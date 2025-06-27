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Новини Опитування про Зеленського Опитування про владу України
2 755 67

41% українців вважають, що країна рухається до авторитаризму, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

опитування КМІС щодо авторитаризму та демократії

За результатами опитування стосовно того, чи рухається Україна до авторитаризму чи демократії, думки українців розділилися, зокрема 50% вважають, що країна скоріше рухається до розвитку демократії, водночас 41% відчувають що країна скоріше рухається до авторитаризму.

Про це йдеться в результатах опитування "Київського міжнародного інституту соціології" (КМІС), проведеного 2 травня - 3 червня 2025 року, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ще 9% українців відповіли "важко сказати" на запитання "чи Україна скоріше рухається до розвитку демократії і більшої демократичності чи до зменшення демократії і розвитку авторитаризму".

Як Ви вважаєте, у своєму розвитку Україна скоріше рухається...?

Опитування КМІС щодо руху України до авторитаризму чи демократії

Соціологи зауважили, що не мають даних за інші періоди (зокрема, до 2022 року), і не можуть сказати, чи зараз більше / менше людей бачать рух до демократії / авторитаризму, ніж раніше. Проте за їхніми спостереженнями і досвідом малоймовірно, що раніше менше людей говорили про рух до авторитаризму (зокрема, через кореляцію зі ставленням до влади.

"Скоріше за все, ситуація була або подібною до поточної, або навіть гіршою (враховуючи кореляцію цього погляду із ставленням до влади)", - додали в КМІС.

Також читайте: Рейтинг довіри до Зеленського знизився до 65% після стабільного зростання, - опитування КМІС

Також у КМІС навели дані, як оцінюють напрямок розвитку країни ті, хто не довіряє / довіряє президенту Володимиру Зеленському.

Так, серед тих, хто не довіряє президенту, абсолютна більшість (82% у випадку тих, хто зовсім не довіряє, і 84% у випадку тих, хто скоріше не довіряє) вважають, що країна рухається до авторитаризму.

Водночас ті, хто довіряють президенту, більш оптимістично дивляться на розвиток ситуації, проте серед них є диференціація. Так, серед тих, хто повністю довіряє президенту, 76% говорять про рух до більшої демократичності і лише 7% бачать розвиток авторитаризму. Водночас серед тих, хто скоріше довіряє Президенту, уже 50% бачать рух до демократії, а частка тих, хто бачить рух до авторитаризму сягає 41%.

Читайте: 52% українців виступає проти будь-яких територіальних поступок, - опитування КМІС

Україна скоріше йде до більшої демократичності/розвитку авторитаризму у розрізі довіри президенту

Опитування КМІС щодо руху України до авторитаризму чи демократії

"Такі результати дають підстави припускати, що відчуття руху до авторитаризму значною мірою відображає незадоволеність діями влади. Тобто відповідь респондента про "розвиток авторитаризму" не завжди означає, що він бачить зменшення демократії", - зауважили в КМІС.

КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус" упродовж 28 травня - 3 червня 2025 року, до якого за власною ініціативою додав запитання про напрямок руху України – до розвитку демократії чи до розвитку авторитаризму. Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 1092 респонденти. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 3,9% для показників, близьких до 50%, 3,4% для показників, близьких до 25%, 2,4% - для показників, близьких до 10%, 1,7% - для показників, близьких до 5%.

Автор: 

авторитаризм (16) демократія (105) опитування (1985) КМІС (348)


