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Новини Ядерна зброя
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Естонія готова приймати у себе винищувачі з ядерним озброєнням, - Міноборони

Ядерна зброя. Естонія готова приймати у себе винищувачі

Міністр оборони Ханно Певкур підтвердив готовність Естонії приймати на своїй території винищувачі союзників, здатні нести ядерне озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням ERR.

Заява пролунала на тлі рішення Великої Британії купити у США 12 багатоцільових винищувачів F-35A, здатних нести як звичайне, так і тактичне ядерне озброєння. Купівля була оголошена під час нещодавнього саміту НАТО в Гаазі.

Також читайте: Прем’єр Естонії Міхал: Росія залишатиметься загрозою для НАТО і ЄС, поки Путін не змінить свої цілі

За словами Певкура, подібні винищувачі вже розміщувалися в Естонії в рамках ротаційної місії повітряної поліції НАТО, і подібні практики продовжаться і надалі.

"F-35 вже були в Естонії, і незабаром знову повернуться у порядку ротації. Ми готові й надалі приймати на своїй території союзників, зокрема тих, хто використовує такі платформи", - зазначив міністр.

Реакція Кремля

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що готовність Естонії прийняти у себе літаки НАТО з ядерною зброєю становить для Росії безпосередню небезпеку.

Читайте: Прем’єр Естонії Міхал: Гарантії від НАТО - найкращі для України та миру в Європі

Автор: 

Естонія (1656) ядерна зброя (1195)


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Та там відстань до най віддаленої точки ~300 км - занадто МАЛО.
Рашка Іскандером за 3 хв. може накрити.
Аеродром повинен бути що як найменше на відстані 500+ км від кордонів Рашки/Белорусі.
Або будуйте захищенні КАПОНІРИ для літаків!
Та ще й резервні/хибні капоніри потрібні.
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27.06.2025 15:27 Відповісти
Ну, винищувачам ЯО до дупи. Це зброя бомбардувальників, стратегічних ракетоносців та багатоцільових літаків...
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27.06.2025 15:42 Відповісти
так, вони здатні нести як звичайне, так і тактичне ядерне озброєння, ось тільки де останнє взяти?👀
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27.06.2025 15:47 Відповісти
Х...,як плюгавий пацан з пітерської підворітні, тільки показує свій ножик і покрикує з темряви-буду рєзать... С кєм останєшся дружить.?
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27.06.2025 16:47 Відповісти
була б Україна не така наївна, теж заявляла б про це році десь в 2005-му
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27.06.2025 17:20 Відповісти
 
 