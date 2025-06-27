Понад 70 тисяч українських підприємців скористались держпрограмами підтримки, - Зеленський

В Україні понад 70 тисяч підприємств і підприємців вже скористалися державними програмами підтримки бізнесу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Серед наступних кроків - розширення грантової допомоги, стимулювання локалізації закупівель та реформа трудового законодавства.

За його словами, політика підтримки українського підприємництва в умовах війни продемонструвала свою ефективність. Уряд пропонує набір конкретних рішень: гранти, доступні кредити, програми стимулювання попиту, допомога в експорті.

"Ми працюємо з партнерами для підтримки всіх форм стійкості в Україні: від енергетики до забезпечення соціальних виплат, а отже й можливості наших людей купувати українські товари та послуги. Також надзвичайно ефективно показала себе політика підтримки українського підприємництва: це набір цілком конкретних програм, це гранти й доступні кредити, це програма підтримки попиту, допомога у виході на зовнішні ринки", - зазначив Зеленський.

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