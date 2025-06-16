УКР
Угода з США про надра: Україна погодила початок допуску інвесторів до розробки родовища літію, - NYT

Україна зробила перший крок для реалізації угоди зі США щодо копалин

У понеділок, 16 червня, Україна погодила початок процесу щодо допуску приватних компаній до розробки державної ділянки літієвих руд "Добра". Цей крок відбувся в межах реалізації угоди із США про надра.

Про це пише видання The New York Times з посиланням на джерела в українському уряді, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами джерел, які говорили на умовах анонімності, уряд України погодився почати підготовку рекомендацій щодо відкриття тендеру для компаній на розробку родовища літію на ділянці "Добра", що в Кіровоградській області.

Це одне з найбільших в Україні родовищ літію - мінералу, критично важливого для виробництва електричних акумуляторів, зауважує видання.

"Очікується, що підготовка рекомендацій триватиме кілька тижнів, і український уряд все ще може прийняти рішення не відкривати торги", - пише NYT.

Офіційно український уряд наразі не коментував це рішення.

Хто серед потенційних учасників тендеру?

Серед потенційних учасників тендеру - консорціум інвесторів, до якого входять інвестиційна енергетична компанія TechMet (частково належить уряду США) та мільярдер Рональд Лаудер, друг Дональда Трампа.

Як зазначає NYT, згаданий консорціум давно виявляв інтерес до родовища літію "Добра". Ще наприкінці 2023 року ця група закликала президента України Володимира Зеленського відкрити торги.

Сигнал для Трампа, що угода просувається вперед 

Видання пише, що рішення українського уряду свідчить про прагнення України показати президенту США Трампу, що угода просувається вперед - на тлі зростаючих побоювань, що Білий дім може усунутися від мирного процесу через затягування переговорів із Росією щодо припинення вогню.

У статті йдеться, що українська влада заявляла, що в країні зосереджена майже половина з 50 мінералів, які США вважають найважливішими для своєї економіки та національної безпеки, включно з літієм, графітом і титаном.

Водночас галузеві аналітики попереджають, що більшість проєктів у межах угоди України та США, найімовірніше, потребуватимуть десятиліття або більше, щоб почати працювати. Це означає, що спільний інвестиційний фонд США та України навряд чи приноситиме значні прибутки протягом багатьох років і може стати прибутковим лише задовго після того, як Трамп залишить посаду президента.

Окрім цього, експерти кажуть, що шлях до видобутку корисних копалин в Україні наразі пов’язаний з численними труднощами. 

"Застарілі геологічні дослідження можуть затьмарити справжню цінність надр України. Пошкоджені електростанції, необхідні для видобутку ресурсів, потребують ремонту, а триваюча війна робить будь-які інвестиції по суті ризикованими", - пише NYT.

+28
Ну так "лидер" же просил гарантии безопасности и он их получил. Ведь теперь в США не говорят что надо выборы проводить, что он "нелегитимный"... Ну а взамен, отдал все ресурсы. Про помощь то речи не было.
показати весь коментар
16.06.2025 23:19
+26
Тобто, військової допомоги від вас більш ніякої але літій можете грести скільки зможете .
показати весь коментар
16.06.2025 23:16
+17
https://x.com/FranzMaser

tZE inform@FranzMaser



https://x.com/FranzMaser/status/1934437439667351947

"Успіхи" дипломатії Зеленського і результати "угоди про мінеральні ресурси" незаконно протиснуті його адміністрацією для прийняття Верховною Радою, вже мають наслідки - подальша військова допомога США Україні не передбачена в бюджетних законопроектах США.
показати весь коментар
16.06.2025 23:20
Україна, планомірно, робить усі процедурні моменти, а Конгрес США, як там з ратифікацією!??
показати весь коментар
16.06.2025 23:08
Прогнувся зє перед рижою мерзотою, віддав надра піндосам, а що взамін отримала Ненька?
показати весь коментар
16.06.2025 23:17
ну как, очередную обеспокоенность со стороны Запада
показати весь коментар
16.06.2025 23:19
и шо, бурштин у розенблата тоже заберут? дулю им по самые капитолии
показати весь коментар
16.06.2025 23:26
Нелох отримав час ще мародерити на крові, і поки його шобло фсбешне буде без санкцій
показати весь коментар
17.06.2025 07:15
Всп одно все рф дістанеться і від неї ти і рубля не отримаєш)
показати весь коментар
17.06.2025 17:11
- Послушай, у вас на стройке несчастньіе случаи, прилетьі бьіли?
- Нет, пока еше ни одного не бьіло.
- Будут!
показати весь коментар
16.06.2025 23:14
Інвесторам - профіт, сша - 50% ренти, просто так, бо вони молодці, а нам - лише 50% ренти. Де справедливість? До речі, цей літій нам ще для термоядерної зброї буде потрібен, там використовується дейтерид літію в якості термоядерного палива.
показати весь коментар
16.06.2025 23:15
Вся проблема в тому що ще рік-два такої війни і більшість тих копалин які цікаві штатам, будуть на окупованій стороні, і 50% ренти з того вже виглядає не так уж погано. Але от сумніваюсь що при такому порядку будуть платити не в рашу.
показати весь коментар
16.06.2025 23:27
Якби американці постачали нам зброю так, ніби зараз 2св - я би погодився. А так, вони тупо отримують 50% й зброю не постачають.
показати весь коментар
16.06.2025 23:31
Ну ми самі відмовились від лендлізу, не знаю причини, можливо і тиск Байдена, що не хотів ескалації але це рішення нашої держави.
показати весь коментар
17.06.2025 11:31
Тобто, військової допомоги від вас більш ніякої але літій можете грести скільки зможете .
показати весь коментар
16.06.2025 23:16
Ну так "лидер" же просил гарантии безопасности и он их получил. Ведь теперь в США не говорят что надо выборы проводить, что он "нелегитимный"... Ну а взамен, отдал все ресурсы. Про помощь то речи не было.
показати весь коментар
16.06.2025 23:19
Пішов дерибан.
показати весь коментар
16.06.2025 23:18
він давно пішов, а тут ще потужніше полетів..
показати весь коментар
16.06.2025 23:25
з 1992 як такий собі мудак кравчук запустив ваучерну прихватизацію за копійки роздерибанивши останні працючі виробництва та потуності,сам до речі добре на цьому нажився,а всі інші лише продовжили дерибан та перерозподіл
показати весь коментар
17.06.2025 11:04
https://x.com/FranzMaser

