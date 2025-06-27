Более 70 тысяч украинских предпринимателей воспользовались госпрограммами поддержки, - Зеленский
В Украине более 70 тысяч предприятий и предпринимателей уже воспользовались государственными программами поддержки бизнеса.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Среди следующих шагов - расширение грантовой помощи, стимулирование локализации закупок и реформа трудового законодательства.
По его словам, политика поддержки украинского предпринимательства в условиях войны продемонстрировала свою эффективность. Правительство предлагает набор конкретных решений: гранты, доступные кредиты, программы стимулирования спроса, помощь в экспорте.
"Мы работаем с партнерами для поддержки всех форм устойчивости в Украине: от энергетики - до обеспечения социальных выплат, а, следовательно, и возможности наших людей покупать украинские товары и услуги. Также чрезвычайно эффективно показала себя политика поддержки украинского предпринимательства: это - набор вполне конкретных программ, это - гранты и доступные кредиты, это - программа поддержки спроса, помощь в выходе на внешние рынки", - отметил Зеленский.
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зе!чмо, війну вже закінчив.
взявся за економіку.