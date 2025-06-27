Україна нарощує власне виробництво дронів: цього року на фронт буде поставлено понад 4 млн, - Умєров

Сьогодні українські виробники досягли рівня, що дозволяє виготовляти понад 4 мільйонів дронів на рік.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров на зустрічі з журналістами, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що на сьогодні фронт вже отримав до 1,5 млн дронів - це всі закупівлі, і АОЗ, і ДССЗЗІ, і безпосередньо бригад.

Міністр оборони наголосив, що минулого року було багато звернень від бригад, щоб їм напряму виділяли фінансування.

"Ми з Кабінетом Міністрів це пропрацювали і виділили окреме фінансування на бригади. Сьогодні щомісяця ми виділяємо по 2,5 млрд грн на бригади, щоб закуповували напряму", - зазначив Умєров.

При цьому він додав, що під час спільного аналізу департаментом фінансів з'ясувалося, що не всі бригади ці кошти витрачають.

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"Хтось потім з комбригів каже "Пане міністре, у мене нема кому закупати", у когось закупівельники бояться витрачати, хтось не вміє. Тому зараз АОЗ запроваджує DOT Chain Defence - він буде працювати просто. Бригади бачать "маркетплейс" дронів — кожна бригада замовляє те що їй потрібно, а АОЗ це оплачує. Так ми значно скорочуємо всю бюрократію, і бригади в десятки разів швидше отримують те, що їм потрібно", - розповів Умєров.

За словами міністра, це масштабування – один із ключових факторів, що дають можливість нарощувати далекобійні й фронтові можливості та створювати запас потужностей на майбутнє.

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