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Топ коментарі
+29
Просто слів немає. Тут вже міні-паРаша з незмінним Лідором, який внаглу узурпував владу, а 50% імбецилів сліпи залили.
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27.06.2025 12:54 Відповісти
+22
50% це броньовані, чиновники, судді, прокурори, поліція, тцк і т.д. - коротше кажучи усі, що навічно заброньовані і їм подобається цей "розклад життя" - де можна безбожно *******, вбивати і тобі нічого не буде....
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27.06.2025 13:00 Відповісти
+14
Ну куди вже далі до авторитаризму????
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27.06.2025 12:51 Відповісти
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Україна будує демократію крок за кроком. То два вперед, то три назад.
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27.06.2025 12:50 Відповісти
Ну куди вже далі до авторитаризму????
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27.06.2025 12:51 Відповісти
покажіть мені цих 50%,лайкніть ті хто підтримує факт існування в країні демократії,чи вкиньте смайл подивлюся на щасливих цих людей
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27.06.2025 12:51 Відповісти
Ну, вот, один из них-Vad Vad
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27.06.2025 13:00 Відповісти
Зебіл - це діагноз, просто його спамте.
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27.06.2025 13:02 Відповісти
"Я ваш вирок" - заявив на стадіоні тупий клоун і натовп радісно заверещав та заплескав у долоні. Ці ідіоти навіть не здогадувалися, що цей покидьок говорить про них.
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27.06.2025 13:28 Відповісти
зелебобою ясно все було як почали транслювати гівносеріал а попереду вибори,мізки плебсу промили з гарантією,всіх хто приймав участь можна з чистою совістю розвісити по алеях міст
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27.06.2025 13:31 Відповісти
абсолютно здогадуюсь хто такі 41% - мразота що ховається від мобілізації, "ждуни" та невелика секта маргіналів із фанклубу одного колишнього президента!
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27.06.2025 12:53 Відповісти
Ти хоча б коми нормально розставив...
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27.06.2025 13:01 Відповісти
Більшої мразоти,тупорилих маргиналів,ждунів, чим таких як ти зебаранів не існує,бо саме ви превели до влади ригозелених покидьків,та і 1000% що ти чуче..ло сидиш дома обісцяне,і боїшся щоб тебе " бусифікували".
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27.06.2025 13:23 Відповісти
Ти довбень?!
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27.06.2025 13:51 Відповісти
Просто слів немає. Тут вже міні-паРаша з незмінним Лідором, який внаглу узурпував владу, а 50% імбецилів сліпи залили.
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27.06.2025 12:54 Відповісти
50% це броньовані, чиновники, судді, прокурори, поліція, тцк і т.д. - коротше кажучи усі, що навічно заброньовані і їм подобається цей "розклад життя" - де можна безбожно *******, вбивати і тобі нічого не буде....
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27.06.2025 13:00 Відповісти
і це меньше ніж 50%
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27.06.2025 13:33 Відповісти
Нагадаю, що за Конституцією замість зєлі має бути Стефанчук, а на посаду голови ВРУ призначає сама ВРУ. Хочете замість зєлі бєзумную? Або Дмитрука? Його ж, попри санкції, депутатського мандату не позбавили. Отже, технічно це можливо.
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27.06.2025 15:15 Відповісти
Демократія - монобільшість впливає на населення за допомогою 12 телеканалів, а у опозиції телеканали закриті.
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27.06.2025 12:59 Відповісти
опозиції??а це в загалі хто?хто ці золоті герої глибокого підпілля та глибокого занурення??і хоч один факт їхньої діяльності не в особистих цілях??
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27.06.2025 13:36 Відповісти
А що, на ******* марахфоні тобі не розказують?
Так про то й мова, придурку. Але ж до таких, як ти, то ніяк не дійде...
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27.06.2025 13:58 Відповісти
для особливо обдарованих,я навіть небуду тебе тикати пальцем в око,то був сарказм,хоча чому я тобі щось розповідаю...
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27.06.2025 14:07 Відповісти
Ну то від дзеркала відійди, а то ще штиркнеш ненароком.
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27.06.2025 14:09 Відповісти
бережи себе,миру тобі....
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27.06.2025 14:12 Відповісти
Дякую, навзаєм.
Але ти, головне, очі бережи
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27.06.2025 14:19 Відповісти
з моїми очима все добре,а ось твоя кукуха вже видає підозрілі сигнали.звернися до лікарів бо раптом воно вірусне,ти сам по собі нічого не вартий, а ось люди можут постраждати.бувай...
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27.06.2025 14:29 Відповісти
До будь якої влади завжди був оппонентом.З владою зелених Україна преречина до (комунізму) через совковий устрій..З зеленим, Україні неможливо бути жити з державними демократичними інститутами,даже незважаючі на те,що здобудемо юридично бути в ЄС.Вибори 2019р. показали леше на зріз нашого суспільства.
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27.06.2025 15:11 Відповісти
Як би вам не подобалась наша опозиція,але вона повинна бути,і повинна мати доступ до ЗМІ.Бо влада про свої косяки ніколи не розкаже,бо хоче залишитись при владі.А опозиція з задоволенням розкаже, бо хоче стати владою.І якщо владі хватає клепки в голові,то вона старається не попадатись на корупції,бо на цьому обовязково зіграє опозиція.Так що опозиція- це завжди дуже гарний контроль влади,тому всі диктатури і авторитарні режими нищать опозицію.В нас проглядуються тенденції до знищення опозиції-недавній візит в 6.00 до Южаніної це підтверджує.
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27.06.2025 16:04 Відповісти
Історія не знає жодного прикладу коли країна під час жорстокої навали купалася б в демократії. Хто грається у демократію під час війни, зникає з мапи світу.
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27.06.2025 13:05 Відповісти
Іспанцям нагадаю чим авторитаризм Франко завершився, чому ж самі там відсиджуєтесь а не їдете сюди?
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27.06.2025 13:07 Відповісти
у критичній фазі війни країні потрібна жорстка централізація влади - з елементами військової дисципліни й обмеження деяких свобод (наприклад, ворожої пропаганди, корупції, зради).

