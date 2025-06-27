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Новости Санкции ЕС против России
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Норвегия присоединилась к 17-му пакету санкций Евросоюза против РФ

Норвегия присоединилась к 17-му пакету санкций против РФ

Норвегия сообщила о введении мер, которые соответствуют 17-му пакету санкций Европейского Союза против России. Санкции вступают в силу 27 июня.

Об этом говорится в сообщении правительства Норвегии, информирует Цензор.НЕТ.

Новые санкции ЕС, которые ввела Норвегия, касаются почти 200 судов из "теневого флота", которые Россия использует для продажи нефти. Также ограничения касаются физических и юридических лиц, которые помогают российскому военному комплексу.

"Санкции сигнализируют о том, что Норвегия и ЕС продолжают давить на Россию. 17-й пакет еще больше влияет на российскую экономику и военный потенциал, особенно удваивая количество судов, входящих в список теневого флота. Это важный вклад в общее европейское давление против незаконной агрессивной войны России", - заявил глава министерства иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Напомним, что 20 мая Европейский Союз одобрил 17-й пакет санкций против России.

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Шо в 18 пакеті??? 17 вже прийняли, але шо в 18 му??
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27.06.2025 18:36 Ответить
 
 