Украинский бизнес вместе с государством обеспечивают более 40% потребностей в вооружении, - Зеленский

Украинскому бизнесу совместно с государством удается обеспечить более 40% оружия, которое нужно военным.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время "Форума власти и бизнеса: от диалога к партнерству", который проходил в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украинский бизнес вместе с государством обеспечивает более 40% оружия для защиты нашего государства, нашей независимости", - заявил глава государства.

По словам президента, украинские инновации, многие из которых - именно инновационные решения бизнеса, обеспечивают способность технологически отвечать на вызовы полномасштабной войны и на то, что делает враг.

Кроме этого, глава государства подчеркнул, что благодаря инновациям со стороны частного сектора в Украине развилась новая отрасль - производство дронов.

"Это производство дронов различных типов. Сотни компаний так или иначе задействованы в производстве оружия сейчас", - сказал Зеленский.

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