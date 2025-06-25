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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Украина имеет "огромное количество земель", нужных США, - Трамп об экономическом соглашении

Президент США Дональд Трамп

Американский президент Дональд Трамп считает, что Украина имеет "огромное количество земель", которые нужны Соединенным Штатам в рамках подписанного соглашения по недрам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге.

По словам Трампа, российско-украинская война подчеркнула необходимость восстановления оборонно-промышленной базы как в США, так и в странах-союзниках.

"Мы не можем позволить себе зависеть от иностранных противников в отношении критически важных полезных ископаемых. И, как вы знаете, мы заключили соглашение с Украиной на огромное количество земель, которые они имеют, нам это нужно", - подчеркнул республиканец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я с Украиной, мы подписали большое соглашение по редкоземельным элементам, - Трамп

Ранее сообщалось, что Украина согласовала начало процесса по допуску частных компаний к разработке государственного участка литиевых руд "Добра". Этот шаг состоялся в рамках реализации соглашения с США о недрах.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

Читайте также: Волкер: Соглашение США и Украины по минералам имеет политическую, а не финансовую цель

Автор: 

США (27325) ископаемые (189) Трамп Дональд (5842)


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Топ комментарии
+22
Та шо ти з тим літієм носишся як дурень з писаною торбою - можеш біля Покровська починати розробки
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25.06.2025 21:36 Ответить
+19
А нах воно вам? США- це придаток КНР......це сарказм, трамп любить сарказми)
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25.06.2025 21:31 Ответить
+11
Трамп, а ху-ху нє хо-хо, а не українські землі!!!
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25.06.2025 21:32 Ответить
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А нах воно вам? США- це придаток КНР......це сарказм, трамп любить сарказми)
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25.06.2025 21:31 Ответить
Чим би дибіл не тішився, аби єПа...ться не просив
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26.06.2025 12:17 Ответить
Трамп, а ху-ху нє хо-хо, а не українські землі!!!
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25.06.2025 21:32 Ответить
поки рудий дурень патякає, розумні американці вже співпрацюють з Україною.

подивіться співпрацю https://uk.wikipedia.org/wiki/Palantir Palantir Technologies - однієї з провідних мариканський корпорацій в галузі ШІ та ЗСУ

Palantir надала Україні технології, завдяки яким ЗСУ отримують перевагу в обізнаності на полі бою, про що повідомило https://uk.wikipedia.org/wiki/The_Washington_Post The Washington Post. Технологія дозволяє прибрати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8 «туман війни» та відстежувати всі переміщення й обстріли військ РФ за допомогою штучного інтелекту й супутникових зображень. Під час українських контрнаступів у Херсонській, Харківській і Київській областях офіцери ЗСУ отримували інформацію про російські позиції, а також куди рухаються російські загарбники. За рахунок цього українська армія могла ефективно просуватися та швидко пристосовуватися до маневрів і контратак ЗС РФ. Частину цих технологій розроблено в Україніhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Palantir_Technologies#cite_note-34 [34].
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройні Сили України отримали від компанії невідому кількість мобільних розвідувальних центрів Skykit Palantirhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Palantir_Technologies#cite_note-35 [35]. Skykit містить два вбудовані монітори, вбудовані акумуляторні блоки живлення та має спеціальний ноутбук. У нього також є дрон Quadcopter та невелика камера Trailcam Nano. Система має дати солдатам можливість ефективно обробляти розвідувальні дані, приймати рішення та виконувати операції з віддалених місць за допомогою програмного забезпечення від Palantir.
Skykit має власний безпечний супутниковий зв'язок. Завдяки програмному забезпеченню Meta-Constellation український солдат може під'єднатися до одного з 40 комерційних супутників, аналізувати дані, зібрані різними модулями штучного інтелекту, і таким чином «побачити» супротивника.
Залежно від міжурядових угод Skykit також може отримати доступ до військових супутників, таких як супутники Пентагону.
3 березня 2024 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерство економіки України та Palantir, підписали договір про співпрацю у сфері гуманітарне https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F розмінування, за допомогою використання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82 штучного інтелекту та потужностей компанії.https://uk.wikipedia.org/wiki/Palantir_Technologies#cite_note-36 [36]https://uk.wikipedia.org/wiki/Palantir_Technologies#cite_note-37 [37]
27 березня 2024 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерство освіти і науки України та Palantir підписали меморандум про співпрацю

