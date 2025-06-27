США готуються до запуску Інвестфонду відбудови України, - Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що інавгураційне засідання правління Американсько-українського Інвестиційного фонду відбудови та видача Україною нових ліцензій у сфері природних ресурсів стануть сигналом для міжнародних партнерів про початок роботи Фонду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Економічна безпека - це національна безпека. Ця аксіома є правильною для обох наших країн, саме тому президент Трамп створив Інвестиційний фонд США з відбудови України", - зазначив Бессент.

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За його словами, угода про створення Фонду дозволить США мобілізувати таланти, ресурси та стандарти управління для покращення інвестиційного клімату в Україні. Водночас це гарантує, що жодна компанія, яка має стосунок до фінансування або постачання російської воєнної машини, не зможе отримати вигоду з процесу відбудови.

Бессент нагадав, що Фонд був схвалений міністрами фінансів G7, а в травні угоду ратифікувала Верховна Рада України. Технічні команди США та України, зокрема Мінекономіки, вже працюють над запуском Фонду.

"Фонд інвестицій у відбудову є передвісником міцного миру. Я твердо вірю, що працюючи разом, ми можемо знову зробити обидві наші країни великими", - підсумував міністр.

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