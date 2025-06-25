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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Україна має "величезну кількість земель", які потрібні США, - Трамп про економічну угоду

Президент США Дональд Трамп

Американський президент Дональд Трамп вважає, що Україна має "величезну кількість земель", які потрібні Сполученим Штатам у рамках підписаної угоди щодо надр. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції за підсумками саміту НАТО в Гаазі. 

За словами Трампа, російсько-українська війна підкреслила необхідність відновлення оборонно-промислової бази як у США, так і в країнах-союзниках.

"Ми не можемо дозволити собі залежати від іноземних супротивників за критично важливі корисні копалини. І, як ви знаєте, ми уклали угоду з Україною на величезну кількість земель, які вони мають, нам це потрібно", - наголосив республіканець. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Представив Трампу фактаж того, що реально відбувається на фронті, Путін не перемагає, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Раніше повідомлялося, що Україна погодила початок процесу щодо допуску приватних компаній до розробки державної ділянки літієвих руд "Добра". Цей крок відбувся в межах реалізації угоди із США про надра.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

Автор: 

США (23607) копалини (268) Трамп Дональд (6308)


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Топ коментарі
+22
Та шо ти з тим літієм носишся як дурень з писаною торбою - можеш біля Покровська починати розробки
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25.06.2025 21:36 Відповісти
+19
А нах воно вам? США- це придаток КНР......це сарказм, трамп любить сарказми)
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25.06.2025 21:31 Відповісти
+11
Трамп, а ху-ху нє хо-хо, а не українські землі!!!
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25.06.2025 21:32 Відповісти
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А нах воно вам? США- це придаток КНР......це сарказм, трамп любить сарказми)
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25.06.2025 21:31 Відповісти
Чим би дибіл не тішився, аби єПа...ться не просив
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26.06.2025 12:17 Відповісти
Трамп, а ху-ху нє хо-хо, а не українські землі!!!
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25.06.2025 21:32 Відповісти
поки рудий дурень патякає, розумні американці вже співпрацюють з Україною.

подивіться співпрацю https://uk.wikipedia.org/wiki/Palantir Palantir Technologies - однієї з провідних мариканський корпорацій в галузі ШІ та ЗСУ

Palantir надала Україні технології, завдяки яким ЗСУ отримують перевагу в обізнаності на полі бою, про що повідомило https://uk.wikipedia.org/wiki/The_Washington_Post The Washington Post. Технологія дозволяє прибрати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8 «туман війни» та відстежувати всі переміщення й обстріли військ РФ за допомогою штучного інтелекту й супутникових зображень. Під час українських контрнаступів у Херсонській, Харківській і Київській областях офіцери ЗСУ отримували інформацію про російські позиції, а також куди рухаються російські загарбники. За рахунок цього українська армія могла ефективно просуватися та швидко пристосовуватися до маневрів і контратак ЗС РФ. Частину цих технологій розроблено в Україніhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Palantir_Technologies#cite_note-34 [34].
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройні Сили України отримали від компанії невідому кількість мобільних розвідувальних центрів Skykit Palantirhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Palantir_Technologies#cite_note-35 [35]. Skykit містить два вбудовані монітори, вбудовані акумуляторні блоки живлення та має спеціальний ноутбук. У нього також є дрон Quadcopter та невелика камера Trailcam Nano. Система має дати солдатам можливість ефективно обробляти розвідувальні дані, приймати рішення та виконувати операції з віддалених місць за допомогою програмного забезпечення від Palantir.
Skykit має власний безпечний супутниковий зв'язок. Завдяки програмному забезпеченню Meta-Constellation український солдат може під'єднатися до одного з 40 комерційних супутників, аналізувати дані, зібрані різними модулями штучного інтелекту, і таким чином «побачити» супротивника.
Залежно від міжурядових угод Skykit також може отримати доступ до військових супутників, таких як супутники Пентагону.
3 березня 2024 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерство економіки України та Palantir, підписали договір про співпрацю у сфері гуманітарне https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F розмінування, за допомогою використання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82 штучного інтелекту та потужностей компанії.https://uk.wikipedia.org/wiki/Palantir_Technologies#cite_note-36 [36]https://uk.wikipedia.org/wiki/Palantir_Technologies#cite_note-37 [37]
27 березня 2024 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерство освіти і науки України та Palantir підписали меморандум про співпрацю

