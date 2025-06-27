Український бізнес разом із державою забезпечують понад 40% потреб в озброєнні, - Зеленський

Українському бізнесу спільно із державою вдається забезпечити понад 40% зброї, яка потрібна військовим.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час "Форуму влади та бізнесу: від діалогу до партнерства", який проходив у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Український бізнес разом з державою забезпечує більш ніж 40% зброї для захисту нашої держави, нашої незалежності", - заявив глава держави.

За словами президента, українські інновації, чимало з яких - саме інноваційні рішення бізнесу, забезпечують здатність технологічно відповідати на виклики повномасштабної війни й на те, що робить ворог.

Окрім цього, глава держави наголосив, що завдяки інноваціям з боку приватного сектору в Україні розвинулась нова галузь – виробництво дронів.

"Це виробництво дронів різних типів. Сотні компаній так чи інакше задіяні у виробництві зброї зараз", - сказав Зеленський.

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