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26.06.2025 01:22 Ответить
Два украинских военных офицера вглядываются в портативный компьютер, управляемый украинским техником с использованием программного обеспечения, предоставленного американской технологической компанией Palantir. На экране подробно описаны цифровые карты поля боя в Бахмуте на востоке Украины, наложенные на другие целенаправленные разведданные - большая часть из них получена с коммерческих спутников.
По мере приближения мы видим, что на Бахмутском фронте могут зазубренные траншеи, где российские и украинские силы разделены несколькими сотнями ярдов в одном из самых кровопролитных сражений войны. Нажатие компьютерной мыши отображает тепловые изображения российского и украинского артиллерийского огня; другой щелчок показывает российский танк с надписью «Z», увиденный через забор для пикета, изображение, загруженное украинским шпионом на земле.

https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/12/19/palantir-algorithm-data-ukraine-war/
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26.06.2025 01:33 Ответить
Честь та хвала за допомогу, але... за допомогу розплачуватись українською землею?
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26.06.2025 08:19 Ответить
"весело..". від Канади вже відстало..тепер ми.
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25.06.2025 21:32 Ответить
У Канади натякнули , що дадуть 3.14зди, а з огляду на його парад. А отже і підтримку армії.
У пуделя пуйла - нема жодного шансу проти Канади
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25.06.2025 21:34 Ответить
От тільки якщо не буде зброї - хер ти що отримаєш.
Краще ЄС постачати ці мінерали , щоб їм було з чого нам робити зброю і ППО
Скандинавські країни та Британія заповнюють провал: Європа компенсувала скорочення допомоги США Україні

Rheinmetall, відомий німецький виробник зброї, активно співпрацює з українським оборонно-промисловим комплексом (ВПК).
Компанія не лише постачає зброю, але й налагодили виробництво в Україні.
Зокрема, йдеться про виробництво 155-мм артилерійських снарядів, бронетехніки та систем протиповітряної оборони, за даними ЗМІ.
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25.06.2025 21:33 Ответить
Палишся підкацапничку, навіть VPN не рятує
Доречі, а це правда , що тепер ********* та його "Паутина" визнана екстреміською символікою ?
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25.06.2025 21:48 Ответить
+ 100 ! американська популярна поговірка:

ноу мане, ноу ханей - немає грошей, немає меду

.
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26.06.2025 01:06 Ответить
Підкацапничок , не видавай бажане за дійсне і не перекручуй
Українці б'ються за свою країну або принаймні допомагають їй фінансово
Але якщо тобі так кортить здатись.
То можеш 3.14дувати на кацапстан тільки пляшку не забудь. Щоб сідати було на що
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25.06.2025 21:36 Ответить
Ой, підкацапничок з під VPN України - тяфкає ,щось у бік Українця і Чехії
Але підкацапник - лає , караван - іде

