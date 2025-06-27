УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8899 відвідувачів онлайн
Новини Державні програми
294 6

Понад 70 тисяч українських підприємців скористались держпрограмами підтримки, - Зеленський

зеленський

В Україні понад 70 тисяч підприємств і підприємців вже скористалися державними програмами підтримки бізнесу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Серед наступних кроків - розширення грантової допомоги, стимулювання локалізації закупівель та реформа трудового законодавства.

За його словами, політика підтримки українського підприємництва в умовах війни продемонструвала свою ефективність. Уряд пропонує набір конкретних рішень: гранти, доступні кредити, програми стимулювання попиту, допомога в експорті.

"Ми працюємо з партнерами для підтримки всіх форм стійкості в Україні: від енергетики до забезпечення соціальних виплат, а отже й можливості наших людей купувати українські товари та послуги. Також надзвичайно ефективно показала себе політика підтримки українського підприємництва: це набір цілком конкретних програм, це гранти й доступні кредити, це програма підтримки попиту, допомога у виході на зовнішні ринки", - зазначив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський запровадив нові санкції проти виробників "Шахедів" та їхніх постачальників

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) підприємці (622)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ага..дзвонили податківці сказали про неіснуючий борг за 2020р. )))
показати весь коментар
27.06.2025 17:11 Відповісти
Он как Хелло в облаках летает!
показати весь коментар
27.06.2025 17:14 Відповісти
піздець!
зе!чмо, війну вже закінчив.
взявся за економіку.
показати весь коментар
27.06.2025 17:18 Відповісти
ДЫБИЛ И В АФРИКЕ ******* СИДЯЧИЙ НА ПАЛЬМЕ!ГЛЯ ВИДИШ НА ПАЛЬМЕ СИДИТ НЕТО ЧЕЛОВЕК НЕТО ОБЕЗЬЯНА!НЕТ ТА ТОЖ НЕОНДЕРТАЛЕЦ! ЗЕЛЕНСКИЙ!!!ФУХ ЧУТЬ НЕ ИСПУГАЛСЯ!!!ДЯКУЮ ДРУЖЕ!!!!)))
показати весь коментар
27.06.2025 17:43 Відповісти
Понад 70 тисяч українських підприємців скористались держпрограмами підтримки, та позакривали свій бізнес накуй.
показати весь коментар
27.06.2025 17:32 Відповісти
Сплошной Квартал, этот пациент необучаем от слова совсем. 73%, вы довольны своим выбором? Хоть бы кто один ответил от такого невиданного процента поддержки клована...
показати весь коментар
27.06.2025 17:44 Відповісти
 
 