Эстония готова принимать у себя истребители с ядерным вооружением, - Минобороны

Министр обороны Ханно Певкур подтвердил готовность Эстонии принимать на своей территории истребители союзников, способные нести ядерное вооружение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой ERR.

Заявление прозвучало на фоне решения Великобритании купить у США 12 многоцелевых истребителей F-35A, способных нести как обычное, так и тактическое ядерное вооружение. Покупка была объявлена во время недавнего саммита НАТО в Гааге.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша, Финляндия и страны Балтии готовы заминировать границы с РФ и создать "железный занавес" Европы, - СМИ

По словам Певкура, подобные истребители уже размещались в Эстонии в рамках ротационной миссии воздушной полиции НАТО, и подобные практики продолжатся и в дальнейшем.

"F-35 уже были в Эстонии, и вскоре снова вернутся в порядке ротации. Мы готовы и в дальнейшем принимать на своей территории союзников, в том числе, тех, кто использует такие платформы", - отметил министр.

Реакция Кремля

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что готовность Эстонии принять у себя самолеты НАТО с ядерным оружием представляет для России непосредственную опасность.

Читайте: Премьер Эстонии Михал: Гарантии от НАТО - лучшие для Украины и мира в Европе