tZE inform@FranzMaser



https://x.com/FranzMaser/status/1934437439667351947

"Успіхи" дипломатії Зеленського і результати "угоди про мінеральні ресурси" незаконно протиснуті його адміністрацією для прийняття Верховною Радою, вже мають наслідки - подальша військова допомога США Україні не передбачена в бюджетних законопроектах США.
показати весь коментар
16.06.2025 23:20
Нам в принципі нікому більше довіряти, лише ми самі маємо творити нашу долю. Якщо вже Бог дав нам літієві родовища - вони мають приносити максимальну користь саме українському народові. А це означає, що тут мають добувати руду та виробляти акумулятори. Не офшорні компанії, не компанії, які будуть тупо вивозити руду, а саме видобування + переробка в готові вироби + сплата податків в український бюджет.

До речі: давно треба змінити законодавство, щоб компанії, які працюють, або хочуть працювати на території України, були зобов'язані відкривати тут компанії та платити податки тут. Жодних договорів про ухилення від подвійного оподаткування! Якщо компанія тут працює, тут вона й має сплачувати податки, а не десь на кіпрі, бо там реєстрація.
показати весь коментар
16.06.2025 23:52
Так. І віддали ЯЗ за папірець, розпиляли стратавіа. Буде наука майбутнім поколінням України (якщо вона виживе, звісно).
показати весь коментар
16.06.2025 23:52
Навіть не для спасіння, а зі шкурних інтересів.
показати весь коментар
17.06.2025 00:02
виглядає як якесь знущання
показати весь коментар
16.06.2025 23:58
добивання пораненого
показати весь коментар
17.06.2025 00:03
Поранений ще бореться, а мародери вже чоботи стягують.
показати весь коментар
17.06.2025 00:00
показати весь коментар
17.06.2025 00:03 Відповісти
ВЕРИТЕ ЭТО ПРОСТО ПУСТОТА ОН ЗЕЛЕНСКИЙ
показати весь коментар
17.06.2025 00:40
Это КРУТО!!!Поверьте!!!!теперь это согласует путинХу с трампоном!и поделят всё ок!!!
показати весь коментар
17.06.2025 00:39
Україна має багаті запаси літію, проте тільки продумана державна політика може вплинути на те, чи стане цей ресурс рушієм для української економіки і чи принесе загальне благо суспільству. На противагу, родовища з літієм можуть стати черговим місцем для вимивання ресурсу з країни на якому заробляють лише корпорації, які цим займаються.
показати весь коментар
17.06.2025 00:49
поспішають вигрібти все, що зможуть і встигнуть, бо як сказав Трамп, що "українці колись можуть стати знову росіянами, а нам треба своє забрати"
показати весь коментар
17.06.2025 01:57
Пересічному українцю все одно нічого не дістанеться від тих запасів літію. Просто дірка від бублика.
показати весь коментар
17.06.2025 02:30
Зелене чмо все віддало , а де зброя і захист?
показати весь коментар
17.06.2025 02:59
Кемпсска волость яя кемпска волость да ще там берите схоже нашіх сцарьків понесло віддали я з страт авіацію підприємства тепер копалини 10 жидів типа коломойші пінчука порошенка фірташа ахметкирозікрали все те що на землі а тепер добираються до того що під землею та ще і іноземців притягнули вони не знають чим закінчуються такі сделки як весняна вода греблю рве то мала частка того що може наробить розлючений народ
показати весь коментар
17.06.2025 06:02
Якщо штати не дадуть всю зброю яку ми захочемо але будуть копати, то тут вже війна не війна в треба йти і скидати цього зеленого ідіота. Бо це просто грабунок
показати весь коментар
17.06.2025 15:35
Сделку с камерами заключили. Помощь от америкосов прекратилась. Гениально спланированно. Ссы в глаза, всё божья роса.
показати весь коментар
18.06.2025 16:41
 
 