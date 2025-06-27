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Новости Ядерное оружие
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Эстония готова принимать у себя истребители с ядерным вооружением, - Минобороны

Ядерное оружие. Эстония готова принимать у себя истребители

Министр обороны Ханно Певкур подтвердил готовность Эстонии принимать на своей территории истребители союзников, способные нести ядерное вооружение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой ERR.

Заявление прозвучало на фоне решения Великобритании купить у США 12 многоцелевых истребителей F-35A, способных нести как обычное, так и тактическое ядерное вооружение. Покупка была объявлена во время недавнего саммита НАТО в Гааге.

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По словам Певкура, подобные истребители уже размещались в Эстонии в рамках ротационной миссии воздушной полиции НАТО, и подобные практики продолжатся и в дальнейшем.

"F-35 уже были в Эстонии, и вскоре снова вернутся в порядке ротации. Мы готовы и в дальнейшем принимать на своей территории союзников, в том числе, тех, кто использует такие платформы", - отметил министр.

Реакция Кремля

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что готовность Эстонии принять у себя самолеты НАТО с ядерным оружием представляет для России непосредственную опасность.

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Эстония (1465) ядерное оружие (1375)


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Та там відстань до най віддаленої точки ~300 км - занадто МАЛО.
Рашка Іскандером за 3 хв. може накрити.
Аеродром повинен бути що як найменше на відстані 500+ км від кордонів Рашки/Белорусі.
Або будуйте захищенні КАПОНІРИ для літаків!
Та ще й резервні/хибні капоніри потрібні.
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27.06.2025 15:27 Ответить
Ну, винищувачам ЯО до дупи. Це зброя бомбардувальників, стратегічних ракетоносців та багатоцільових літаків...
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27.06.2025 15:42 Ответить
так, вони здатні нести як звичайне, так і тактичне ядерне озброєння, ось тільки де останнє взяти?👀
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27.06.2025 15:47 Ответить
Х...,як плюгавий пацан з пітерської підворітні, тільки показує свій ножик і покрикує з темряви-буду рєзать... С кєм останєшся дружить.?
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27.06.2025 16:47 Ответить
була б Україна не така наївна, теж заявляла б про це році десь в 2005-му
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27.06.2025 17:20 Ответить
 
 