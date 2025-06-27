41% українців вважають, що країна рухається до авторитаризму, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

За результатами опитування стосовно того, чи рухається Україна до авторитаризму чи демократії, думки українців розділилися, зокрема 50% вважають, що країна скоріше рухається до розвитку демократії, водночас 41% відчувають що країна скоріше рухається до авторитаризму.

Про це йдеться в результатах опитування "Київського міжнародного інституту соціології" (КМІС), проведеного 2 травня - 3 червня 2025 року, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ще 9% українців відповіли "важко сказати" на запитання "чи Україна скоріше рухається до розвитку демократії і більшої демократичності чи до зменшення демократії і розвитку авторитаризму".

Як Ви вважаєте, у своєму розвитку Україна скоріше рухається...?

Соціологи зауважили, що не мають даних за інші періоди (зокрема, до 2022 року), і не можуть сказати, чи зараз більше / менше людей бачать рух до демократії / авторитаризму, ніж раніше. Проте за їхніми спостереженнями і досвідом малоймовірно, що раніше менше людей говорили про рух до авторитаризму (зокрема, через кореляцію зі ставленням до влади.

"Скоріше за все, ситуація була або подібною до поточної, або навіть гіршою (враховуючи кореляцію цього погляду із ставленням до влади)", - додали в КМІС.

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Також у КМІС навели дані, як оцінюють напрямок розвитку країни ті, хто не довіряє / довіряє президенту Володимиру Зеленському.

Так, серед тих, хто не довіряє президенту, абсолютна більшість (82% у випадку тих, хто зовсім не довіряє, і 84% у випадку тих, хто скоріше не довіряє) вважають, що країна рухається до авторитаризму.

Водночас ті, хто довіряють президенту, більш оптимістично дивляться на розвиток ситуації, проте серед них є диференціація. Так, серед тих, хто повністю довіряє президенту, 76% говорять про рух до більшої демократичності і лише 7% бачать розвиток авторитаризму. Водночас серед тих, хто скоріше довіряє Президенту, уже 50% бачать рух до демократії, а частка тих, хто бачить рух до авторитаризму сягає 41%.

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Україна скоріше йде до більшої демократичності/розвитку авторитаризму у розрізі довіри президенту

"Такі результати дають підстави припускати, що відчуття руху до авторитаризму значною мірою відображає незадоволеність діями влади. Тобто відповідь респондента про "розвиток авторитаризму" не завжди означає, що він бачить зменшення демократії", - зауважили в КМІС.

КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус" упродовж 28 травня - 3 червня 2025 року, до якого за власною ініціативою додав запитання про напрямок руху України – до розвитку демократії чи до розвитку авторитаризму. Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 1092 респонденти. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 3,9% для показників, близьких до 50%, 3,4% для показників, близьких до 25%, 2,4% - для показників, близьких до 10%, 1,7% - для показників, близьких до 5%.