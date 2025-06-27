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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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США готовятся к запуску Инвестфонда восстановления Украины, - Бессент

Бессент анонсировал проезд делегации Украины в США

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что инаугурационное заседание правления Американо-украинского Инвестиционного фонда восстановления и выдача Украиной новых лицензий в сфере природных ресурсов станут сигналом для международных партнеров о начале работы Фонда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Экономическая безопасность - это национальная безопасность. Эта аксиома является правильной для обеих наших стран, именно поэтому президент Трамп создал Инвестиционный фонд США по восстановлению Украины", - отметил Бессент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бессент: США поддерживают суверенитет Украины и запуск инвестфонда

По его словам, соглашение о создании Фонда позволит США мобилизовать таланты, ресурсы и стандарты управления для улучшения инвестиционного климата в Украине. В то же время это гарантирует, что ни одна компания, которая имеет отношение к финансированию или поставки российской военной машины, не сможет извлечь выгоду из процесса восстановления.

Бессент напомнил, что Фонд был одобрен министрами финансов G7, а в мае соглашение ратифицировала Верховная Рада Украины. Технические команды США и Украины, в частности Минэкономики, уже работают над запуском Фонда.

"Фонд инвестиций в восстановление является предвестником прочного мира. Я твердо верю, что работая вместе, мы можем снова сделать обе наши страны великими", - подытожил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина имеет "огромное количество земель", которые нужны США, - Трамп об экономическом соглашении

Автор: 

США (27325) инвестпрограмма (6) Скотт Бессент (46)


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Топ комментарии
+5
Да, да, с Бахмут а начните!!!😆😂
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27.06.2025 17:58 Ответить
+2
А нафіга з Бахмута, хай одразу на відбудову Донецька відсилають, чи Луганська, 8 лєт же бамбілі дамбас!
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27.06.2025 18:15 Ответить
+2
А может сначала освободить Украину?!или что вы собираетесь восстанавливать и для КОГО?
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27.06.2025 19:10 Ответить
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Да, да, с Бахмут а начните!!!😆😂
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27.06.2025 17:58 Ответить
Території просрав потужний,до нього всі претензії .
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27.06.2025 18:06 Ответить
А нафіга з Бахмута, хай одразу на відбудову Донецька відсилають, чи Луганська, 8 лєт же бамбілі дамбас!
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27.06.2025 18:15 Ответить
З Соледару краще.
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27.06.2025 23:34 Ответить
Хто буде окрім США інвестувати?? І чи не США буде керувати в відбудову? Якшо вони напрявлять ці кошти на відбудову Солідара, то хай сидять на своєму матеріку і не *******!
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27.06.2025 18:02 Ответить
А может сначала освободить Украину?!или что вы собираетесь восстанавливать и для КОГО?
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27.06.2025 19:10 Ответить
АДМІНІСТРАЦІЯ ТРАМПА ПОЧАЛА ПОВЕРТАТИ НА РОБОТУ ЗВІЛЬНЕНИХ МАСКОМ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ -СNN ( ДТ)
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27.06.2025 19:29 Ответить
Та їм, по ходу, по фіг - чи України чи Малоросії
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27.06.2025 21:29 Ответить
Вже можуть копати літієві родовища в Донецькій області. Тільки в шоломах, броніках, під прикриттям авіаційної групи, "абрамсів", морпехів, всіляких спешіал форсез, лазерної зброї від дронів та роботів для розмінування.
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27.06.2025 23:46 Ответить
 
 