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26.06.2025 01:22 Відповісти
Два украинских военных офицера вглядываются в портативный компьютер, управляемый украинским техником с использованием программного обеспечения, предоставленного американской технологической компанией Palantir. На экране подробно описаны цифровые карты поля боя в Бахмуте на востоке Украины, наложенные на другие целенаправленные разведданные - большая часть из них получена с коммерческих спутников.
По мере приближения мы видим, что на Бахмутском фронте могут зазубренные траншеи, где российские и украинские силы разделены несколькими сотнями ярдов в одном из самых кровопролитных сражений войны. Нажатие компьютерной мыши отображает тепловые изображения российского и украинского артиллерийского огня; другой щелчок показывает российский танк с надписью «Z», увиденный через забор для пикета, изображение, загруженное украинским шпионом на земле.

https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/12/19/palantir-algorithm-data-ukraine-war/
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26.06.2025 01:33 Відповісти
Честь та хвала за допомогу, але... за допомогу розплачуватись українською землею?
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26.06.2025 08:19 Відповісти
"весело..". від Канади вже відстало..тепер ми.
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25.06.2025 21:32 Відповісти
У Канади натякнули , що дадуть 3.14зди, а з огляду на його парад. А отже і підтримку армії.
У пуделя пуйла - нема жодного шансу проти Канади
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25.06.2025 21:34 Відповісти
От тільки якщо не буде зброї - хер ти що отримаєш.
Краще ЄС постачати ці мінерали , щоб їм було з чого нам робити зброю і ППО
Скандинавські країни та Британія заповнюють провал: Європа компенсувала скорочення допомоги США Україні

Rheinmetall, відомий німецький виробник зброї, активно співпрацює з українським оборонно-промисловим комплексом (ВПК).
Компанія не лише постачає зброю, але й налагодили виробництво в Україні.
Зокрема, йдеться про виробництво 155-мм артилерійських снарядів, бронетехніки та систем протиповітряної оборони, за даними ЗМІ.
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25.06.2025 21:33 Відповісти
Палишся підкацапничку, навіть VPN не рятує
Доречі, а це правда , що тепер ********* та його "Паутина" визнана екстреміською символікою ?
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25.06.2025 21:48 Відповісти
+ 100 ! американська популярна поговірка:

ноу мане, ноу ханей - немає грошей, немає меду

.
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26.06.2025 01:06 Відповісти
Підкацапничок , не видавай бажане за дійсне і не перекручуй
Українці б'ються за свою країну або принаймні допомагають їй фінансово
Але якщо тобі так кортить здатись.
То можеш 3.14дувати на кацапстан тільки пляшку не забудь. Щоб сідати було на що
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25.06.2025 21:36 Відповісти
Ой, підкацапничок з під VPN України - тяфкає ,щось у бік Українця і Чехії
Але підкацапник - лає , караван - іде

