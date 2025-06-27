Норвегія приєдналась до 17-го пакета санкцій Євросоюзу проти РФ

Норвегія повідомила про впровадження заходів, які відповідають 17-му пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії. Санкції набувають чинності 27 червня.

Про це йдеться у повідомленні уряду Норвегії, інформує Цензор.НЕТ.

Нові санкції ЄС, які впровадила Норвегія, стосуються майже 200 суден із "тіньового флоту", які Росія використовує для продажу нафти. Також обмеження стосуються фізичних та юридичних осіб, які допомагають російському військовому комплексу.

"Санкції сигналізують про те, що Норвегія та ЄС продовжують тиснути на Росію. 17-й пакет ще більше впливає на російську економіку та військовий потенціал, особливо подвоюючи кількість суден, що входять до списку тіньового флоту. Це важливий внесок у загальний європейський тиск проти незаконної агресивної війни Росії", - заявив очільник міністерства закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Нагадаємо, що 20 травня Європейський Союз схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії.

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