Але дуже важливо, щоб:

це було тимчасовим станом, чітко обумовленим у Конституції або законі після перемоги була відбудова демократичних інститутів, не імітація.

Ризик і користь авторитаризму у війні:

+ Переваги:

Швидке прийняття рішень Жорстка відповідальність за саботаж Мобілізація ресурсів і дисципліна Відсутність "розмивання влади" в критичні момент
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27.06.2025 13:22 Відповісти
Авторитаризм патріота, нажаль, докорінно відрізняється від авторитаризму клоуна.
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27.06.2025 13:32 Відповісти
Ви пишите маячню: тиранія для чорноробів, а якщо ти "хазяїн життя" - тобі навіть військові будуть військове вітання віддавати. У нас неофеодалізм
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27.06.2025 13:38 Відповісти
Тимчасове жорстке управління рятує країну,

лише якщо має межі, мораль, і план повернення до свободи.

І тільки якщо в основі - не страх, а відповідальність.
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27.06.2025 13:44 Відповісти
Ще раз: якщо у мене є гроші - мені будуть шаркати ножкою навіть військові. Країну ще є шанс врятувати, але технлогією та озброєнням, а не вибірковим ГУЛАГ-ом
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27.06.2025 13:57 Відповісти
Жорстке УПРАВЛІННЯ державою в час війни, то коли економіка і все житя країни переходить на воєнні рейки. Коли ВСІ працюють лише на захист і перемогу.
Перепрошую, це може про зелене шапіто?
В нас реально дві держави, що живуть у паралельних світах. Одна воює, гине, проливає кров, а друга, квартальна тупо грабує і пхає в три горла.
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27.06.2025 14:02 Відповісти
Нагадайте мені хоч один випадок, де диктатор потім повернув владу після війни, один був Піночет але через 27 років.
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27.06.2025 15:31 Відповісти
Гарна відмазка ,щоб виправдати тиранію. США і Британія демократії - які виграли 2 світову війну. Але совок мріє про сильну сралінську руку ,бараки та вертухаїв
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27.06.2025 13:08 Відповісти
Совок ще й втратив десятки міліонів людей, та половину економіки, через диктатутуру, в результаті якої повсюду були сраколизи, що лиш брехню одну на верх доповідали.
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27.06.2025 13:12 Відповісти
Уряд Черчилля діяв жорстко: цензура, обмеження свободи слова, введення нормування, трудової повинності. Але все це - з підтримкою парламенту і суспільства. Після перемоги країна без проблем повернулася до вільних виборів і прав людини.

Фінляндія під час Зимової війни (1939-40)