Чехія продовжує активно підтримувати Україну у війні, зокрема, через постачання артилерійських снарядів. Загалом, у рамках "Чеської ініціативи", до кінця 2025 року планується поставити до 1,8 мільйона снарядів. У 2024 році було поставлено 1,6 мільйона снарядів
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25.06.2025 21:54 Ответить
Виявляється, що окрім рідкоземельних металів Зєлєнскій продав Трампу ще й землю? 😲
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25.06.2025 21:35 Ответить
Та то черговий "сраказм" від донні. Не звертай увагу
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25.06.2025 21:37 Ответить
Українські землі українцям і не належать
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25.06.2025 23:58 Ответить
Та шо ти з тим літієм носишся як дурень з писаною торбою - можеш біля Покровська починати розробки
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25.06.2025 21:36 Ответить
хто зна, що там попідписували..
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25.06.2025 21:39 Ответить
та то просто привід та угода ********* до кацапів. у США розвідали запаси літію на трильйони доларів. наші запаси копійки вартують у порівнянні з американськими. тут ця його фраза про великі землі може трактуватися як велика площа земель, а значить тут мова може йти про кордони 91-го року. Чуб же написав буквально у перші дні як зарулив у Білий дім заклик до друга владіміра. шо владімір, припиняй війну. ти можеш зробити це по-хорошому, ну або по-поганому. але краще по-хорошому. з тих пір пройшло вже майже півроку і ху йло по-хорошому так і не захотіло припинити війну. значить, буде по-поганому.
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25.06.2025 21:57 Ответить
Я в курсі - але ж стільки можна гундіти - поляки кажуть - шо занадто то не здраво
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25.06.2025 22:04 Ответить
на це були причини. спочатку викинули кацапів із Сирії. тепер розрулюють ірано-ізраїльське питання уже без посередництва каців. тож тепер настав час братися за каців. І в тих останніх заявах Чуба проскакують вже певні нехороші натяки у сторону ху йла. Чуб вже увірував у свою значимість вирішувати питання миру через силу. а застосовувати зараз силу до України буде для нього світовою і американською ганьбою. не думаю, що він на таке піде.
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25.06.2025 22:34 Ответить
Буде підлякувати а шоб по настоящому пресувати кацапів - ні - шоб вони не злилися з Китаєм - хоча вони вже з ним переплелися
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25.06.2025 22:43 Ответить
ну буде видно. він вже медвєдєва підлякав трохи, шо той аж забув про що писав раніше. )
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25.06.2025 23:11 Ответить
Як нудить цілий день читати рудого додіка. Що не висер то шедевр.
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25.06.2025 21:38 Ответить
Торгаш є торгаш, для нього наживатися на біді інших - жодних докорів сумління.
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25.06.2025 21:38 Ответить
Трамп вже вторгував рідкоземельні метали в обмін на те що не буде називати Зелю просроченим, тепер вторгує землю в обмін на пару петріотів.
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25.06.2025 21:39 Ответить
Ну ну вторгував він пока що лише - уйх.
Як ти на цьому форму
Його і отримає , якщо не буде патріотів і зброї

Відамо європі.
Адже лоха доні хто тіки не кидав
TACO він і в США ТАСО
Трохи натиснеш він і відповзе

А ми - віддамо редкоземельні ЄС
Адже
Скандинавські країни та Британія заповнюють провал: Європа компенсувала скорочення допомоги США Україні

