Естонія готова приймати у себе винищувачі з ядерним озброєнням, - Міноборони
Міністр оборони Ханно Певкур підтвердив готовність Естонії приймати на своїй території винищувачі союзників, здатні нести ядерне озброєння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням ERR.
Заява пролунала на тлі рішення Великої Британії купити у США 12 багатоцільових винищувачів F-35A, здатних нести як звичайне, так і тактичне ядерне озброєння. Купівля була оголошена під час нещодавнього саміту НАТО в Гаазі.
За словами Певкура, подібні винищувачі вже розміщувалися в Естонії в рамках ротаційної місії повітряної поліції НАТО, і подібні практики продовжаться і надалі.
"F-35 вже були в Естонії, і незабаром знову повернуться у порядку ротації. Ми готові й надалі приймати на своїй території союзників, зокрема тих, хто використовує такі платформи", - зазначив міністр.
Реакція Кремля
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що готовність Естонії прийняти у себе літаки НАТО з ядерною зброєю становить для Росії безпосередню небезпеку.
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