Український бізнес разом із державою забезпечують понад 40% потреб в озброєнні, - Зеленський
Українському бізнесу спільно із державою вдається забезпечити понад 40% зброї, яка потрібна військовим.
Про це розповів президент Володимир Зеленський під час "Форуму влади та бізнесу: від діалогу до партнерства", який проходив у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Український бізнес разом з державою забезпечує більш ніж 40% зброї для захисту нашої держави, нашої незалежності", - заявив глава держави.
За словами президента, українські інновації, чимало з яких - саме інноваційні рішення бізнесу, забезпечують здатність технологічно відповідати на виклики повномасштабної війни й на те, що робить ворог.
Окрім цього, глава держави наголосив, що завдяки інноваціям з боку приватного сектору в Україні розвинулась нова галузь – виробництво дронів.
"Це виробництво дронів різних типів. Сотні компаній так чи інакше задіяні у виробництві зброї зараз", - сказав Зеленський.
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Всупереч тобі, працює бізнес і військові нас захищають.
"Це виробництво дронів різних типів. Сотні компаній так чи інакше задіяні у виробництві зброї зараз", - сказав Зеленський. "зелені зрадники" на державному рівні дрони не випускають як рашисти.вони розтягують казну на всяку куйню.лиш би менше грошей виділялося на ЗСУ...
""Паляниця" - летить, "Пекло" - летить, "Рута" - летить. Мають успіхи, мають військові цілі, мають попадання… Ці три речі летять, балістика - готується", - сказав Зеленський.