Україна має "величезну кількість земель", які потрібні США, - Трамп про економічну угоду

Американський президент Дональд Трамп вважає, що Україна має "величезну кількість земель", які потрібні Сполученим Штатам у рамках підписаної угоди щодо надр.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції за підсумками саміту НАТО в Гаазі.

За словами Трампа, російсько-українська війна підкреслила необхідність відновлення оборонно-промислової бази як у США, так і в країнах-союзниках.

"Ми не можемо дозволити собі залежати від іноземних супротивників за критично важливі корисні копалини. І, як ви знаєте, ми уклали угоду з Україною на величезну кількість земель, які вони мають, нам це потрібно", - наголосив республіканець.

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Раніше повідомлялося, що Україна погодила початок процесу щодо допуску приватних компаній до розробки державної ділянки літієвих руд "Добра". Цей крок відбувся в межах реалізації угоди із США про надра.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.