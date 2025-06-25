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Новини Фото Зустріч Трампа та Зеленського Зустріч Зеленського з Трампом
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Представив Трампу фактаж того, що реально відбувається на фронті, Путін не перемагає, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський розкрив більше деталей своєї зустрічі із очільником Білого дому Дональдом Трампом на саміті НАТО 25 червня. 

Про це голова держави написав у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Хороша зустріч із Президентом США в Гаазі. Привітав Президента Трампа з успішною операцією на Близькому Сході. Важливо, що дії США послабили не тільки їхню ядерну програму, а й виробництво дронів. Будемо спостерігати за ситуацією", - зазначив він. 

Так, обидва лідери обговорили, зокрема, закупівлю американських систем ППО для прикриття українських міст, наших людей, церков, інфраструктури.

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Зеленський наголосив, що Україна готова купити це обладнання та підтримати американських виробників озброєння. Також вони говорили про можливе співвиробництво дронів.

"Розповів Президенту і про те, як пройшли зустрічі технічної команди в Стамбулі та обміни полоненими й загиблими. Росія передала нам трупи своїх же загиблих. Зараз у Києві проводять експертизи, щоб знайти їхніх рідних", - йдеться у повідомленні президента. 

"Поговорили про ситуацію на полі бою. Путін точно не перемагає. Представив Президенту фактаж того, що реально відбувається на землі. Дякую за зустріч і підтримку. Дякую за дійсно хороші слова про наших людей. Будемо працювати далі", - додав Зеленський. 

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Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом 25 червня
Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом 25 червня
Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом 25 червня
Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом 25 червня
Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом 25 червня
Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом 25 червня

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) Трамп Дональд (6308) війна в Україні (5000)


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Топ коментарі
+14
Якби ж одежа розуму добавила і змусила працювати в інтересах України
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25.06.2025 19:17 Відповісти
+10
Про "топчеться на місці" звідки пишем? Здалеку? Давайте ближче до районів бойових дій, тоді, може, реальність таки зайде Вам в голову а не переможні зелені казки.
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25.06.2025 19:59 Відповісти
+9
Представив Трампу фактаж того, що реально відбувається на фронті, Путін не перемагає, - Зеленський. отже ж "зеворог" України ,Якщо куйло не перемагає.тоді чому куйло щоденно окуповує українські території...??І якщо куйло не перемагає.тоді для чого Україні більше зброї???
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25.06.2025 19:24 Відповісти
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Текст приніс Трампу на листочку .
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25.06.2025 19:15 Відповісти
пУтУжно.
За всю історію людства і войн, Зеленський єдиний головнокомандувач держави, який воює майже одними обіцянками.
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25.06.2025 19:54 Відповісти
Гарне вбрання у вови- респект - чорний піджак та сорочка , бо Трамп не знає про жертви останніх "двох його тижнів" - нехай тепер попрікнуть...
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25.06.2025 19:15 Відповісти
Тромб все знає - просто йому пофігу
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25.06.2025 19:17 Відповісти
трамп со спутников всё видит, не обманешь
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25.06.2025 19:51 Відповісти
Трамп знає те,що йому скажуть.
Он Зе йому листочки показує,а він на них,як баран на нові ворота дивиться
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25.06.2025 20:09 Відповісти
Якби ж одежа розуму добавила і змусила працювати в інтересах України
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25.06.2025 19:17 Відповісти
ВАЖЛИВО, ЩОБ ГРОШІ НАТО БУЛИ ВИТРАЧЕНІ НА ЗБРОЮ ТА ОБЛАДНАННЯ, А НЕ НА БЮРОКРАТІЮ - ТРАМП...

ВОВКА А ШО ТАМ В МІНОБОРОНИ усьо по накатанному МАРОДЕРАТОМ шляху?

Золотоносні постачальники знов рулять в Умєровщині ?
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25.06.2025 19:19 Відповісти
і вартувало воно того ? 3.5 роки комедію ламати з мілітарі стайлом, так наче буба щойно з окопу виліз.
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25.06.2025 19:31 Відповісти
звісно краще спортівок з віддутими колінами і фліски але це не одяг для зустрічі на рівні держав, може у нічний клуб і підійде...чи на похорон.
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25.06.2025 20:50 Відповісти
Трамп повівся?
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25.06.2025 19:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=q2X34sjWIFY

дрооний завод у Таганрозі фсьо
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25.06.2025 19:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5ElE7QkyiH8

3 -тя штурмова в роботі на Харківщині 500 окупантів в мінус - 21 год тому
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25.06.2025 19:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=q2X34sjWIFY
Сапсан ЗСУпо полігону у Криму
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25.06.2025 19:27 Відповісти
тепер ясно звідки Ви черпаєте інфу
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25.06.2025 19:32 Відповісти
У Криму вночі лунали вибухи на аеродромі в Джанкої ніч 24 червня 2025 р - ця новина ВЖЕ Є
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25.06.2025 21:01 Відповісти
Ну і що ?
слухати всяких пройдисвітів аля Світан?
це могло бути що завгодно від дронів до нептуна-скальпа-сшадоу.

