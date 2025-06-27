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Новини Виробництво дронів
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Україна нарощує власне виробництво дронів: цього року на фронт буде поставлено понад 4 млн, - Умєров

Україна нарощує власні промислові спроможності виробництва дронів

Сьогодні українські виробники досягли рівня, що дозволяє виготовляти понад 4 мільйонів дронів на рік.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров на зустрічі з журналістами, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що на сьогодні фронт вже  отримав до 1,5 млн дронів - це всі закупівлі, і АОЗ, і ДССЗЗІ, і безпосередньо бригад.

Міністр оборони наголосив, що минулого року було багато звернень від бригад, щоб їм напряму виділяли фінансування.

"Ми з Кабінетом Міністрів це пропрацювали і виділили окреме фінансування на бригади. Сьогодні щомісяця ми виділяємо по 2,5 млрд грн на бригади, щоб закуповували напряму", - зазначив Умєров.

При цьому він додав, що під час спільного аналізу департаментом фінансів з'ясувалося, що не всі бригади ці кошти витрачають.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Триває робота над створенням ефективної моделі протидії "шахедам". Вже є десятки технологічних рішень, які застосовуються у бойових умовах,- Умєров

"Хтось потім з комбригів каже "Пане міністре, у мене нема кому закупати", у когось закупівельники бояться витрачати, хтось не вміє. Тому зараз АОЗ запроваджує DOT Chain Defence - він буде працювати просто. Бригади бачать "маркетплейс" дронів — кожна бригада замовляє те що їй потрібно, а АОЗ це оплачує. Так ми значно скорочуємо всю бюрократію, і бригади в десятки разів швидше отримують те, що їм потрібно", - розповів Умєров.

За словами міністра, це масштабування – один із ключових факторів, що дають можливість нарощувати далекобійні й фронтові можливості та створювати запас потужностей на майбутнє.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна може виготовляти до 8 млн дронів за рік, але не вистачає фінансування, - Зеленський

Автор: 

виробництво (1671) дрони (5006) Умєров Рустем (673)


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Топ коментарі
+7
Сколько раз Умеров об этом говорил. А дронов как не было на фронте в нужном количестве так и нет
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27.06.2025 13:25 Відповісти
+5
Знову майбутній час.
Ти розкажи про попередній мільйон
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27.06.2025 13:31 Відповісти
+4
А іх потрібно буде доводити до робочого стану, як і попередні поставки?
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27.06.2025 13:26 Відповісти
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Березовый сок

млн. дронів на рік наразі може постачати Україна на фронт, - міністр оборони Рустем Умєров.

Мені ця заява нагадала старий анекдот:

- Лікарю, мені всього 72, але в ліжку я вже практично нічого не можу. Максимум один раз за ніч. А Рабіновичу 85, і він каже, що для нього двічі-тричі за ніч - звичайна справа. Як мені бути?
- Він каже? Так і ви теж кажіть!
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27.06.2025 13:24 Відповісти
Сколько раз Умеров об этом говорил. А дронов как не было на фронте в нужном количестве так и нет
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27.06.2025 13:25 Відповісти
А іх потрібно буде доводити до робочого стану, як і попередні поставки?
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27.06.2025 13:26 Відповісти
Ігор Луценко
Шановна громадо і великий бізнес!

Повідомляю вам як людина, яка дотична до процесів і у тилу, і на фронті, і в силу своєї біографії розуміється на обох середовищах на рівні не менше впевненого користувача

Зараз у нас порятунок країни буквально лежить на вулицях!

Підходь і бери.

Пояснюю на прикладах.
Проблема: «Збільшилася кількість шахедів».
Рішення: приватні виробники виробили за своєю ініціативою, низові військові за своєю ініціативою це рішення взяли і по-партизанськи збивають (на жаль, їх поки мало, тому це не масштабно).

Увага, участь держави: приблизно НУЛЬ.

Проблема: Ворог вибиває начисто логістику на нуль ФПВ
Рішення: приватні виробники виробили на своєю ініціативою, низові військові за своєю ініціативою це рішення взяли і використовують. На жаль, цього недорогого працюючого рішення поки мало, а є багато непрацюючих.

