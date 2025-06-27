США готовятся к запуску Инвестфонда восстановления Украины, - Бессент

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что инаугурационное заседание правления Американо-украинского Инвестиционного фонда восстановления и выдача Украиной новых лицензий в сфере природных ресурсов станут сигналом для международных партнеров о начале работы Фонда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Экономическая безопасность - это национальная безопасность. Эта аксиома является правильной для обеих наших стран, именно поэтому президент Трамп создал Инвестиционный фонд США по восстановлению Украины", - отметил Бессент.

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По его словам, соглашение о создании Фонда позволит США мобилизовать таланты, ресурсы и стандарты управления для улучшения инвестиционного климата в Украине. В то же время это гарантирует, что ни одна компания, которая имеет отношение к финансированию или поставки российской военной машины, не сможет извлечь выгоду из процесса восстановления.

Бессент напомнил, что Фонд был одобрен министрами финансов G7, а в мае соглашение ратифицировала Верховная Рада Украины. Технические команды США и Украины, в частности Минэкономики, уже работают над запуском Фонда.

"Фонд инвестиций в восстановление является предвестником прочного мира. Я твердо верю, что работая вместе, мы можем снова сделать обе наши страны великими", - подытожил министр.

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