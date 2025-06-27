41% українців вважають, що країна рухається до авторитаризму, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
За результатами опитування стосовно того, чи рухається Україна до авторитаризму чи демократії, думки українців розділилися, зокрема 50% вважають, що країна скоріше рухається до розвитку демократії, водночас 41% відчувають що країна скоріше рухається до авторитаризму.
Про це йдеться в результатах опитування "Київського міжнародного інституту соціології" (КМІС), проведеного 2 травня - 3 червня 2025 року, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ще 9% українців відповіли "важко сказати" на запитання "чи Україна скоріше рухається до розвитку демократії і більшої демократичності чи до зменшення демократії і розвитку авторитаризму".
Як Ви вважаєте, у своєму розвитку Україна скоріше рухається...?
Соціологи зауважили, що не мають даних за інші періоди (зокрема, до 2022 року), і не можуть сказати, чи зараз більше / менше людей бачать рух до демократії / авторитаризму, ніж раніше. Проте за їхніми спостереженнями і досвідом малоймовірно, що раніше менше людей говорили про рух до авторитаризму (зокрема, через кореляцію зі ставленням до влади.
"Скоріше за все, ситуація була або подібною до поточної, або навіть гіршою (враховуючи кореляцію цього погляду із ставленням до влади)", - додали в КМІС.
Також у КМІС навели дані, як оцінюють напрямок розвитку країни ті, хто не довіряє / довіряє президенту Володимиру Зеленському.
Так, серед тих, хто не довіряє президенту, абсолютна більшість (82% у випадку тих, хто зовсім не довіряє, і 84% у випадку тих, хто скоріше не довіряє) вважають, що країна рухається до авторитаризму.
Водночас ті, хто довіряють президенту, більш оптимістично дивляться на розвиток ситуації, проте серед них є диференціація. Так, серед тих, хто повністю довіряє президенту, 76% говорять про рух до більшої демократичності і лише 7% бачать розвиток авторитаризму. Водночас серед тих, хто скоріше довіряє Президенту, уже 50% бачать рух до демократії, а частка тих, хто бачить рух до авторитаризму сягає 41%.
Україна скоріше йде до більшої демократичності/розвитку авторитаризму у розрізі довіри президенту
"Такі результати дають підстави припускати, що відчуття руху до авторитаризму значною мірою відображає незадоволеність діями влади. Тобто відповідь респондента про "розвиток авторитаризму" не завжди означає, що він бачить зменшення демократії", - зауважили в КМІС.
КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус" упродовж 28 травня - 3 червня 2025 року, до якого за власною ініціативою додав запитання про напрямок руху України – до розвитку демократії чи до розвитку авторитаризму. Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 1092 респонденти. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.
Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 3,9% для показників, близьких до 50%, 3,4% для показників, близьких до 25%, 2,4% - для показників, близьких до 10%, 1,7% - для показників, близьких до 5%.
Будь ласка, зачекайте...
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Так про то й мова, придурку. Але ж до таких, як ти, то ніяк не дійде...
Але ти, головне, очі бережи
Але дуже важливо, щоб:
це було тимчасовим станом, чітко обумовленим у Конституції або законі після перемоги була відбудова демократичних інститутів, не імітація.
Ризик і користь авторитаризму у війні:
+ Переваги:
Швидке прийняття рішень Жорстка відповідальність за саботаж Мобілізація ресурсів і дисципліна Відсутність "розмивання влади" в критичні момент
лише якщо має межі, мораль, і план повернення до свободи.
І тільки якщо в основі - не страх, а відповідальність.
Перепрошую, це може про зелене шапіто?
В нас реально дві держави, що живуть у паралельних світах. Одна воює, гине, проливає кров, а друга, квартальна тупо грабує і пхає в три горла.
Фінляндія під час Зимової війни (1939-40)
Радянський Союз напав на Фінляндію. Країна ввела військове управління, всю владу зосередив президент і головнокомандувач Маннергейм. Заборонили страйки, всю економіку перевели на оборонні рейки. Народ підтримав, бо все було чесно, без зловживань. Після війни демократію повернули, без репресі
Ну і рівняти бойових офіцерів Черчіля та Манергейма - з 4 разовим блазнем -ухилянтом - це як рівняти палець з ізвєсним органом
Просто потрібно співставити факти.
Авторитаризм, як політичний режим, характеризується зосередженням влади в руках однієї особи або групи, обмеженням політичних свобод, пригніченням опозиції та контролем над суспільством. Важливі ознаки авторитаризму включають: обмеження свободи слова та зібрань, відсутність вільних та чесних виборів, контроль над ЗМІ та використання репресій для придушення інакомислення.
А тепер порівняємо,що ми маємо:
1.Обмеження свободи слова та зібран,що включає -Єдиний телемарафон "Єдині новини".Вплив на редакційну політику.Регулювання медіа-простору.Переслідування журналістів-розслідувачів.Пряма заборона мирних зібрань.
2 Відсутність вільних та чесних виборів.Наступні президентські та парламентські вибори по Конституції мали б відбутися у березні 2024 року, але через повномасштабну війну вони були відкладені на невизначений строк.
3.Використання репресій для придушення інакомислення.Кримінальні провадження щодо критиків влади.Тиск на громадських активістів та журналістів.
A X U E T Ь !?
A X U E T Ь !?
А що то за 59% дятлів і дятлих!? Ви їпанулися!? Що то за зоопарк !? А може, - то КМІС з іншого мідгактичного простору !?
Відверто кажучи, України - це навіть на ссср !? Україна - це, навіть не північна корея !? Навіть на рашка!? Україна - суміш всього найгіршого з усіх трьох перелічених недодержав...
Вялікій кормчій кім-чен-валда-Ім-Ір - це не просто лідор - це сонцесяйне світло , яке з незійшло з третього виміру, чи божество ,- це людина -бог, яке рухає нас до світлого досі невиданого майбутнього... Україна - це країна мрії -благополуччя, комунізм скоро настануть!!! Ми вже живем всоіалізмі, завтра - комунізм, а післізавта Україна пережене в розвитку північну корею!!
О, великий кім-чен-валда-Ім-Ір, веде нас у світле майбутня!!! Ти наше сонце! Ти наше - все... Ми приклоняємось перед Тобою! О, великий кім-чен-валда-Ім-Ір !!!
P.S. ****** !!!
На президентських, парламентських та місцевих виборах!
Й що тепер не подобається?!
А тепер, всі у окопи, від жінок до старців!
Всі у окопи!
всі інші Президенти мали або комуністичний або ригівський парламент, тай самі були такими ж
чому демократія їснувала тільки в парламенті ? тому що вся виконавча влада (судді, прокурори, мери) покупалася і продавалася - а це вже ринок а не демократія