Увага, участь держави: приблизно НУЛЬ.

Проблема: Ворог працює по нас масово ФПВ на оптоволокні, а ми - по ньому ні
Рішення: приватні виробники виробили на своєю ініціативою, низові військові за своєю ініціативою це рішення взяли і використовують. На жаль, цього недорогого працюючого рішення поки мало.

Увага, участь держави: в розробці і виробництві НУЛЬ.

Можна продовжувати, але мені не хочеться далі копіпейстити, достатньо.

Я тут не буду розписувати, який графік у росіян. Я просто вам обіцяю, що те, що зараз є у росіян по шахедах у тилу, фпв на фронті тощо - це лише вступна стадія. Основна буде такою, що ми згадуватимо 23 і 24 як роки дуже лайтової, майже непомінтної дронової війни.

Нам треба розробляти свої засоби, і то терміново.

***

Дуже часто пишуть оці букви «Влада повинна...»

Давайте поки без цього. Будь ласка.

Влада у нас є, вона контролює так звану правоохоронну систему, тобто слідчі та оперативні органи, а також суди. Можливо, це і на користь в нинішній ситуації. Гм, так, скоріше на користь.

Але вигравати війну, тобто ГОНКУ ОЗБРОЄНЬ, поки що держава не навчилася.

І не знаю, чи вчиться. Бо за три з половиною роки, як кажуть, і ведмедя можна навчити їздити на велосипеді та палити.

Тому я вчергове звертаюся до великого, середнього та малого бізнесу, а також до активних громадян, котрі просто хочуть захистити країну і себе від лих, котрі невпинно винаходять, розробляють і виробляють наші вороги - РФ, Північна Корея, Білорусь, Іран тощо.

Панове, давайте формувати центр рішень по порятунку України.

Нам всього лише треба три компоненти. Перша - це великі гроші. Друга - це інженерна частина (розробники і виробники). Третя - це нетупі військові типу мене, котрі навоювали собі розуміння того, які технологічні розробки потрібні для перемоги у війні.

Ну правда, хіба це багато? У нас є практично все з цього, треба просто, як лінзою, звести у одну точку усе це світло.

PS Якщо такий розголос не подіє, я перейду до погроз (с) Ігор Луценко (https://www.facebook.com/share/1*********/), військовослужбовець ЗСУ
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27.06.2025 13:27 Відповісти
"нам потрібно усього лише..." повністю замінити собою держ. апарат? А зєлібобіки будуть просто сидіти на сраці, надувати щоки і ******* наші гроші.
А може простіше їх в канаву скинути ?
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27.06.2025 15:06 Відповісти
Знову майбутній час.
Ти розкажи про попередній мільйон
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27.06.2025 13:31 Відповісти
Дрони від Зємародерів будуть такої ж якості як в міни до мінометів?
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27.06.2025 13:32 Відповісти
"мы решили не поставлять ранее обещанные 2 млн. дронов, а решили пообещать поставить сразу 4 млн. дронов, таким образом работа нашего министерства увеличилась в два раза" - умеров
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27.06.2025 13:34 Відповісти
Навіщо про таке говорити Мразоти ТИ зекончана
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27.06.2025 13:34 Відповісти
Найдосвіченіший недавно говорив про 8 мільйонів, зараз 4. Де остальні?
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27.06.2025 13:43 Відповісти
В офшорах,через крипту, найдосвіченішого!
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27.06.2025 14:09 Відповісти
як ця ****** надоила
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27.06.2025 13:45 Відповісти
"Хтось потім з комбригів каже "Пане міністре, у мене нема кому закупати", це 3,143дєц рашистський повний...Комбриг...бойовий командир .котрий має займатися війском і збереженням життя особового складу стає торговим агентом із закупки дронів..окуїти...
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27.06.2025 13:48 Відповісти
Кожен раз як ця говоряща свиня щось виперджує на публіку я не можу зрозуміти яку посаду воно обіймає.
Чи то міністр фінансів, чи голова МЗС чи просто якийсь речник РНБО.
Але тільки не міністр оборони воюючої країни який знає як треба розвивати армію і яке озброєння і концепції виробляти.
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27.06.2025 14:59 Відповісти
 
 