Украина имеет "огромное количество земель", нужных США, - Трамп об экономическом соглашении

Американский президент Дональд Трамп считает, что Украина имеет "огромное количество земель", которые нужны Соединенным Штатам в рамках подписанного соглашения по недрам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге.

По словам Трампа, российско-украинская война подчеркнула необходимость восстановления оборонно-промышленной базы как в США, так и в странах-союзниках.

"Мы не можем позволить себе зависеть от иностранных противников в отношении критически важных полезных ископаемых. И, как вы знаете, мы заключили соглашение с Украиной на огромное количество земель, которые они имеют, нам это нужно", - подчеркнул республиканец.

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Ранее сообщалось, что Украина согласовала начало процесса по допуску частных компаний к разработке государственного участка литиевых руд "Добра". Этот шаг состоялся в рамках реализации соглашения с США о недрах.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

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