Радянський Союз напав на Фінляндію. Країна ввела військове управління, всю владу зосередив президент і головнокомандувач Маннергейм. Заборонили страйки, всю економіку перевели на оборонні рейки. Народ підтримав, бо все було чесно, без зловживань. Після війни демократію повернули, без репресі
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27.06.2025 13:19 Відповісти
Не рівняйте корупційну клептократію-диктатуру України в якій чиновники та силовики сидять в тилу , з військовими демократіями Британії та Фінляндії - де воювала політична та керівна еліта.
Ну і рівняти бойових офіцерів Черчіля та Манергейма - з 4 разовим блазнем -ухилянтом - це як рівняти палець з ізвєсним органом
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27.06.2025 13:28 Відповісти
Погано ви історію знаєте. На момент нападу совєтів Маннергейм НЕ БУВ президентом Фінляндії. Так, він був верховним головнокомандуючим, але президентом був Рісто Рюті. Тобто якби у нас діяли за аналогією, то в 2022 році варто було видати особливі повноваження Залужному, а Зе мав би займатися виключно зовнішньою політикою, як це робив Рюті в 1940...
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27.06.2025 13:51 Відповісти
50% мабуть десь за кордоном? Чи це якісь особливі люди, які живуть у матриці?
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27.06.2025 13:06 Відповісти
Ми не рухаємося .Він вже тут. Україна веде війну на два фронти . І якщо ,ще зовнішній фронт тримається - то внутрішній фронт більшість патріотів програли вчисту . Зелена авторитарна влада поставила їх в позу . Але мабуть їх гріє думка - що то не бурят.
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27.06.2025 13:06 Відповісти
А де можна побачити чи почути оцих 50% що вважають нинішню ситуацію "розвитком демократії"?
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27.06.2025 13:11 Відповісти
Тиловики-військові+чиновники+поліція +прокурори +депутати +митники+медіашльондри + незламні пенсіонери . Думаю назбирається
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27.06.2025 13:16 Відповісти
Дивіться Марафон, там вам розтолкують, як у нас будується демократія
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27.06.2025 13:27 Відповісти
То таке, мені ось цікаво, що бажає, чи що пропонує, оЦей "41%",
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27.06.2025 13:15 Відповісти
Половина населення України - ідіоти...
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27.06.2025 13:18 Відповісти
у них множинне громадянство
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27.06.2025 13:38 Відповісти
А чого ідіоти? Це всі ті, хто заробляє у концтаборі завдяки зеленому лайну. Всяка чиновничя шваль, судді, прокурори, мусора, тцкуни, псевдоволонтери ....тощо.
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27.06.2025 13:41 Відповісти
Не розумі, як дивлячись на результати "соцопитувань" у котрих ви бачите ОДНОЧАСНО "підтримку" Зеленського у 65% і готових за нього голосувати у першому турі на виборах лише 21% Ви ще продовжуєте "довіряти" цим публікаціям даних що явно взяті зі стелі чи є результатом колупання або у носі, або у дупі?!
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27.06.2025 14:20 Відповісти
Одна только бусификация процентів 30-35
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27.06.2025 13:31 Відповісти
Для повноти картини та оцінки об'єктивності досліджень, необхідно паралельно публікувати інформацію про джерела фінансування організацій, що проводять опитування. Бо, як правило, усі вони діють в інтересах замовника.
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27.06.2025 13:41 Відповісти
які там дослідження!? цю хрєнь ермачело на коліні написав коли срав в туалеті... ЗЕбіли хзавають!
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27.06.2025 13:52 Відповісти
Звісно - хотілося , щоб вона рухалась до диктатури ... але поки що , якось , ще не виходить ...
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27.06.2025 14:09 Відповісти
Дивно що така маленька кількість українців так вважає, бо до авторитаризму Україна почала рухатись з першого ж дня вступу Зеленського на посаду президента коли ми почали чути від його речниці фрази про "найвеличнішого" президента, наступним кроком було коли українці обрали у парламент більшість у складі "слуг народу" що знищило противаги демократичного устрою й Рада почала приймати усе що надавалось з ОПи ЗЕзидентом, а далі почалось по вже протореному )(уйлом (воно ж путін) шляху - приймання законів на кшталт рашистських про відповідальність за критику влади, почались утиски опозиційної преси та переслідування опозиціонерів з використанням прокуратури, СБУ, суддів по брехливим фейковим звинуваченням, ну а з початком повномасштабної війни Московії (т.з. "роССії) військовий стан дозволим владним структурам робити що завгодно без огляду на громадську думку. Тож якщо по завершенню війни українці залишать Зеленського та "слуг" при владі то вони отримають ТЕ САМЕ ЩО Є ЗАРАЗ У РФії та на Білорусі!!!
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27.06.2025 14:12 Відповісти
Непотрібне неяке замовне опитування від офісу...Декому зараз дуже зручно під приводом війни вирішувати свої політичні питання.
Просто потрібно співставити факти.
Авторитаризм, як політичний режим, характеризується зосередженням влади в руках однієї особи або групи, обмеженням політичних свобод, пригніченням опозиції та контролем над суспільством. Важливі ознаки авторитаризму включають: обмеження свободи слова та зібрань, відсутність вільних та чесних виборів, контроль над ЗМІ та використання репресій для придушення інакомислення.
А тепер порівняємо,що ми маємо:
1.Обмеження свободи слова та зібран,що включає -Єдиний телемарафон "Єдині новини".Вплив на редакційну політику.Регулювання медіа-простору.Переслідування журналістів-розслідувачів.Пряма заборона мирних зібрань.
2 Відсутність вільних та чесних виборів.Наступні президентські та парламентські вибори по Конституції мали б відбутися у березні 2024 року, але через повномасштабну війну вони були відкладені на невизначений строк.
3.Використання репресій для придушення інакомислення.Кримінальні провадження щодо критиків влади.Тиск на громадських активістів та журналістів.
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27.06.2025 14:14 Відповісти
А тепер складіть до купи-один, два, три та визнайте,що у нас зараз авторитаризм, не варто переконувати що жінка може бути вагітна на 41 %)
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27.06.2025 14:20 Відповісти
Все набагато гірше.
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27.06.2025 14:17 Відповісти
A X U E T Ь !?
A X U E T Ь !?
A X U E T Ь !?

