41% украинцев считают, что страна движется к авторитаризму, 50% - к развитию демократии, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

По результатам опроса относительно того, движется ли Украина к авторитаризму или демократии, мнения украинцев разделились, в частности 50% считают, что страна скорее движется к развитию демократии, в то же время 41% чувствуют, что страна скорее движется к авторитаризму.

Об этом говорится в результатах опроса "Киевского международного института социологии"(КМИС), проведенного 2 мая - 3 июня 2025 года, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, еще 9% украинцев ответили "затрудняюсь сказать" на вопрос "Украина скорее движется к развитию демократии и большей демократичности или к уменьшению демократии и развитию авторитаризма".

Как Вы считаете, в своем развитии Украина скорее движется...?

Социологи отметили, что не имеют данных за другие периоды (в частности, до 2022 года), и не могут сказать, сейчас больше / меньше людей видят движение к демократии / авторитаризму, чем раньше. Однако по их наблюдениям и опыту маловероятно, что раньше меньше людей говорили о движении к авторитаризму (в частности, из-за корреляции с отношением к власти.

"Скорее всего, ситуация была или подобной текущей, или даже хуже (учитывая корреляцию этого взгляда с отношением к власти)", - добавили в КМИС.

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Также в КМИС привели данные, как оценивают направление развития страны те, кто не доверяет/доверяет президенту Владимиру Зеленскому.

Так, среди тех, кто не доверяет президенту, абсолютное большинство (82% в случае тех, кто совсем не доверяет, и 84% в случае тех, кто скорее не доверяет) считают, что страна движется к авторитаризму.

В то же время те, кто доверяют президенту, более оптимистично смотрят на развитие ситуации, однако среди них есть дифференциация. Так, среди тех, кто полностью доверяет президенту, 76% говорят о движении к большей демократичности и только 7% видят развитие авторитаризма. В то же время среди тех, кто скорее доверяет Президенту, уже 50% видят движение к демократии, а доля тех, кто видит движение к авторитаризму достигает 41%.

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Украина скорее идет к большей демократичности/развитию авторитаризма в разрезе доверия президенту

"Такие результаты дают основания предполагать, что ощущение движения к авторитаризму в значительной степени отражает неудовлетворенность действиями власти. То есть ответ респондента о "развитии авторитаризма" не всегда означает, что он видит уменьшение демократии", - отметили в КМИС.

КМИС провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус" в течение 28 мая - 3 июня 2025 года, к которому по собственной инициативе добавил вопрос о направлении движения Украины - к развитию демократии или к развитию авторитаризма. Методом телефонных интервью (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) во всех регионах Украины (подконтрольная Правительству Украины территория) было опрошено 1092 респондента. Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась Правительством Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов - это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 3,9% для показателей, близких к 50%, 3,4% для показателей, близких к 25%, 2,4% - для показателей, близких к 10%, 1,7% - для показателей, близких к 5%.