Представил Трампу факты того, что реально происходит на фронте, Путин не побеждает, - Зеленский. ФОТОрепортаж
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл больше деталей своей встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом на саммите НАТО 25 июня.
Об этом глава государства написал в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
"Хорошая встреча с Президентом США в Гааге. Поздравил Президента Трампа с успешной операцией на Ближнем Востоке. Важно, что действия США ослабили не только их ядерную программу, но и производство дронов. Будем наблюдать за ситуацией", - отметил он.
Так, оба лидера обсудили, в частности, закупку американских систем ПВО для прикрытия украинских городов, наших людей, церквей, инфраструктуры.
Зеленский отметил, что Украина готова купить это оборудование и поддержать американских производителей вооружения. Также они говорили о возможном сопроизводстве дронов.
"Рассказал Президенту и о том, как прошли встречи технической команды в Стамбуле и обмены пленными и погибшими. Россия передала нам трупы своих же погибших. Сейчас в Киеве проводят экспертизы, чтобы найти их родных", - говорится в сообщении президента.
"Поговорили о ситуации на поле боя. Путин точно не побеждает. Представил Президенту фактаж того, что реально происходит на земле. Спасибо за встречу и поддержку. Спасибо за действительно хорошие слова о наших людях. Будем работать дальше", - добавил Зеленский.
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За всю історію людства і войн, Зеленський єдиний головнокомандувач держави, який воює майже одними обіцянками.
Он Зе йому листочки показує,а він на них,як баран на нові ворота дивиться
ВОВКА А ШО ТАМ В МІНОБОРОНИ усьо по накатанному МАРОДЕРАТОМ шляху?
Золотоносні постачальники знов рулять в Умєровщині ?
дрооний завод у Таганрозі фсьо
3 -тя штурмова в роботі на Харківщині 500 окупантів в мінус - 21 год тому
Сапсан ЗСУпо полігону у Криму
слухати всяких пройдисвітів аля Світан?
це могло бути що завгодно від дронів до нептуна-скальпа-сшадоу.
п.с. з новини про "вибухи у криму"
"Також у мережі повідомляли про нібито роботу російської протиповітряної оборони по дронах."
ЗСУ розгромили спецназ на ПОКРОВЩИНІ 20 год тому
В ночь на 25 июня беспилотники совершили атаку по территории Ростовской области. Прилет был в завод «Атлант-Аэро», специализирующийся на компонентах для боевых беспилотников и систем управления.
Об этом сообщил временный исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.
Губернатор подтвердил, что БПЛА были сбиты над Таганрогом, Азовом и Родионово-Несвитайским районом. В то же время, чиновник признал, что атака не обошлась без последствий.
По словам Слюсаря, удар в Таганроге якобы пришелся только по стадиону "Форте Арена", однако российская официальная версия умалчивает другие пораженные объекты. В частности, стало известно, что был нанесен удар по заводу "Атлант аэро", где после взрыва вспыхнул масштабный пожар.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что "Атлант аэро" является важным предприятием российского военно-промышленного комплекса. Завод занимается производством боевых беспилотников, в том числе и космического назначения, а также систем управления, цифровых решений для FPV-дронов, баражирующих боеприпасов, комплексов РЭБ и дронов типа "Орион".
Напомним, воины группы 144-го Центра ССО совместно с операторами разведывательных БПЛА, FPV-дронов, сбросов, расчетами минометов и гранатометов уничтожили штурмовую группу оккупантов на Покровском направлении.
Бідоносець - "...Представив Президенту фактаж того, що реально відбувається на землі. ..." Джерело: https://censor.net/ua/p3559955
Трамп - "Україна має "величезну кількість земель", які потрібні Сполученим Штатам" Джерело: https://censor.net/ua/n3559984
Цей треш - реалії сьогодення. Гарно побалакали, повне взаємопорозуміння.
Пам'ятаю як https://youtu.be/Jjc4kcx8mlw в новорічну ніч 31 грудня 2018 року отак із-за ширми вискочив маленький хрипатий наркоман. І сказав, що іде в президенти. А зебіли славіли його
Які завтра Справа Громад повезе на фронт, а https://t.me/budem_bambit/4157 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад", просить термінової допомоги:
Нам завтра потрібно відвезти на фронт 7 непорожніх контейнерів - а це 7 вантажівок, які будуть тягнути ці контейнери. Оk, це чудово з одного боку, адже майже весь вантаж ми зможемо покласти у вантажівки. Але не влізуть два десятки квадроциклів, бо потрібно везти тисячі fpvдронів, десятки зарядних станцій, генератори, електроніку. Добре, візьмемо ще фуру.
А екскаватори, бо хлопцям потрібно постійно копати укріплення та нові позиції? А для екскаваторів потрібен трал.
І от з одного боку радієш, коли бачиш перелік допомоги. А з іншого боку - рахунок на пальне для всіх вантажівок: 256'000 гривень.
Екстрено та терміново просимо вас про допомогу, адже рахунок потрібно сплатити рано вранці! Військові чекають на допомогу!
Навіть 5 гривень допоможуть!
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4112 1895 1692
https://x.com/zelen_zradnyk/status/1937526359527686604
Ну, теперь и нам расскажи. Или ты ему тоже из Телемарофона чесал?
ЗАВТРА ТИ ЗНОВ БУДЕШ ЯК ДРАБИНА ПІСЛЯ КУРЕЙ