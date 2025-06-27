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Новости Производство дронов Производство оружия
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Украинский бизнес вместе с государством обеспечивают более 40% потребностей в вооружении, - Зеленский

Зеленский рассказал, сколько оружия Украина производит самостоятельно

Украинскому бизнесу совместно с государством удается обеспечить более 40% оружия, которое нужно военным.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время "Форума власти и бизнеса: от диалога к партнерству", который проходил в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украинский бизнес вместе с государством обеспечивает более 40% оружия для защиты нашего государства, нашей независимости", - заявил глава государства.

По словам президента, украинские инновации, многие из которых - именно инновационные решения бизнеса, обеспечивают способность технологически отвечать на вызовы полномасштабной войны и на то, что делает враг.

Кроме этого, глава государства подчеркнул, что благодаря инновациям со стороны частного сектора в Украине развилась новая отрасль - производство дронов.

"Это производство дронов различных типов. Сотни компаний так или иначе задействованы в производстве оружия сейчас", - сказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21064) оружие (10285) производство (491)


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Топ комментарии
+9
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27.06.2025 19:19 Ответить
+6
З посадкою.
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27.06.2025 19:22 Ответить
+5
То не твої здобутки...

Всупереч тобі, працює бізнес і військові нас захищають.
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27.06.2025 19:21 Ответить
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27.06.2025 19:19 Ответить
З посадкою.
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27.06.2025 19:22 Ответить
Нагороди їх грамотою та вимпелом "Переможець капіталістичного змагання".
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27.06.2025 19:20 Ответить
То не твої здобутки...

Всупереч тобі, працює бізнес і військові нас захищають.
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27.06.2025 19:21 Ответить
Наш з Уреном Баффетом спільний капітал 10 мільярдів і 100 доларів . Так і тут.
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27.06.2025 19:23 Ответить
Окрім цього, глава держави наголосив, що завдяки інноваціям з боку приватного сектору в Україні розвинулась нова галузь - виробництво дронів.

"Це виробництво дронів різних типів. Сотні компаній так чи інакше задіяні у виробництві зброї зараз", - сказав Зеленський. "зелені зрадники" на державному рівні дрони не випускають як рашисти.вони розтягують казну на всяку куйню.лиш би менше грошей виділялося на ЗСУ...
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27.06.2025 19:27 Ответить
Хм, а без "допомоги" держави - напевно більше ніж 40%?
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27.06.2025 19:28 Ответить
Щось для татарівського суду 100000 це вже не взятка. Але за 3 ботла Джек Дениелса 6 років.
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27.06.2025 19:30 Ответить
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27.06.2025 19:43 Ответить
1% Зельоні держиморди, 39 приватний бізнес.
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27.06.2025 19:58 Ответить
Мародер
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27.06.2025 20:56 Ответить
Беручи до уваги ,що всі гроші держави - це надходження від сплати податків - то це все одно ,що ми пахали - я і трактор.
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27.06.2025 21:18 Ответить
23.02.2025
""Паляниця" - летить, "Пекло" - летить, "Рута" - летить. Мають успіхи, мають військові цілі, мають попадання… Ці три речі летять, балістика - готується", - сказав Зеленський.
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27.06.2025 23:56 Ответить
 
 