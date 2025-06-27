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Новини Виробництво дронів Виробництво зброї
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Український бізнес разом із державою забезпечують понад 40% потреб в озброєнні, - Зеленський

Зеленський розповів, скільки зброї Україна виготовляє самостійно

Українському бізнесу спільно із державою вдається забезпечити понад 40% зброї, яка потрібна військовим.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час "Форуму влади та бізнесу: від діалогу до партнерства", який проходив у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Український бізнес разом з державою забезпечує більш ніж 40% зброї для захисту нашої держави, нашої незалежності", - заявив глава держави.

За словами президента, українські інновації, чимало з яких - саме інноваційні рішення бізнесу, забезпечують здатність технологічно відповідати на виклики повномасштабної війни й на те, що робить ворог.

Окрім цього, глава держави наголосив, що завдяки інноваціям з боку приватного сектору в Україні розвинулась нова галузь – виробництво дронів.

"Це виробництво дронів різних типів. Сотні компаній так чи інакше задіяні у виробництві зброї зараз", - сказав Зеленський.

Читайте також: Україна нарощує власне виробництво дронів: цього року на фронт буде поставлено понад 4 млн, - Умєров

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) зброя (7564) виробництво (1671)


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Топ коментарі
+9
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27.06.2025 19:19 Відповісти
+6
З посадкою.
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27.06.2025 19:22 Відповісти
+5
То не твої здобутки...

Всупереч тобі, працює бізнес і військові нас захищають.
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27.06.2025 19:21 Відповісти
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27.06.2025 19:19 Відповісти
З посадкою.
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27.06.2025 19:22 Відповісти
Нагороди їх грамотою та вимпелом "Переможець капіталістичного змагання".
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27.06.2025 19:20 Відповісти
То не твої здобутки...

Всупереч тобі, працює бізнес і військові нас захищають.
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27.06.2025 19:21 Відповісти
Наш з Уреном Баффетом спільний капітал 10 мільярдів і 100 доларів . Так і тут.
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27.06.2025 19:23 Відповісти
Окрім цього, глава держави наголосив, що завдяки інноваціям з боку приватного сектору в Україні розвинулась нова галузь - виробництво дронів.

"Це виробництво дронів різних типів. Сотні компаній так чи інакше задіяні у виробництві зброї зараз", - сказав Зеленський. "зелені зрадники" на державному рівні дрони не випускають як рашисти.вони розтягують казну на всяку куйню.лиш би менше грошей виділялося на ЗСУ...
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27.06.2025 19:27 Відповісти
Хм, а без "допомоги" держави - напевно більше ніж 40%?
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27.06.2025 19:28 Відповісти
Щось для татарівського суду 100000 це вже не взятка. Але за 3 ботла Джек Дениелса 6 років.
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27.06.2025 19:30 Відповісти
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27.06.2025 19:43 Відповісти
1% Зельоні держиморди, 39 приватний бізнес.
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27.06.2025 19:58 Відповісти
Мародер
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27.06.2025 20:56 Відповісти
Беручи до уваги ,що всі гроші держави - це надходження від сплати податків - то це все одно ,що ми пахали - я і трактор.
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27.06.2025 21:18 Відповісти
23.02.2025
""Паляниця" - летить, "Пекло" - летить, "Рута" - летить. Мають успіхи, мають військові цілі, мають попадання… Ці три речі летять, балістика - готується", - сказав Зеленський.
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27.06.2025 23:56 Відповісти
 
 