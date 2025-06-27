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США готуються до запуску Інвестфонду відбудови України, - Бессент

Бессент анонсував проїзд делегації України в США

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що інавгураційне засідання правління Американсько-українського Інвестиційного фонду відбудови та видача Україною нових ліцензій у сфері природних ресурсів стануть сигналом для міжнародних партнерів про початок роботи Фонду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Економічна безпека - це національна безпека. Ця аксіома є правильною для обох наших країн, саме тому президент Трамп створив Інвестиційний фонд США з відбудови України", - зазначив Бессент.

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За його словами, угода про створення Фонду дозволить США мобілізувати таланти, ресурси та стандарти управління для покращення інвестиційного клімату в Україні. Водночас це гарантує, що жодна компанія, яка має стосунок до фінансування або постачання російської воєнної машини, не зможе отримати вигоду з процесу відбудови.

Бессент нагадав, що Фонд був схвалений міністрами фінансів G7, а в травні угоду ратифікувала Верховна Рада України. Технічні команди США та України, зокрема Мінекономіки, вже працюють над запуском Фонду.

"Фонд інвестицій у відбудову є передвісником міцного миру. Я твердо вірю, що працюючи разом, ми можемо знову зробити обидві наші країни великими", - підсумував міністр.

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Автор: 

США (23607) інвестпрограма (31) Бессент Скот (49)


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Да, да, с Бахмут а начните!!!😆😂
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27.06.2025 17:58 Відповісти
Території просрав потужний,до нього всі претензії .
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27.06.2025 18:06 Відповісти
А нафіга з Бахмута, хай одразу на відбудову Донецька відсилають, чи Луганська, 8 лєт же бамбілі дамбас!
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27.06.2025 18:15 Відповісти
Хто буде окрім США інвестувати?? І чи не США буде керувати в відбудову? Якшо вони напрявлять ці кошти на відбудову Солідара, то хай сидять на своєму матеріку і не *******!
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27.06.2025 18:02 Відповісти
А может сначала освободить Украину?!или что вы собираетесь восстанавливать и для КОГО?
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27.06.2025 19:10 Відповісти
АДМІНІСТРАЦІЯ ТРАМПА ПОЧАЛА ПОВЕРТАТИ НА РОБОТУ ЗВІЛЬНЕНИХ МАСКОМ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ -СNN ( ДТ)
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27.06.2025 19:29 Відповісти
 
 