Україна нарощує власне виробництво дронів: цього року на фронт буде поставлено понад 4 млн, - Умєров
Сьогодні українські виробники досягли рівня, що дозволяє виготовляти понад 4 мільйонів дронів на рік.
Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров на зустрічі з журналістами, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що на сьогодні фронт вже отримав до 1,5 млн дронів - це всі закупівлі, і АОЗ, і ДССЗЗІ, і безпосередньо бригад.
Міністр оборони наголосив, що минулого року було багато звернень від бригад, щоб їм напряму виділяли фінансування.
"Ми з Кабінетом Міністрів це пропрацювали і виділили окреме фінансування на бригади. Сьогодні щомісяця ми виділяємо по 2,5 млрд грн на бригади, щоб закуповували напряму", - зазначив Умєров.
При цьому він додав, що під час спільного аналізу департаментом фінансів з'ясувалося, що не всі бригади ці кошти витрачають.
"Хтось потім з комбригів каже "Пане міністре, у мене нема кому закупати", у когось закупівельники бояться витрачати, хтось не вміє. Тому зараз АОЗ запроваджує DOT Chain Defence - він буде працювати просто. Бригади бачать "маркетплейс" дронів — кожна бригада замовляє те що їй потрібно, а АОЗ це оплачує. Так ми значно скорочуємо всю бюрократію, і бригади в десятки разів швидше отримують те, що їм потрібно", - розповів Умєров.
За словами міністра, це масштабування – один із ключових факторів, що дають можливість нарощувати далекобійні й фронтові можливості та створювати запас потужностей на майбутнє.
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млн. дронів на рік наразі може постачати Україна на фронт, - міністр оборони Рустем Умєров.
Мені ця заява нагадала старий анекдот:
- Лікарю, мені всього 72, але в ліжку я вже практично нічого не можу. Максимум один раз за ніч. А Рабіновичу 85, і він каже, що для нього двічі-тричі за ніч - звичайна справа. Як мені бути?
- Він каже? Так і ви теж кажіть!
Шановна громадо і великий бізнес!
Повідомляю вам як людина, яка дотична до процесів і у тилу, і на фронті, і в силу своєї біографії розуміється на обох середовищах на рівні не менше впевненого користувача
Зараз у нас порятунок країни буквально лежить на вулицях!
Підходь і бери.
Пояснюю на прикладах.
Проблема: «Збільшилася кількість шахедів».
Рішення: приватні виробники виробили за своєю ініціативою, низові військові за своєю ініціативою це рішення взяли і по-партизанськи збивають (на жаль, їх поки мало, тому це не масштабно).
Увага, участь держави: приблизно НУЛЬ.
Проблема: Ворог вибиває начисто логістику на нуль ФПВ
Рішення: приватні виробники виробили на своєю ініціативою, низові військові за своєю ініціативою це рішення взяли і використовують. На жаль, цього недорогого працюючого рішення поки мало, а є багато непрацюючих.
Увага, участь держави: приблизно НУЛЬ.
Проблема: Ворог працює по нас масово ФПВ на оптоволокні, а ми - по ньому ні
Рішення: приватні виробники виробили на своєю ініціативою, низові військові за своєю ініціативою це рішення взяли і використовують. На жаль, цього недорогого працюючого рішення поки мало.
Увага, участь держави: в розробці і виробництві НУЛЬ.
Можна продовжувати, але мені не хочеться далі копіпейстити, достатньо.
Я тут не буду розписувати, який графік у росіян. Я просто вам обіцяю, що те, що зараз є у росіян по шахедах у тилу, фпв на фронті тощо - це лише вступна стадія. Основна буде такою, що ми згадуватимо 23 і 24 як роки дуже лайтової, майже непомінтної дронової війни.
Нам треба розробляти свої засоби, і то терміново.
***
Дуже часто пишуть оці букви «Влада повинна...»
Давайте поки без цього. Будь ласка.
Влада у нас є, вона контролює так звану правоохоронну систему, тобто слідчі та оперативні органи, а також суди. Можливо, це і на користь в нинішній ситуації. Гм, так, скоріше на користь.
Але вигравати війну, тобто ГОНКУ ОЗБРОЄНЬ, поки що держава не навчилася.
І не знаю, чи вчиться. Бо за три з половиною роки, як кажуть, і ведмедя можна навчити їздити на велосипеді та палити.
Тому я вчергове звертаюся до великого, середнього та малого бізнесу, а також до активних громадян, котрі просто хочуть захистити країну і себе від лих, котрі невпинно винаходять, розробляють і виробляють наші вороги - РФ, Північна Корея, Білорусь, Іран тощо.
Панове, давайте формувати центр рішень по порятунку України.
Нам всього лише треба три компоненти. Перша - це великі гроші. Друга - це інженерна частина (розробники і виробники). Третя - це нетупі військові типу мене, котрі навоювали собі розуміння того, які технологічні розробки потрібні для перемоги у війні.
Ну правда, хіба це багато? У нас є практично все з цього, треба просто, як лінзою, звести у одну точку усе це світло.
PS Якщо такий розголос не подіє, я перейду до погроз (с) Ігор Луценко (https://www.facebook.com/share/1*********/), військовослужбовець ЗСУ
А може простіше їх в канаву скинути ?
Ти розкажи про попередній мільйон
Чи то міністр фінансів, чи голова МЗС чи просто якийсь речник РНБО.
Але тільки не міністр оборони воюючої країни який знає як треба розвивати армію і яке озброєння і концепції виробляти.