А що то за 59% дятлів і дятлих!? Ви їпанулися!? Що то за зоопарк !? А може, - то КМІС з іншого мідгактичного простору !?

Відверто кажучи, України - це навіть на ссср !? Україна - це, навіть не північна корея !? Навіть на рашка!? Україна - суміш всього найгіршого з усіх трьох перелічених недодержав...

Вялікій кормчій кім-чен-валда-Ім-Ір - це не просто лідор - це сонцесяйне світло , яке з незійшло з третього виміру, чи божество ,- це людина -бог, яке рухає нас до світлого досі невиданого майбутнього... Україна - це країна мрії -благополуччя, комунізм скоро настануть!!! Ми вже живем всоіалізмі, завтра - комунізм, а післізавта Україна пережене в розвитку північну корею!!

О, великий кім-чен-валда-Ім-Ір, веде нас у світле майбутня!!! Ти наше сонце! Ти наше - все... Ми приклоняємось перед Тобою! О, великий кім-чен-валда-Ім-Ір !!!

P.S. ****** !!!
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27.06.2025 14:18 Відповісти
Рухається? Вона вже там давно.
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27.06.2025 14:35 Відповісти
ті 50% просто вже сцють казати правду
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27.06.2025 15:02 Відповісти
До згортання свободи слова та демократії ZEлені слуги кремля приступили одразу після приходу до влади. Нагадаємо, що у вересні 2019 журналістам заборонили бути присутніми на засіданнях кабміну, так само як за часів януковича-азірова. Вільний доступ журналістів на засідання кабміна був запроваджений у лютому 2016. ZEлені це оновлена версія партії регіонів, яка через ребрендінг та оновлення керівного складу, під назвою "слуга народу" з 2019 руйнує незалежну демократичну Україну з середини, передусім згвалтувавши Конституцію та зруйнувавши державні інститути та засади, які відрізняли Україну від рашки ще на початку 2019 року.
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27.06.2025 15:07 Відповісти
Z-лені, це проект партії регіонів!
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27.06.2025 15:30 Відповісти
Так за це в 2019 році "мудрий" Український народ проголосував, при чому аж 3 рази!!
На президентських, парламентських та місцевих виборах!
Й що тепер не подобається?!
А тепер, всі у окопи, від жінок до старців!
Всі у окопи!
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27.06.2025 15:29 Відповісти
демократія в Україні за останні 30 років їснувала тільки в парламенті і тільки двічі : під час Ющенка і під час Порошенка

всі інші Президенти мали або комуністичний або ригівський парламент, тай самі були такими ж

чому демократія їснувала тільки в парламенті ? тому що вся виконавча влада (судді, прокурори, мери) покупалася і продавалася - а це вже ринок а не демократія
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27.06.2025 15:31 Відповісти
мы жнем что посеяли.
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27.06.2025 16:20 Відповісти
 
 