Угода з США про надра: Україна погодила початок допуску інвесторів до розробки родовища літію, - NYT

У понеділок, 16 червня, Україна погодила початок процесу щодо допуску приватних компаній до розробки державної ділянки літієвих руд "Добра". Цей крок відбувся в межах реалізації угоди із США про надра.

Про це пише видання The New York Times з посиланням на джерела в українському уряді, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами джерел, які говорили на умовах анонімності, уряд України погодився почати підготовку рекомендацій щодо відкриття тендеру для компаній на розробку родовища літію на ділянці "Добра", що в Кіровоградській області.

Це одне з найбільших в Україні родовищ літію - мінералу, критично важливого для виробництва електричних акумуляторів, зауважує видання.

"Очікується, що підготовка рекомендацій триватиме кілька тижнів, і український уряд все ще може прийняти рішення не відкривати торги", - пише NYT.

Офіційно український уряд наразі не коментував це рішення.

Хто серед потенційних учасників тендеру?

Серед потенційних учасників тендеру - консорціум інвесторів, до якого входять інвестиційна енергетична компанія TechMet (частково належить уряду США) та мільярдер Рональд Лаудер, друг Дональда Трампа.

Як зазначає NYT, згаданий консорціум давно виявляв інтерес до родовища літію "Добра". Ще наприкінці 2023 року ця група закликала президента України Володимира Зеленського відкрити торги.

Сигнал для Трампа, що угода просувається вперед

Видання пише, що рішення українського уряду свідчить про прагнення України показати президенту США Трампу, що угода просувається вперед - на тлі зростаючих побоювань, що Білий дім може усунутися від мирного процесу через затягування переговорів із Росією щодо припинення вогню.

У статті йдеться, що українська влада заявляла, що в країні зосереджена майже половина з 50 мінералів, які США вважають найважливішими для своєї економіки та національної безпеки, включно з літієм, графітом і титаном.

Водночас галузеві аналітики попереджають, що більшість проєктів у межах угоди України та США, найімовірніше, потребуватимуть десятиліття або більше, щоб почати працювати. Це означає, що спільний інвестиційний фонд США та України навряд чи приноситиме значні прибутки протягом багатьох років і може стати прибутковим лише задовго після того, як Трамп залишить посаду президента.

Окрім цього, експерти кажуть, що шлях до видобутку корисних копалин в Україні наразі пов’язаний з численними труднощами.

"Застарілі геологічні дослідження можуть затьмарити справжню цінність надр України. Пошкоджені електростанції, необхідні для видобутку ресурсів, потребують ремонту, а триваюча війна робить будь-які інвестиції по суті ризикованими", - пише NYT.

