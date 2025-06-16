РУС
РУС
5 026 40

Соглашение с США о недрах: Украина согласовала начало допуска инвесторов к разработке месторождения лития, - NYT

Украина сделала первый шаг для реализации соглашения с США о полезных ископаемых

В понедельник, 16 июня, Украина согласовала начало процесса по допуску частных компаний к разработке государственного участка литиевых руд "Добра". Этот шаг состоялся в рамках реализации соглашения с США о недрах.

Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на источники в украинском правительстве, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам источников, которые говорили на условиях анонимности, правительство Украины согласилось начать подготовку рекомендаций по открытию тендера для компаний на разработку месторождения лития на участке "Добра", что в Кировоградской области.

Это одно из крупнейших в Украине месторождений лития - минерала, критически важного для производства электрических аккумуляторов, отмечает издание.

"Ожидается, что подготовка рекомендаций продлится несколько недель, и украинское правительство все еще может принять решение не открывать торги", - пишет NYT.

Официально украинское правительство пока не комментировало это решение.

Читайте также: Украина и США планируют запустить фонд полезных ископаемых до конца года, - Свириденко

Кто среди потенциальных участников тендера?

Среди потенциальных участников тендера - консорциум инвесторов, в который входят инвестиционная энергетическая компания TechMet (частично принадлежит правительству США) и миллиардер Рональд Лаудер, друг Дональда Трампа.

Как отмечает NYT, упомянутый консорциум давно проявлял интерес к месторождению лития "Добра". Еще в конце 2023 года эта группа призвала президента Украины Владимира Зеленского открыть торги.

Читайте также: Бессент: США поддерживают суверенитет Украины и запуск инвестфонда

Сигнал для Трампа, что сделка продвигается вперед

Издание пишет, что решение украинского правительства свидетельствует о стремлении Украины показать президенту США Трампу, что соглашение продвигается вперед - на фоне растущих опасений, что Белый дом может устраниться от мирного процесса из-за затягивания переговоров с Россией о прекращении огня.

В статье говорится, что украинские власти заявляли, что в стране сосредоточена почти половина из 50 минералов, которые США считают важнейшими для своей экономики и национальной безопасности, включая литий, графит и титан.

В то же время отраслевые аналитики предупреждают, что большинство проектов в рамках соглашения Украины и США, скорее всего, потребуют десятилетия или больше, чтобы начать работать. Это означает, что совместный инвестиционный фонд США и Украины вряд ли будет приносить значительную прибыль в течение многих лет и может стать прибыльным спустя длительное время уже после того, как Трамп покинет пост президента.

Кроме этого, эксперты говорят, что путь к добыче полезных ископаемых в Украине пока связан с многочисленными трудностями.

"Устаревшие геологические исследования могут затмить истинную ценность недр Украины. Поврежденные электростанции, необходимые для добычи ресурсов, нуждаются в ремонте, а продолжающаяся война делает любые инвестиции по сути рискованными", - пишет NYT.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада утвердила изменения в Бюджетный кодекс для запуска Соглашения о недрах с США

соглашение (1372) США (27941) инвесторы (334) ископаемые (192)
+28
Ну так "лидер" же просил гарантии безопасности и он их получил. Ведь теперь в США не говорят что надо выборы проводить, что он "нелегитимный"... Ну а взамен, отдал все ресурсы. Про помощь то речи не было.
16.06.2025 23:19 Ответить
+26
Тобто, військової допомоги від вас більш ніякої але літій можете грести скільки зможете .
16.06.2025 23:16 Ответить
+17
https://x.com/FranzMaser

tZE inform@FranzMaser



https://x.com/FranzMaser/status/1934437439667351947

"Успіхи" дипломатії Зеленського і результати "угоди про мінеральні ресурси" незаконно протиснуті його адміністрацією для прийняття Верховною Радою, вже мають наслідки - подальша військова допомога США Україні не передбачена в бюджетних законопроектах США.
16.06.2025 23:20 Ответить
Україна, планомірно, робить усі процедурні моменти, а Конгрес США, як там з ратифікацією!??
16.06.2025 23:08 Ответить
Прогнувся зє перед рижою мерзотою, віддав надра піндосам, а що взамін отримала Ненька?
16.06.2025 23:17 Ответить
ну как, очередную обеспокоенность со стороны Запада
16.06.2025 23:19 Ответить
и шо, бурштин у розенблата тоже заберут? дулю им по самые капитолии
16.06.2025 23:26 Ответить
Нелох отримав час ще мародерити на крові, і поки його шобло фсбешне буде без санкцій
17.06.2025 07:15 Ответить
Всп одно все рф дістанеться і від неї ти і рубля не отримаєш)
17.06.2025 17:11 Ответить
- Послушай, у вас на стройке несчастньіе случаи, прилетьі бьіли?
- Нет, пока еше ни одного не бьіло.
- Будут!
16.06.2025 23:14 Ответить
Інвесторам - профіт, сша - 50% ренти, просто так, бо вони молодці, а нам - лише 50% ренти. Де справедливість? До речі, цей літій нам ще для термоядерної зброї буде потрібен, там використовується дейтерид літію в якості термоядерного палива.
16.06.2025 23:15 Ответить
Вся проблема в тому що ще рік-два такої війни і більшість тих копалин які цікаві штатам, будуть на окупованій стороні, і 50% ренти з того вже виглядає не так уж погано. Але от сумніваюсь що при такому порядку будуть платити не в рашу.
16.06.2025 23:27 Ответить
Якби американці постачали нам зброю так, ніби зараз 2св - я би погодився. А так, вони тупо отримують 50% й зброю не постачають.
16.06.2025 23:31 Ответить
Ну ми самі відмовились від лендлізу, не знаю причини, можливо і тиск Байдена, що не хотів ескалації але це рішення нашої держави.
17.06.2025 11:31 Ответить
Тобто, військової допомоги від вас більш ніякої але літій можете грести скільки зможете .
16.06.2025 23:16 Ответить
Ну так "лидер" же просил гарантии безопасности и он их получил. Ведь теперь в США не говорят что надо выборы проводить, что он "нелегитимный"... Ну а взамен, отдал все ресурсы. Про помощь то речи не было.
16.06.2025 23:19 Ответить
Пішов дерибан.
16.06.2025 23:18 Ответить
він давно пішов, а тут ще потужніше полетів..
16.06.2025 23:25 Ответить
з 1992 як такий собі мудак кравчук запустив ваучерну прихватизацію за копійки роздерибанивши останні працючі виробництва та потуності,сам до речі добре на цьому нажився,а всі інші лише продовжили дерибан та перерозподіл
17.06.2025 11:04 Ответить
https://x.com/FranzMaser

