, як політичний режим, характеризується зосередженням влади в руках однієї особи або групи, обмеженням політичних свобод, пригніченням опозиції та контролем над суспільством. Важливі ознаки авторитаризму включають: обмеження свободи слова та зібрань, відсутність вільних та чесних виборів, контроль над ЗМІ та використання репресій для придушення інакомислення.
А тепер порівняємо,що ми маємо:
1.Обмеження свободи слова та зібран,що включає -Єдиний телемарафон "Єдині новини".Вплив на редакційну політику.Регулювання медіа-простору.Переслідування журналістів-розслідувачів.Пряма заборона мирних зібрань.
2 Відсутність вільних та чесних виборів.Наступні президентські та парламентські вибори по Конституції мали б відбутися у березні 2024 року, але через повномасштабну війну вони були відкладені на невизначений строк.
3.Використання репресій для придушення інакомислення.Кримінальні провадження щодо критиків влади.Тиск на громадських активістів та журналістів.
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27.06.2025 14:14 Ответить
А тепер складіть до купи-один, два, три та визнайте,що у нас зараз авторитаризм, не варто переконувати що жінка може бути вагітна на 41 %)
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27.06.2025 14:20 Ответить
Все набагато гірше.
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27.06.2025 14:17 Ответить
A X U E T Ь !?
A X U E T Ь !?
A X U E T Ь !?

А що то за 59% дятлів і дятлих!? Ви їпанулися!? Що то за зоопарк !? А може, - то КМІС з іншого мідгактичного простору !?

Відверто кажучи, України - це навіть на ссср !? Україна - це, навіть не північна корея !? Навіть на рашка!? Україна - суміш всього найгіршого з усіх трьох перелічених недодержав...

Вялікій кормчій кім-чен-валда-Ім-Ір - це не просто лідор - це сонцесяйне світло , яке з незійшло з третього виміру, чи божество ,- це людина -бог, яке рухає нас до світлого досі невиданого майбутнього... Україна - це країна мрії -благополуччя, комунізм скоро настануть!!! Ми вже живем всоіалізмі, завтра - комунізм, а післізавта Україна пережене в розвитку північну корею!!

О, великий кім-чен-валда-Ім-Ір, веде нас у світле майбутня!!! Ти наше сонце! Ти наше - все... Ми приклоняємось перед Тобою! О, великий кім-чен-валда-Ім-Ір !!!

P.S. ****** !!!
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27.06.2025 14:18 Ответить
Рухається? Вона вже там давно.
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27.06.2025 14:35 Ответить
ті 50% просто вже сцють казати правду
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27.06.2025 15:02 Ответить
До згортання свободи слова та демократії ZEлені слуги кремля приступили одразу після приходу до влади. Нагадаємо, що у вересні 2019 журналістам заборонили бути присутніми на засіданнях кабміну, так само як за часів януковича-азірова. Вільний доступ журналістів на засідання кабміна був запроваджений у лютому 2016. ZEлені це оновлена версія партії регіонів, яка через ребрендінг та оновлення керівного складу, під назвою "слуга народу" з 2019 руйнує незалежну демократичну Україну з середини, передусім згвалтувавши Конституцію та зруйнувавши державні інститути та засади, які відрізняли Україну від рашки ще на початку 2019 року.
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27.06.2025 15:07 Ответить
Z-лені, це проект партії регіонів!
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27.06.2025 15:30 Ответить
Так за це в 2019 році "мудрий" Український народ проголосував, при чому аж 3 рази!!
На президентських, парламентських та місцевих виборах!
Й що тепер не подобається?!
А тепер, всі у окопи, від жінок до старців!
Всі у окопи!
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27.06.2025 15:29 Ответить
демократія в Україні за останні 30 років їснувала тільки в парламенті і тільки двічі : під час Ющенка і під час Порошенка

всі інші Президенти мали або комуністичний або ригівський парламент, тай самі були такими ж

чому демократія їснувала тільки в парламенті ? тому що вся виконавча влада (судді, прокурори, мери) покупалася і продавалася - а це вже ринок а не демократія
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27.06.2025 15:31 Ответить
 
 