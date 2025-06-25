Представив Трампу фактаж того, що реально відбувається на фронті, Путін не перемагає, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський розкрив більше деталей своєї зустрічі із очільником Білого дому Дональдом Трампом на саміті НАТО 25 червня.

Про це голова держави написав у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Хороша зустріч із Президентом США в Гаазі. Привітав Президента Трампа з успішною операцією на Близькому Сході. Важливо, що дії США послабили не тільки їхню ядерну програму, а й виробництво дронів. Будемо спостерігати за ситуацією", - зазначив він.

Так, обидва лідери обговорили, зокрема, закупівлю американських систем ППО для прикриття українських міст, наших людей, церков, інфраструктури.

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Зеленський наголосив, що Україна готова купити це обладнання та підтримати американських виробників озброєння. Також вони говорили про можливе співвиробництво дронів.

"Розповів Президенту і про те, як пройшли зустрічі технічної команди в Стамбулі та обміни полоненими й загиблими. Росія передала нам трупи своїх же загиблих. Зараз у Києві проводять експертизи, щоб знайти їхніх рідних", - йдеться у повідомленні президента.

"Поговорили про ситуацію на полі бою. Путін точно не перемагає. Представив Президенту фактаж того, що реально відбувається на землі. Дякую за зустріч і підтримку. Дякую за дійсно хороші слова про наших людей. Будемо працювати далі", - додав Зеленський.

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