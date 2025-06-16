Соглашение с США о недрах: Украина согласовала начало допуска инвесторов к разработке месторождения лития, - NYT

В понедельник, 16 июня, Украина согласовала начало процесса по допуску частных компаний к разработке государственного участка литиевых руд "Добра". Этот шаг состоялся в рамках реализации соглашения с США о недрах.

Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на источники в украинском правительстве, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам источников, которые говорили на условиях анонимности, правительство Украины согласилось начать подготовку рекомендаций по открытию тендера для компаний на разработку месторождения лития на участке "Добра", что в Кировоградской области.

Это одно из крупнейших в Украине месторождений лития - минерала, критически важного для производства электрических аккумуляторов, отмечает издание.

"Ожидается, что подготовка рекомендаций продлится несколько недель, и украинское правительство все еще может принять решение не открывать торги", - пишет NYT.

Официально украинское правительство пока не комментировало это решение.

Кто среди потенциальных участников тендера?

Среди потенциальных участников тендера - консорциум инвесторов, в который входят инвестиционная энергетическая компания TechMet (частично принадлежит правительству США) и миллиардер Рональд Лаудер, друг Дональда Трампа.

Как отмечает NYT, упомянутый консорциум давно проявлял интерес к месторождению лития "Добра". Еще в конце 2023 года эта группа призвала президента Украины Владимира Зеленского открыть торги.

Сигнал для Трампа, что сделка продвигается вперед

Издание пишет, что решение украинского правительства свидетельствует о стремлении Украины показать президенту США Трампу, что соглашение продвигается вперед - на фоне растущих опасений, что Белый дом может устраниться от мирного процесса из-за затягивания переговоров с Россией о прекращении огня.

В статье говорится, что украинские власти заявляли, что в стране сосредоточена почти половина из 50 минералов, которые США считают важнейшими для своей экономики и национальной безопасности, включая литий, графит и титан.

В то же время отраслевые аналитики предупреждают, что большинство проектов в рамках соглашения Украины и США, скорее всего, потребуют десятилетия или больше, чтобы начать работать. Это означает, что совместный инвестиционный фонд США и Украины вряд ли будет приносить значительную прибыль в течение многих лет и может стать прибыльным спустя длительное время уже после того, как Трамп покинет пост президента.

Кроме этого, эксперты говорят, что путь к добыче полезных ископаемых в Украине пока связан с многочисленными трудностями.

"Устаревшие геологические исследования могут затмить истинную ценность недр Украины. Поврежденные электростанции, необходимые для добычи ресурсов, нуждаются в ремонте, а продолжающаяся война делает любые инвестиции по сути рискованными", - пишет NYT.

