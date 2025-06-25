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Новости Фото Встреча Трампа и Зеленского Встреча Зеленского с Трампом
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Представил Трампу факты того, что реально происходит на фронте, Путин не побеждает, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл больше деталей своей встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом на саммите НАТО 25 июня.

Об этом глава государства написал в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Хорошая встреча с Президентом США в Гааге. Поздравил Президента Трампа с успешной операцией на Ближнем Востоке. Важно, что действия США ослабили не только их ядерную программу, но и производство дронов. Будем наблюдать за ситуацией", - отметил он.

Так, оба лидера обсудили, в частности, закупку американских систем ПВО для прикрытия украинских городов, наших людей, церквей, инфраструктуры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп о встрече с Зеленским: Хотел узнать, как у него дела. Все прошло очень приятно

Зеленский отметил, что Украина готова купить это оборудование и поддержать американских производителей вооружения. Также они говорили о возможном сопроизводстве дронов.

"Рассказал Президенту и о том, как прошли встречи технической команды в Стамбуле и обмены пленными и погибшими. Россия передала нам трупы своих же погибших. Сейчас в Киеве проводят экспертизы, чтобы найти их родных", - говорится в сообщении президента.

"Поговорили о ситуации на поле боя. Путин точно не побеждает. Представил Президенту фактаж того, что реально происходит на земле. Спасибо за встречу и поддержку. Спасибо за действительно хорошие слова о наших людях. Будем работать дальше", - добавил Зеленский.

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Зеленский раскрыл детали встречи с Трампом 25 июня
Зеленский раскрыл детали встречи с Трампом 25 июня
Зеленский раскрыл детали встречи с Трампом 25 июня
Зеленский раскрыл детали встречи с Трампом 25 июня
Зеленский раскрыл детали встречи с Трампом 25 июня
Зеленский раскрыл детали встречи с Трампом 25 июня

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) Трамп Дональд (5842) война в Украине (4964)


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Топ комментарии
+14
Якби ж одежа розуму добавила і змусила працювати в інтересах України
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25.06.2025 19:17 Ответить
+10
Про "топчеться на місці" звідки пишем? Здалеку? Давайте ближче до районів бойових дій, тоді, може, реальність таки зайде Вам в голову а не переможні зелені казки.
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25.06.2025 19:59 Ответить
+9
Представив Трампу фактаж того, що реально відбувається на фронті, Путін не перемагає, - Зеленський. отже ж "зеворог" України ,Якщо куйло не перемагає.тоді чому куйло щоденно окуповує українські території...??І якщо куйло не перемагає.тоді для чого Україні більше зброї???
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25.06.2025 19:24 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Текст приніс Трампу на листочку .
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25.06.2025 19:15 Ответить
пУтУжно.
За всю історію людства і войн, Зеленський єдиний головнокомандувач держави, який воює майже одними обіцянками.
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25.06.2025 19:54 Ответить
Гарне вбрання у вови- респект - чорний піджак та сорочка , бо Трамп не знає про жертви останніх "двох його тижнів" - нехай тепер попрікнуть...
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25.06.2025 19:15 Ответить
Тромб все знає - просто йому пофігу
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25.06.2025 19:17 Ответить
трамп со спутников всё видит, не обманешь
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25.06.2025 19:51 Ответить
Трамп знає те,що йому скажуть.
Он Зе йому листочки показує,а він на них,як баран на нові ворота дивиться
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25.06.2025 20:09 Ответить
Якби ж одежа розуму добавила і змусила працювати в інтересах України
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25.06.2025 19:17 Ответить
ВАЖЛИВО, ЩОБ ГРОШІ НАТО БУЛИ ВИТРАЧЕНІ НА ЗБРОЮ ТА ОБЛАДНАННЯ, А НЕ НА БЮРОКРАТІЮ - ТРАМП...

ВОВКА А ШО ТАМ В МІНОБОРОНИ усьо по накатанному МАРОДЕРАТОМ шляху?

Золотоносні постачальники знов рулять в Умєровщині ?
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25.06.2025 19:19 Ответить
і вартувало воно того ? 3.5 роки комедію ламати з мілітарі стайлом, так наче буба щойно з окопу виліз.
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25.06.2025 19:31 Ответить
звісно краще спортівок з віддутими колінами і фліски але це не одяг для зустрічі на рівні держав, може у нічний клуб і підійде...чи на похорон.
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25.06.2025 20:50 Ответить
Трамп повівся?
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25.06.2025 19:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=q2X34sjWIFY

дрооний завод у Таганрозі фсьо
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25.06.2025 19:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5ElE7QkyiH8

3 -тя штурмова в роботі на Харківщині 500 окупантів в мінус - 21 год тому
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25.06.2025 19:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=q2X34sjWIFY
Сапсан ЗСУпо полігону у Криму
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25.06.2025 19:27 Ответить
тепер ясно звідки Ви черпаєте інфу
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25.06.2025 19:32 Ответить
У Криму вночі лунали вибухи на аеродромі в Джанкої ніч 24 червня 2025 р - ця новина ВЖЕ Є
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25.06.2025 21:01 Ответить
Ну і що ?
слухати всяких пройдисвітів аля Світан?
це могло бути що завгодно від дронів до нептуна-скальпа-сшадоу.