tZE inform@FranzMaser



https://x.com/FranzMaser/status/1934437439667351947

"Успіхи" дипломатії Зеленського і результати "угоди про мінеральні ресурси" незаконно протиснуті його адміністрацією для прийняття Верховною Радою, вже мають наслідки - подальша військова допомога США Україні не передбачена в бюджетних законопроектах США.
16.06.2025 23:20 Ответить
Нам в принципі нікому більше довіряти, лише ми самі маємо творити нашу долю. Якщо вже Бог дав нам літієві родовища - вони мають приносити максимальну користь саме українському народові. А це означає, що тут мають добувати руду та виробляти акумулятори. Не офшорні компанії, не компанії, які будуть тупо вивозити руду, а саме видобування + переробка в готові вироби + сплата податків в український бюджет.

До речі: давно треба змінити законодавство, щоб компанії, які працюють, або хочуть працювати на території України, були зобов'язані відкривати тут компанії та платити податки тут. Жодних договорів про ухилення від подвійного оподаткування! Якщо компанія тут працює, тут вона й має сплачувати податки, а не десь на кіпрі, бо там реєстрація.
16.06.2025 23:52 Ответить
Так. І віддали ЯЗ за папірець, розпиляли стратавіа. Буде наука майбутнім поколінням України (якщо вона виживе, звісно).
16.06.2025 23:52 Ответить
Навіть не для спасіння, а зі шкурних інтересів.
17.06.2025 00:02 Ответить
виглядає як якесь знущання
16.06.2025 23:58 Ответить
добивання пораненого
17.06.2025 00:03 Ответить
Поранений ще бореться, а мародери вже чоботи стягують.
17.06.2025 00:00 Ответить
17.06.2025 00:03 Ответить
ВЕРИТЕ ЭТО ПРОСТО ПУСТОТА ОН ЗЕЛЕНСКИЙ
17.06.2025 00:40 Ответить
Это КРУТО!!!Поверьте!!!!теперь это согласует путинХу с трампоном!и поделят всё ок!!!
17.06.2025 00:39 Ответить
Україна має багаті запаси літію, проте тільки продумана державна політика може вплинути на те, чи стане цей ресурс рушієм для української економіки і чи принесе загальне благо суспільству. На противагу, родовища з літієм можуть стати черговим місцем для вимивання ресурсу з країни на якому заробляють лише корпорації, які цим займаються.
17.06.2025 00:49 Ответить
поспішають вигрібти все, що зможуть і встигнуть, бо як сказав Трамп, що "українці колись можуть стати знову росіянами, а нам треба своє забрати"
17.06.2025 01:57 Ответить
Пересічному українцю все одно нічого не дістанеться від тих запасів літію. Просто дірка від бублика.
17.06.2025 02:30 Ответить
Зелене чмо все віддало , а де зброя і захист?
17.06.2025 02:59 Ответить
Кемпсска волость яя кемпска волость да ще там берите схоже нашіх сцарьків понесло віддали я з страт авіацію підприємства тепер копалини 10 жидів типа коломойші пінчука порошенка фірташа ахметкирозікрали все те що на землі а тепер добираються до того що під землею та ще і іноземців притягнули вони не знають чим закінчуються такі сделки як весняна вода греблю рве то мала частка того що може наробить розлючений народ
17.06.2025 06:02 Ответить
Якщо штати не дадуть всю зброю яку ми захочемо але будуть копати, то тут вже війна не війна в треба йти і скидати цього зеленого ідіота. Бо це просто грабунок
17.06.2025 15:35 Ответить
Сделку с камерами заключили. Помощь от америкосов прекратилась. Гениально спланированно. Ссы в глаза, всё божья роса.
18.06.2025 16:41 Ответить
 
 