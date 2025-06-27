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Новости Государственные программы
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Более 70 тысяч украинских предпринимателей воспользовались госпрограммами поддержки, - Зеленский

зеленський

В Украине более 70 тысяч предприятий и предпринимателей уже воспользовались государственными программами поддержки бизнеса.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Среди следующих шагов - расширение грантовой помощи, стимулирование локализации закупок и реформа трудового законодательства.

По его словам, политика поддержки украинского предпринимательства в условиях войны продемонстрировала свою эффективность. Правительство предлагает набор конкретных решений: гранты, доступные кредиты, программы стимулирования спроса, помощь в экспорте.

"Мы работаем с партнерами для поддержки всех форм устойчивости в Украине: от энергетики - до обеспечения социальных выплат, а, следовательно, и возможности наших людей покупать украинские товары и услуги. Также чрезвычайно эффективно показала себя политика поддержки украинского предпринимательства: это - набор вполне конкретных программ, это - гранты и доступные кредиты, это - программа поддержки спроса, помощь в выходе на внешние рынки", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел заседание с Радой по поддержке предпринимательства

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) предприниматели (1234)


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ага..дзвонили податківці сказали про неіснуючий борг за 2020р. )))
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27.06.2025 17:11 Ответить
Он как Хелло в облаках летает!
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27.06.2025 17:14 Ответить
піздець!
зе!чмо, війну вже закінчив.
взявся за економіку.
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27.06.2025 17:18 Ответить
ДЫБИЛ И В АФРИКЕ ******* СИДЯЧИЙ НА ПАЛЬМЕ!ГЛЯ ВИДИШ НА ПАЛЬМЕ СИДИТ НЕТО ЧЕЛОВЕК НЕТО ОБЕЗЬЯНА!НЕТ ТА ТОЖ НЕОНДЕРТАЛЕЦ! ЗЕЛЕНСКИЙ!!!ФУХ ЧУТЬ НЕ ИСПУГАЛСЯ!!!ДЯКУЮ ДРУЖЕ!!!!)))
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27.06.2025 17:43 Ответить
Понад 70 тисяч українських підприємців скористались держпрограмами підтримки, та позакривали свій бізнес накуй.
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27.06.2025 17:32 Ответить
Сплошной Квартал, этот пациент необучаем от слова совсем. 73%, вы довольны своим выбором? Хоть бы кто один ответил от такого невиданного процента поддержки клована...
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27.06.2025 17:44 Ответить
*******.
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27.06.2025 20:59 Ответить
 
 