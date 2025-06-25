Украина имеет "огромное количество земель", нужных США, - Трамп об экономическом соглашении
Американский президент Дональд Трамп считает, что Украина имеет "огромное количество земель", которые нужны Соединенным Штатам в рамках подписанного соглашения по недрам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге.
По словам Трампа, российско-украинская война подчеркнула необходимость восстановления оборонно-промышленной базы как в США, так и в странах-союзниках.
"Мы не можем позволить себе зависеть от иностранных противников в отношении критически важных полезных ископаемых. И, как вы знаете, мы заключили соглашение с Украиной на огромное количество земель, которые они имеют, нам это нужно", - подчеркнул республиканец.
Ранее сообщалось, что Украина согласовала начало процесса по допуску частных компаний к разработке государственного участка литиевых руд "Добра". Этот шаг состоялся в рамках реализации соглашения с США о недрах.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.
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подивіться співпрацю https://uk.wikipedia.org/wiki/Palantir Palantir Technologies - однієї з провідних мариканський корпорацій в галузі ШІ та ЗСУ
Palantir надала Україні технології, завдяки яким ЗСУ отримують перевагу в обізнаності на полі бою, про що повідомило https://uk.wikipedia.org/wiki/The_Washington_Post The Washington Post. Технологія дозволяє прибрати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8 «туман війни» та відстежувати всі переміщення й обстріли військ РФ за допомогою штучного інтелекту й супутникових зображень. Під час українських контрнаступів у Херсонській, Харківській і Київській областях офіцери ЗСУ отримували інформацію про російські позиції, а також куди рухаються російські загарбники. За рахунок цього українська армія могла ефективно просуватися та швидко пристосовуватися до маневрів і контратак ЗС РФ. Частину цих технологій розроблено в Україніhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Palantir_Technologies#cite_note-34 [34].
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройні Сили України отримали від компанії невідому кількість мобільних розвідувальних центрів Skykit Palantirhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Palantir_Technologies#cite_note-35 [35]. Skykit містить два вбудовані монітори, вбудовані акумуляторні блоки живлення та має спеціальний ноутбук. У нього також є дрон Quadcopter та невелика камера Trailcam Nano. Система має дати солдатам можливість ефективно обробляти розвідувальні дані, приймати рішення та виконувати операції з віддалених місць за допомогою програмного забезпечення від Palantir.
Skykit має власний безпечний супутниковий зв'язок. Завдяки програмному забезпеченню Meta-Constellation український солдат може під'єднатися до одного з 40 комерційних супутників, аналізувати дані, зібрані різними модулями штучного інтелекту, і таким чином «побачити» супротивника.
Залежно від міжурядових угод Skykit також може отримати доступ до військових супутників, таких як супутники Пентагону.
3 березня 2024 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерство економіки України та Palantir, підписали договір про співпрацю у сфері гуманітарне https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F розмінування, за допомогою використання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82 штучного інтелекту та потужностей компанії.https://uk.wikipedia.org/wiki/Palantir_Technologies#cite_note-36 [36]https://uk.wikipedia.org/wiki/Palantir_Technologies#cite_note-37 [37]
27 березня 2024 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерство освіти і науки України та Palantir підписали меморандум про співпрацю
По мере приближения мы видим, что на Бахмутском фронте могут зазубренные траншеи, где российские и украинские силы разделены несколькими сотнями ярдов в одном из самых кровопролитных сражений войны. Нажатие компьютерной мыши отображает тепловые изображения российского и украинского артиллерийского огня; другой щелчок показывает российский танк с надписью «Z», увиденный через забор для пикета, изображение, загруженное украинским шпионом на земле.
https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/12/19/palantir-algorithm-data-ukraine-war/
У пуделя пуйла - нема жодного шансу проти Канади
Краще ЄС постачати ці мінерали , щоб їм було з чого нам робити зброю і ППО
Скандинавські країни та Британія заповнюють провал: Європа компенсувала скорочення допомоги США Україні
Rheinmetall, відомий німецький виробник зброї, активно співпрацює з українським оборонно-промисловим комплексом (ВПК).
Компанія не лише постачає зброю, але й налагодили виробництво в Україні.
Зокрема, йдеться про виробництво 155-мм артилерійських снарядів, бронетехніки та систем протиповітряної оборони, за даними ЗМІ.
Доречі, а це правда , що тепер ********* та його "Паутина" визнана екстреміською символікою ?
ноу мане, ноу ханей - немає грошей, немає меду
.
Українці б'ються за свою країну або принаймні допомагають їй фінансово
Але якщо тобі так кортить здатись.
То можеш 3.14дувати на кацапстан тільки пляшку не забудь. Щоб сідати було на що
Але підкацапник - лає , караван - іде
Чехія продовжує активно підтримувати Україну у війні, зокрема, через постачання артилерійських снарядів. Загалом, у рамках "Чеської ініціативи", до кінця 2025 року планується поставити до 1,8 мільйона снарядів. У 2024 році було поставлено 1,6 мільйона снарядів
Як ти на цьому форму
Його і отримає , якщо не буде патріотів і зброї
Відамо європі.
Адже лоха доні хто тіки не кидав
TACO він і в США ТАСО
Трохи натиснеш він і відповзе
А ми - віддамо редкоземельні ЄС
Адже
Скандинавські країни та Британія заповнюють провал: Європа компенсувала скорочення допомоги США Україні
Rheinmetall, відомий німецький виробник зброї, активно співпрацює з українським оборонно-промисловим комплексом (ВПК).
Компанія не лише постачає зброю, але й налагодили виробництво в Україні.
Зокрема, йдеться про виробництво 155-мм артилерійських снарядів, бронетехніки та систем протиповітряної оборони, за даними ЗМІ.
та не поважати українский нарід..
от тільки манкуртів, завезених з рабсії, тьма
Курщина, Кубань...
😂
ідіть, забирайте у рашистів свою землю!
https://youtu.be/JJIhC45Kun0
Теж шось накшталт "етанашаземля"?
В чергу за п*здюлями тоді...
P.S.Коли мене вчили географії в школі,а це був період союзу,то я пам'ятаю, що на картах,на яких були позначені корисні копалини України,у своїй більшості було тільки вугілля.Ось так от,ще з маленького,українцю в голову вкладали,що він є бідний ніхто.
шоколaдному оверлорду
лaтифундистaн от с/х
китaю
и aрaбaм.
тaк что, ржaвый, от ворот поворот.