Чехія продовжує активно підтримувати Україну у війні, зокрема, через постачання артилерійських снарядів. Загалом, у рамках "Чеської ініціативи", до кінця 2025 року планується поставити до 1,8 мільйона снарядів. У 2024 році було поставлено 1,6 мільйона снарядів
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25.06.2025 21:54 Відповісти
Виявляється, що окрім рідкоземельних металів Зєлєнскій продав Трампу ще й землю? 😲
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25.06.2025 21:35 Відповісти
Та то черговий "сраказм" від донні. Не звертай увагу
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25.06.2025 21:37 Відповісти
Українські землі українцям і не належать
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25.06.2025 23:58 Відповісти
Та шо ти з тим літієм носишся як дурень з писаною торбою - можеш біля Покровська починати розробки
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25.06.2025 21:36 Відповісти
хто зна, що там попідписували..
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25.06.2025 21:39 Відповісти
та то просто привід та угода ********* до кацапів. у США розвідали запаси літію на трильйони доларів. наші запаси копійки вартують у порівнянні з американськими. тут ця його фраза про великі землі може трактуватися як велика площа земель, а значить тут мова може йти про кордони 91-го року. Чуб же написав буквально у перші дні як зарулив у Білий дім заклик до друга владіміра. шо владімір, припиняй війну. ти можеш зробити це по-хорошому, ну або по-поганому. але краще по-хорошому. з тих пір пройшло вже майже півроку і ху йло по-хорошому так і не захотіло припинити війну. значить, буде по-поганому.
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25.06.2025 21:57 Відповісти
Я в курсі - але ж стільки можна гундіти - поляки кажуть - шо занадто то не здраво
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25.06.2025 22:04 Відповісти
на це були причини. спочатку викинули кацапів із Сирії. тепер розрулюють ірано-ізраїльське питання уже без посередництва каців. тож тепер настав час братися за каців. І в тих останніх заявах Чуба проскакують вже певні нехороші натяки у сторону ху йла. Чуб вже увірував у свою значимість вирішувати питання миру через силу. а застосовувати зараз силу до України буде для нього світовою і американською ганьбою. не думаю, що він на таке піде.
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25.06.2025 22:34 Відповісти
Буде підлякувати а шоб по настоящому пресувати кацапів - ні - шоб вони не злилися з Китаєм - хоча вони вже з ним переплелися
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25.06.2025 22:43 Відповісти
ну буде видно. він вже медвєдєва підлякав трохи, шо той аж забув про що писав раніше. )
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25.06.2025 23:11 Відповісти
Як нудить цілий день читати рудого додіка. Що не висер то шедевр.
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25.06.2025 21:38 Відповісти
Торгаш є торгаш, для нього наживатися на біді інших - жодних докорів сумління.
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25.06.2025 21:38 Відповісти
Трамп вже вторгував рідкоземельні метали в обмін на те що не буде називати Зелю просроченим, тепер вторгує землю в обмін на пару петріотів.
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25.06.2025 21:39 Відповісти
Ну ну вторгував він пока що лише - уйх.
Як ти на цьому форму
Його і отримає , якщо не буде патріотів і зброї

Відамо європі.
Адже лоха доні хто тіки не кидав
TACO він і в США ТАСО
Трохи натиснеш він і відповзе

А ми - віддамо редкоземельні ЄС
Адже
Скандинавські країни та Британія заповнюють провал: Європа компенсувала скорочення допомоги США Україні