п.с. з новини про "вибухи у криму"
"Також у мережі повідомляли про нібито роботу російської протиповітряної оборони по дронах."
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25.06.2025 22:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=jwVRYP86CYM
ЗСУ розгромили спецназ на ПОКРОВЩИНІ 20 год тому
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25.06.2025 19:29 Відповісти
Передивився всі ваші відео ( повівся як дурень) , окрім слів якогось ноунейма ніяких підтвердженнь....Що за маячня?
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25.06.2025 19:52 Відповісти
то ваша проблема - Кушнарь не ноунейм як ви
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25.06.2025 20:03 Відповісти
Вибачте, але я не виставляю бездоказові відео в мережі....😡
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25.06.2025 20:10 Відповісти
НОВОСТІ ТАГАНРОГА

В ночь на 25 июня беспилотники совершили атаку по территории Ростовской области. Прилет был в завод «Атлант-Аэро», специализирующийся на компонентах для боевых беспилотников и систем управления.

Об этом сообщил временный исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.

Губернатор подтвердил, что БПЛА были сбиты над Таганрогом, Азовом и Родионово-Несвитайским районом. В то же время, чиновник признал, что атака не обошлась без последствий.

По словам Слюсаря, удар в Таганроге якобы пришелся только по стадиону "Форте Арена", однако российская официальная версия умалчивает другие пораженные объекты. В частности, стало известно, что был нанесен удар по заводу "Атлант аэро", где после взрыва вспыхнул масштабный пожар.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что "Атлант аэро" является важным предприятием российского военно-промышленного комплекса. Завод занимается производством боевых беспилотников, в том числе и космического назначения, а также систем управления, цифровых решений для FPV-дронов, баражирующих боеприпасов, комплексов РЭБ и дронов типа "Орион".

Напомним, воины группы 144-го Центра ССО совместно с операторами разведывательных БПЛА, FPV-дронов, сбросов, расчетами минометов и гранатометов уничтожили штурмовую группу оккупантов на Покровском направлении.
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25.06.2025 20:12 Відповісти
а підтримка ваша - то звідки?
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25.06.2025 20:04 Відповісти
Гарік Слуцький тільки учора зайшов ))
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25.06.2025 20:28 Відповісти
Повівся і миттєво
Бідоносець - "...Представив Президенту фактаж того, що реально відбувається на землі. ..." Джерело: https://censor.net/ua/p3559955
Трамп - "Україна має "величезну кількість земель", які потрібні Сполученим Штатам" Джерело: https://censor.net/ua/n3559984
Цей треш - реалії сьогодення. Гарно побалакали, повне взаємопорозуміння.
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26.06.2025 01:03 Відповісти
Это не настоящий Зеленский, потому что на фото нет Ермака. Это двойник.
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25.06.2025 19:18 Відповісти
Є там дєрьмак, на інших фото
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25.06.2025 19:23 Відповісти
Враховуючи хворобливу психіку рудого,могло би бути гірше...Маємо надію на краще...Слава Україні!
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25.06.2025 19:20 Відповісти
що у них зі стелею? Ну і позорисько
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25.06.2025 19:22 Відповісти
Та із підлогою теж біда. Хто так стяжку робить? Натоптали там, ух прибиральниця баба Нюра їх і насварить
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25.06.2025 19:26 Відповісти
Приміщення і меблі підбирали під костюм потужного переможця путлера. Але він не посоромився і все-одно опублікував фото.
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25.06.2025 19:46 Відповісти
А хто там за ширмою сховався?😂😂😂
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25.06.2025 19:49 Відповісти
Андрій Борисович мабуть
Пам'ятаю як https://youtu.be/Jjc4kcx8mlw в новорічну ніч 31 грудня 2018 року отак із-за ширми вискочив маленький хрипатий наркоман. І сказав, що іде в президенти. А зебіли славіли його
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25.06.2025 19:58 Відповісти
то наступний кілер
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25.06.2025 21:00 Відповісти
Показує звідки буде напад на Америку,ще й карти показав
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25.06.2025 19:22 Відповісти
А сказав, що на фронті не вистачає елементарних речей, як то майстерень по ремонту авто- і бронетехніки, лазень для о/с і пральних комплексів, штабних контейнерів, навіть екскаваторів для облаштування укріплень, тощо?
Які завтра Справа Громад повезе на фронт, а https://t.me/budem_bambit/4157 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад", просить термінової допомоги:

