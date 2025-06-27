Украинский бизнес вместе с государством обеспечивают более 40% потребностей в вооружении, - Зеленский
Украинскому бизнесу совместно с государством удается обеспечить более 40% оружия, которое нужно военным.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время "Форума власти и бизнеса: от диалога к партнерству", который проходил в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.
"Украинский бизнес вместе с государством обеспечивает более 40% оружия для защиты нашего государства, нашей независимости", - заявил глава государства.
По словам президента, украинские инновации, многие из которых - именно инновационные решения бизнеса, обеспечивают способность технологически отвечать на вызовы полномасштабной войны и на то, что делает враг.
Кроме этого, глава государства подчеркнул, что благодаря инновациям со стороны частного сектора в Украине развилась новая отрасль - производство дронов.
"Это производство дронов различных типов. Сотни компаний так или иначе задействованы в производстве оружия сейчас", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Всупереч тобі, працює бізнес і військові нас захищають.
"Це виробництво дронів різних типів. Сотні компаній так чи інакше задіяні у виробництві зброї зараз", - сказав Зеленський. "зелені зрадники" на державному рівні дрони не випускають як рашисти.вони розтягують казну на всяку куйню.лиш би менше грошей виділялося на ЗСУ...
""Паляниця" - летить, "Пекло" - летить, "Рута" - летить. Мають успіхи, мають військові цілі, мають попадання… Ці три речі летять, балістика - готується", - сказав Зеленський.