Норвегия присоединилась к 17-му пакету санкций Евросоюза против РФ
Норвегия сообщила о введении мер, которые соответствуют 17-му пакету санкций Европейского Союза против России. Санкции вступают в силу 27 июня.
Об этом говорится в сообщении правительства Норвегии, информирует Цензор.НЕТ.
Новые санкции ЕС, которые ввела Норвегия, касаются почти 200 судов из "теневого флота", которые Россия использует для продажи нефти. Также ограничения касаются физических и юридических лиц, которые помогают российскому военному комплексу.
"Санкции сигнализируют о том, что Норвегия и ЕС продолжают давить на Россию. 17-й пакет еще больше влияет на российскую экономику и военный потенциал, особенно удваивая количество судов, входящих в список теневого флота. Это важный вклад в общее европейское давление против незаконной агрессивной войны России", - заявил глава министерства иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.
Напомним, что 20 мая Европейский Союз одобрил 17-й пакет санкций против России.
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