Нам завтра потрібно відвезти на фронт 7 непорожніх контейнерів - а це 7 вантажівок, які будуть тягнути ці контейнери. Оk, це чудово з одного боку, адже майже весь вантаж ми зможемо покласти у вантажівки. Але не влізуть два десятки квадроциклів, бо потрібно везти тисячі fpvдронів, десятки зарядних станцій, генератори, електроніку. Добре, візьмемо ще фуру.
А екскаватори, бо хлопцям потрібно постійно копати укріплення та нові позиції? А для екскаваторів потрібен трал.
І от з одного боку радієш, коли бачиш перелік допомоги. А з іншого боку - рахунок на пальне для всіх вантажівок: 256'000 гривень.
Екстрено та терміново просимо вас про допомогу, адже рахунок потрібно сплатити рано вранці! Військові чекають на допомогу!

Навіть 5 гривень допоможуть!
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
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25.06.2025 19:24 Відповісти
Представив Трампу фактаж того, що реально відбувається на фронті, Путін не перемагає, - Зеленський. отже ж "зеворог" України ,Якщо куйло не перемагає.тоді чому куйло щоденно окуповує українські території...??І якщо куйло не перемагає.тоді для чого Україні більше зброї???
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25.06.2025 19:24 Відповісти
а шоб було
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25.06.2025 19:27 Відповісти
твоє пуйло топчиться на місці
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25.06.2025 19:31 Відповісти
Про "топчеться на місці" звідки пишем? Здалеку? Давайте ближче до районів бойових дій, тоді, може, реальність таки зайде Вам в голову а не переможні зелені казки.
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25.06.2025 19:59 Відповісти
куйло топчеться кожного дня по свіжокупованих територіях Неньки України, а "зелепукіни" смердять.що він топчетсья на місці...https://glavcom.ua/country/incidents/onlajn-karta-bojovikh-dij-v-ukrajini-na-26062024-situatsija-na-fronti-1006991.html
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25.06.2025 20:44 Відповісти
Зеленський,чому ми не в НАТО?♥️🇺🇦♥️
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25.06.2025 19:27 Відповісти
"мій друг донні,..." ))
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25.06.2025 19:32 Відповісти
Зміна іміджу президента, ні не костюм , а відсутність ермолки. Той напевно брата заспокоює після невдалого нападу.
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25.06.2025 19:39 Відповісти
Як вважаєте, куди має піти Зеленський:
https://x.com/zelen_zradnyk/status/1937526359527686604
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25.06.2025 19:42 Відповісти
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25.06.2025 19:46 Відповісти
Представил Президенту фактаж того, что реально происходит на фронте.

Ну, теперь и нам расскажи. Или ты ему тоже из Телемарофона чесал?
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25.06.2025 19:50 Відповісти
С потолком всё нормально - там пернатый санитар леса сидит - Ермак.
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25.06.2025 19:54 Відповісти
От би ГБУшечку діду в бункер...
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25.06.2025 19:55 Відповісти
гарна розмова - але не сумнівайся

ЗАВТРА ТИ ЗНОВ БУДЕШ ЯК ДРАБИНА ПІСЛЯ КУРЕЙ
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25.06.2025 20:00 Відповісти
Вазген победил очко николая.
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25.06.2025 20:06 Відповісти
Де піаніно?
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25.06.2025 20:04 Відповісти
***** не перемагає. Цей терорист просто знищує десятки цивільних щодня.
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25.06.2025 20:14 Відповісти
Хоче підсадити Трампа на новини з марафну?
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25.06.2025 20:21 Відповісти
Четверо підручних трампона сидять мовби перед власною стратою. Алкаш Хегсет думає про стакан віскаря...Рубіо у шоці від власної безпринципності. А інші двоє взагалі хрен знає хто. Сидять-самі не розуміють де і для чого.
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25.06.2025 21:09 Відповісти
та що справа - Сюзан Вайлз, глава аппарата Белого Дома. С одной стороны вроде как простая кадровичка, подбирает людей для Трампона, но по факту она серый кардинал при Трампе. Я бы сказал что она аналог Ермака, второй человек после президента. Это она привела Трампа к победе на выборах, была главой его штаба, и это она оттеснила Илона Маска от Трампона.
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25.06.2025 21:38 Відповісти
Зараз кацапи швиденько організують телефонний дзвінок ***** і Трампа, після чого руде непорозуміння, яке називається президентом США, буде говорити геть протилежне
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25.06.2025 22:16 Відповісти
 
 