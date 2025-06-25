Представил Трампу факты того, что реально происходит на фронте, Путин не побеждает, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл больше деталей своей встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом на саммите НАТО 25 июня.

Об этом глава государства написал в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Хорошая встреча с Президентом США в Гааге. Поздравил Президента Трампа с успешной операцией на Ближнем Востоке. Важно, что действия США ослабили не только их ядерную программу, но и производство дронов. Будем наблюдать за ситуацией", - отметил он.

Так, оба лидера обсудили, в частности, закупку американских систем ПВО для прикрытия украинских городов, наших людей, церквей, инфраструктуры.

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Зеленский отметил, что Украина готова купить это оборудование и поддержать американских производителей вооружения. Также они говорили о возможном сопроизводстве дронов.

"Рассказал Президенту и о том, как прошли встречи технической команды в Стамбуле и обмены пленными и погибшими. Россия передала нам трупы своих же погибших. Сейчас в Киеве проводят экспертизы, чтобы найти их родных", - говорится в сообщении президента.

"Поговорили о ситуации на поле боя. Путин точно не побеждает. Представил Президенту фактаж того, что реально происходит на земле. Спасибо за встречу и поддержку. Спасибо за действительно хорошие слова о наших людях. Будем работать дальше", - добавил Зеленский.

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