п.с. з новини про "вибухи у криму"
"Також у мережі повідомляли про нібито роботу російської протиповітряної оборони по дронах."
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25.06.2025 22:03 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=jwVRYP86CYM
ЗСУ розгромили спецназ на ПОКРОВЩИНІ 20 год тому
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25.06.2025 19:29 Ответить
Передивився всі ваші відео ( повівся як дурень) , окрім слів якогось ноунейма ніяких підтвердженнь....Що за маячня?
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25.06.2025 19:52 Ответить
то ваша проблема - Кушнарь не ноунейм як ви
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25.06.2025 20:03 Ответить
Вибачте, але я не виставляю бездоказові відео в мережі....😡
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25.06.2025 20:10 Ответить
НОВОСТІ ТАГАНРОГА

В ночь на 25 июня беспилотники совершили атаку по территории Ростовской области. Прилет был в завод «Атлант-Аэро», специализирующийся на компонентах для боевых беспилотников и систем управления.

Об этом сообщил временный исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.

Губернатор подтвердил, что БПЛА были сбиты над Таганрогом, Азовом и Родионово-Несвитайским районом. В то же время, чиновник признал, что атака не обошлась без последствий.

По словам Слюсаря, удар в Таганроге якобы пришелся только по стадиону "Форте Арена", однако российская официальная версия умалчивает другие пораженные объекты. В частности, стало известно, что был нанесен удар по заводу "Атлант аэро", где после взрыва вспыхнул масштабный пожар.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что "Атлант аэро" является важным предприятием российского военно-промышленного комплекса. Завод занимается производством боевых беспилотников, в том числе и космического назначения, а также систем управления, цифровых решений для FPV-дронов, баражирующих боеприпасов, комплексов РЭБ и дронов типа "Орион".

Напомним, воины группы 144-го Центра ССО совместно с операторами разведывательных БПЛА, FPV-дронов, сбросов, расчетами минометов и гранатометов уничтожили штурмовую группу оккупантов на Покровском направлении.
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25.06.2025 20:12 Ответить
а підтримка ваша - то звідки?
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25.06.2025 20:04 Ответить
Гарік Слуцький тільки учора зайшов ))
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25.06.2025 20:28 Ответить
Повівся і миттєво
Бідоносець - "...Представив Президенту фактаж того, що реально відбувається на землі. ..." Джерело: https://censor.net/ua/p3559955
Трамп - "Україна має "величезну кількість земель", які потрібні Сполученим Штатам" Джерело: https://censor.net/ua/n3559984
Цей треш - реалії сьогодення. Гарно побалакали, повне взаємопорозуміння.
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26.06.2025 01:03 Ответить
Это не настоящий Зеленский, потому что на фото нет Ермака. Это двойник.
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25.06.2025 19:18 Ответить
Є там дєрьмак, на інших фото
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25.06.2025 19:23 Ответить
Враховуючи хворобливу психіку рудого,могло би бути гірше...Маємо надію на краще...Слава Україні!
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25.06.2025 19:20 Ответить
що у них зі стелею? Ну і позорисько
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25.06.2025 19:22 Ответить
Та із підлогою теж біда. Хто так стяжку робить? Натоптали там, ух прибиральниця баба Нюра їх і насварить
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25.06.2025 19:26 Ответить
Приміщення і меблі підбирали під костюм потужного переможця путлера. Але він не посоромився і все-одно опублікував фото.
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25.06.2025 19:46 Ответить
А хто там за ширмою сховався?😂😂😂
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25.06.2025 19:49 Ответить
Андрій Борисович мабуть
Пам'ятаю як https://youtu.be/Jjc4kcx8mlw в новорічну ніч 31 грудня 2018 року отак із-за ширми вискочив маленький хрипатий наркоман. І сказав, що іде в президенти. А зебіли славіли його
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25.06.2025 19:58 Ответить
то наступний кілер
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25.06.2025 21:00 Ответить
Показує звідки буде напад на Америку,ще й карти показав
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25.06.2025 19:22 Ответить
А сказав, що на фронті не вистачає елементарних речей, як то майстерень по ремонту авто- і бронетехніки, лазень для о/с і пральних комплексів, штабних контейнерів, навіть екскаваторів для облаштування укріплень, тощо?
Які завтра Справа Громад повезе на фронт, а https://t.me/budem_bambit/4157 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад", просить термінової допомоги:

Нам завтра потрібно відвезти на фронт 7 непорожніх контейнерів - а це 7 вантажівок, які будуть тягнути ці контейнери. Оk, це чудово з одного боку, адже майже весь вантаж ми зможемо покласти у вантажівки. Але не влізуть два десятки квадроциклів, бо потрібно везти тисячі fpvдронів, десятки зарядних станцій, генератори, електроніку. Добре, візьмемо ще фуру.
А екскаватори, бо хлопцям потрібно постійно копати укріплення та нові позиції? А для екскаваторів потрібен трал.
І от з одного боку радієш, коли бачиш перелік допомоги. А з іншого боку - рахунок на пальне для всіх вантажівок: 256'000 гривень.
Екстрено та терміново просимо вас про допомогу, адже рахунок потрібно сплатити рано вранці! Військові чекають на допомогу!

Навіть 5 гривень допоможуть!
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4112 1895 1692
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25.06.2025 19:24 Ответить
Представив Трампу фактаж того, що реально відбувається на фронті, Путін не перемагає, - Зеленський. отже ж "зеворог" України ,Якщо куйло не перемагає.тоді чому куйло щоденно окуповує українські території...??І якщо куйло не перемагає.тоді для чого Україні більше зброї???
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25.06.2025 19:24 Ответить
а шоб було
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25.06.2025 19:27 Ответить
твоє пуйло топчиться на місці
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25.06.2025 19:31 Ответить
Про "топчеться на місці" звідки пишем? Здалеку? Давайте ближче до районів бойових дій, тоді, може, реальність таки зайде Вам в голову а не переможні зелені казки.
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25.06.2025 19:59 Ответить
куйло топчеться кожного дня по свіжокупованих територіях Неньки України, а "зелепукіни" смердять.що він топчетсья на місці...https://glavcom.ua/country/incidents/onlajn-karta-bojovikh-dij-v-ukrajini-na-26062024-situatsija-na-fronti-1006991.html
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25.06.2025 20:44 Ответить
Зеленський,чому ми не в НАТО?♥️🇺🇦♥️
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25.06.2025 19:27 Ответить
"мій друг донні,..." ))
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25.06.2025 19:32 Ответить
Зміна іміджу президента, ні не костюм , а відсутність ермолки. Той напевно брата заспокоює після невдалого нападу.
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25.06.2025 19:39 Ответить
Як вважаєте, куди має піти Зеленський:
https://x.com/zelen_zradnyk/status/1937526359527686604
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25.06.2025 19:42 Ответить
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25.06.2025 19:46 Ответить
Представил Президенту фактаж того, что реально происходит на фронте.

Ну, теперь и нам расскажи. Или ты ему тоже из Телемарофона чесал?
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25.06.2025 19:50 Ответить
С потолком всё нормально - там пернатый санитар леса сидит - Ермак.
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25.06.2025 19:54 Ответить
От би ГБУшечку діду в бункер...
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25.06.2025 19:55 Ответить
гарна розмова - але не сумнівайся

ЗАВТРА ТИ ЗНОВ БУДЕШ ЯК ДРАБИНА ПІСЛЯ КУРЕЙ
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25.06.2025 20:00 Ответить
Вазген победил очко николая.
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25.06.2025 20:06 Ответить
Де піаніно?
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25.06.2025 20:04 Ответить
***** не перемагає. Цей терорист просто знищує десятки цивільних щодня.
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25.06.2025 20:14 Ответить
Хоче підсадити Трампа на новини з марафну?
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25.06.2025 20:21 Ответить
Четверо підручних трампона сидять мовби перед власною стратою. Алкаш Хегсет думає про стакан віскаря...Рубіо у шоці від власної безпринципності. А інші двоє взагалі хрен знає хто. Сидять-самі не розуміють де і для чого.
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25.06.2025 21:09 Ответить
та що справа - Сюзан Вайлз, глава аппарата Белого Дома. С одной стороны вроде как простая кадровичка, подбирает людей для Трампона, но по факту она серый кардинал при Трампе. Я бы сказал что она аналог Ермака, второй человек после президента. Это она привела Трампа к победе на выборах, была главой его штаба, и это она оттеснила Илона Маска от Трампона.
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25.06.2025 21:38 Ответить
Зараз кацапи швиденько організують телефонний дзвінок ***** і Трампа, після чого руде непорозуміння, яке називається президентом США, буде говорити геть протилежне
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25.06.2025 22:16 Ответить
 
 