Rheinmetall, відомий німецький виробник зброї, активно співпрацює з українським оборонно-промисловим комплексом (ВПК).
Компанія не лише постачає зброю, але й налагодили виробництво в Україні.
Зокрема, йдеться про виробництво 155-мм артилерійських снарядів, бронетехніки та систем протиповітряної оборони, за даними ЗМІ.
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25.06.2025 21:45 Відповісти
Що зебіл вже йому землю запропонував?!
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25.06.2025 21:42 Відповісти
Ми ще будемо дуже здивовані, коли випливуть всі нюанси цієї угоди між двома мародерами.
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26.06.2025 00:28 Відповісти
Сказано так, ніби ми його Гренландія!
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25.06.2025 21:47 Відповісти
Так він нічого про Ґишпанію і не казав
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25.06.2025 21:57 Відповісти
Хочу щоб Штати, стали двадцять п'ятою областю України. дональд, як тобі Така пропозиція??)
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25.06.2025 21:47 Відповісти
В нас люди гинуть.бо зброї не вистачає.Даже для захисту.Тих же Раtriot.яких у Америки дуже багато.Це його не цікавить.Ця рідкоземельна мразь хоче лиш надра.А ви йдіть.вмирайте за землі.які Трампа цікавлять.
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25.06.2025 21:48 Відповісти
Ага, ще скажіть, що це Трамп наказав бусифікувати рабів
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25.06.2025 21:59 Відповісти
Використовувати наші внутрішні проблєми на свою користь - нічим хорошим , для Тромба і для америки , це не закінчиться ... Карму не надуриш і від неї не втечеш !
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25.06.2025 22:13 Відповісти
Сначала освободи Украину потом тренди
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25.06.2025 21:51 Відповісти
Нужна земля?? Оформляй как 51 штат Америки. Украинцы не против.
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25.06.2025 21:58 Відповісти
проти
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26.06.2025 00:36 Відповісти
Можна негрів, чи кацапів завести на плантації!
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25.06.2025 22:02 Відповісти
Как это все *******
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25.06.2025 22:05 Відповісти
Трампон Трампакс хочет земли с/х назначения?!?! То они продаются!!!!!🤡🤪🤣🥳😂😆
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25.06.2025 22:06 Відповісти
багато є бажаючих їсти український хліб,
та не поважати українский нарід..
от тільки манкуртів, завезених з рабсії, тьма
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25.06.2025 23:38 Відповісти
Ну, якщо Україна стане 51-м штатом США, я не заперечую. Чому би і ні?
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25.06.2025 22:08 Відповісти
а путинцы против )))) такой вой в коментах
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25.06.2025 22:52 Відповісти
значить правильний напрямок: 51-й штат США
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26.06.2025 06:23 Відповісти
Так, багато...
Курщина, Кубань...
😂
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25.06.2025 22:29 Відповісти
за Манхеттен індіанцям дали дзеркальця та бусікі. нам просто хер.
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25.06.2025 22:31 Відповісти
за Аляску заплатили, що ще треба?
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25.06.2025 23:33 Відповісти
Трамп плагіатор Зеленського бо тільки в Зеленського є екслюзивне право вкладати угоди які нічого не варті
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25.06.2025 23:00 Відповісти
так ми ллємо кров за землю, щоб не віддати її кацапам, а віддати америкосам? круто, таких дурнів в світі більше немає!
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25.06.2025 23:19 Відповісти
так не віддавайте нікому..
ідіть, забирайте у рашистів свою землю!
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25.06.2025 23:43 Відповісти
У тих чия кров ллється, зазвичай ніякої землі немає, вони лють її за панську землю
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25.06.2025 23:56 Відповісти
Українські землі українцям не належать - все загрібається якимись агромагнатами, тож мені без різниці якщо американці собі привласнять магнатські угіддя
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25.06.2025 23:55 Відповісти
Трамп сказал два предложения, 1е - у Украины много земли с полезными ископаемыми, 2е - нам нужны эти полезные ископаемые. Но какой-то дятел смаяйстрячил заголовок "трампу нужны украинские земли" и понеслась звезда по кочкам - вся лахтинскя шушера здесь обученная в гугель-транслейт схватилась за лопаты и начала метать лайно на вентилятор.
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26.06.2025 00:01 Відповісти
Давай спочатку поговоримо про достатню кількість зброї від США, щоб ті землі зберегти.
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26.06.2025 00:12 Відповісти
Не США , а його головному союзнику. Для цього і війна була організована. Не було б закону про продаж землі , не було б і великої війни!
https://youtu.be/JJIhC45Kun0
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26.06.2025 00:49 Відповісти
О як...
Теж шось накшталт "етанашаземля"?
В чергу за п*здюлями тоді...
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26.06.2025 01:19 Відповісти
17 червня по італійському телебаченні вийшла програма " Репорт",журналістське розслідування,частково присвячена українським надрам. Журналіст прийшов в італійске міністерство геології,не знаю,як називається, і просто спитав:" поясніть, чому стільки шуму навколо тих надр?" І геолог відповідає" Вся геологічна розвідка про українські надра була зроблена ще за часи радянського союзу і вже тоді були складені карти про те,що і де лежить.Якщо,ці карти говорять правду і,якщо ці зразки руди,які ще за союзу нам були продемонстровані є реально знайдені у тих місцях,що є позначені на картах,то Україна стоїть на мільярдах і є одною з найбагатших держав у світі.І навіть,зараз, коли москва окупувала 20% української території,Київ все рівно залишається власником неймовірного багатства,тому що,якщо вірити картам,всі цінні надра є розташовані під центральною частиною України. Чому ж ні союз,ні сама Україна ніколи не займалися видобутком цих корисних копалин і чому одна з найбагатших держав світу живе бідно-тут відповіді просто нема..."
P.S.Коли мене вчили географії в школі,а це був період союзу,то я пам'ятаю, що на картах,на яких були позначені корисні копалини України,у своїй більшості було тільки вугілля.Ось так от,ще з маленького,українцю в голову вкладали,що він є бідний ніхто.
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26.06.2025 01:41 Відповісти
земли уже продaны
шоколaдному оверлорду
лaтифундистaн от с/х
китaю
и aрaбaм.

тaк что, ржaвый, от ворот поворот.
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26.06.2025 01:59 Відповісти
 
 