Rheinmetall, відомий німецький виробник зброї, активно співпрацює з українським оборонно-промисловим комплексом (ВПК).
Компанія не лише постачає зброю, але й налагодили виробництво в Україні.
Зокрема, йдеться про виробництво 155-мм артилерійських снарядів, бронетехніки та систем протиповітряної оборони, за даними ЗМІ.
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25.06.2025 21:45 Ответить
Що зебіл вже йому землю запропонував?!
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25.06.2025 21:42 Ответить
Ми ще будемо дуже здивовані, коли випливуть всі нюанси цієї угоди між двома мародерами.
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26.06.2025 00:28 Ответить
Сказано так, ніби ми його Гренландія!
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25.06.2025 21:47 Ответить
Так він нічого про Ґишпанію і не казав
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25.06.2025 21:57 Ответить
Хочу щоб Штати, стали двадцять п'ятою областю України. дональд, як тобі Така пропозиція??)
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25.06.2025 21:47 Ответить
В нас люди гинуть.бо зброї не вистачає.Даже для захисту.Тих же Раtriot.яких у Америки дуже багато.Це його не цікавить.Ця рідкоземельна мразь хоче лиш надра.А ви йдіть.вмирайте за землі.які Трампа цікавлять.
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25.06.2025 21:48 Ответить
Ага, ще скажіть, що це Трамп наказав бусифікувати рабів
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25.06.2025 21:59 Ответить
Використовувати наші внутрішні проблєми на свою користь - нічим хорошим , для Тромба і для америки , це не закінчиться ... Карму не надуриш і від неї не втечеш !
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25.06.2025 22:13 Ответить
Сначала освободи Украину потом тренди
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25.06.2025 21:51 Ответить
Нужна земля?? Оформляй как 51 штат Америки. Украинцы не против.
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25.06.2025 21:58 Ответить
проти
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26.06.2025 00:36 Ответить
Можна негрів, чи кацапів завести на плантації!
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25.06.2025 22:02 Ответить
Как это все *******
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25.06.2025 22:05 Ответить
Трампон Трампакс хочет земли с/х назначения?!?! То они продаются!!!!!🤡🤪🤣🥳😂😆
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25.06.2025 22:06 Ответить
багато є бажаючих їсти український хліб,
та не поважати українский нарід..
от тільки манкуртів, завезених з рабсії, тьма
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25.06.2025 23:38 Ответить
Ну, якщо Україна стане 51-м штатом США, я не заперечую. Чому би і ні?
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25.06.2025 22:08 Ответить
а путинцы против )))) такой вой в коментах
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25.06.2025 22:52 Ответить
значить правильний напрямок: 51-й штат США
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26.06.2025 06:23 Ответить
Так, багато...
Курщина, Кубань...
😂
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25.06.2025 22:29 Ответить
за Манхеттен індіанцям дали дзеркальця та бусікі. нам просто хер.
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25.06.2025 22:31 Ответить
за Аляску заплатили, що ще треба?
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25.06.2025 23:33 Ответить
Трамп плагіатор Зеленського бо тільки в Зеленського є екслюзивне право вкладати угоди які нічого не варті
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25.06.2025 23:00 Ответить
так ми ллємо кров за землю, щоб не віддати її кацапам, а віддати америкосам? круто, таких дурнів в світі більше немає!
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25.06.2025 23:19 Ответить
так не віддавайте нікому..
ідіть, забирайте у рашистів свою землю!
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25.06.2025 23:43 Ответить
У тих чия кров ллється, зазвичай ніякої землі немає, вони лють її за панську землю
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25.06.2025 23:56 Ответить
Українські землі українцям не належать - все загрібається якимись агромагнатами, тож мені без різниці якщо американці собі привласнять магнатські угіддя
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25.06.2025 23:55 Ответить
Трамп сказал два предложения, 1е - у Украины много земли с полезными ископаемыми, 2е - нам нужны эти полезные ископаемые. Но какой-то дятел смаяйстрячил заголовок "трампу нужны украинские земли" и понеслась звезда по кочкам - вся лахтинскя шушера здесь обученная в гугель-транслейт схватилась за лопаты и начала метать лайно на вентилятор.
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26.06.2025 00:01 Ответить
Давай спочатку поговоримо про достатню кількість зброї від США, щоб ті землі зберегти.
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26.06.2025 00:12 Ответить
Не США , а його головному союзнику. Для цього і війна була організована. Не було б закону про продаж землі , не було б і великої війни!
https://youtu.be/JJIhC45Kun0
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26.06.2025 00:49 Ответить
О як...
Теж шось накшталт "етанашаземля"?
В чергу за п*здюлями тоді...
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26.06.2025 01:19 Ответить
17 червня по італійському телебаченні вийшла програма " Репорт",журналістське розслідування,частково присвячена українським надрам. Журналіст прийшов в італійске міністерство геології,не знаю,як називається, і просто спитав:" поясніть, чому стільки шуму навколо тих надр?" І геолог відповідає" Вся геологічна розвідка про українські надра була зроблена ще за часи радянського союзу і вже тоді були складені карти про те,що і де лежить.Якщо,ці карти говорять правду і,якщо ці зразки руди,які ще за союзу нам були продемонстровані є реально знайдені у тих місцях,що є позначені на картах,то Україна стоїть на мільярдах і є одною з найбагатших держав у світі.І навіть,зараз, коли москва окупувала 20% української території,Київ все рівно залишається власником неймовірного багатства,тому що,якщо вірити картам,всі цінні надра є розташовані під центральною частиною України. Чому ж ні союз,ні сама Україна ніколи не займалися видобутком цих корисних копалин і чому одна з найбагатших держав світу живе бідно-тут відповіді просто нема..."
P.S.Коли мене вчили географії в школі,а це був період союзу,то я пам'ятаю, що на картах,на яких були позначені корисні копалини України,у своїй більшості було тільки вугілля.Ось так от,ще з маленького,українцю в голову вкладали,що він є бідний ніхто.
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26.06.2025 01:41 Ответить
земли уже продaны
шоколaдному оверлорду
лaтифундистaн от с/х
китaю
и aрaбaм.

тaк что, ржaвый, от ворот поворот.
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26.06.2025 01:59 Ответить
 
 